Den Urban Cruiser zeigte Toyota erstmalig 2008 auf dem Salon in Paris. Die Japaner bieten für die kompakte fünftürige Steilhecklimousine Front- oder Allradantrieb an und wird von Toyota als City-SUV bezeichnet. Nahezu baugleich sind die Modelle Toyota Ist, der in Japan verkauft wird und der Scion xD in den USA. Platz bietet der Toyota Urban Cruiser für bis zu fünf Personen und maximal ein Ladevolumen von 750 Litern. Bei uns kostet erhält man den kleinen SUV ab rund 17.000 Euro.