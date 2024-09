Kia nennt erste technische Daten

Mit dem Kia EV5 erweitert die südkoreanische Automarke ihr elektrisches Portfolio – das Serienmodell soll noch 2023 in China und später, wohl 2024, auf weiteren Märkten starten. Erste Details zum Antrieb und zur Reichweite nennt Kia auch schon, im Gegensatz zum Preis. Das sind die Abmessungen!

Preis: Kia EV5 (2024) auf Tesla Model Y-Niveau?

"Wie ein kleiner EV9", ist wohl der erste Gedanke, der einem angesichts des vollelektrischen Kia EV5 (2024) durch den Kopf schießen könnte. Im August 2023 wurde das kompakte E-SUV in China vorgestellt, im Oktober reichte der Autobauer erste technische Spezifikationen nach. Noch vor Ablauf des Jahres 2023 soll der EV5 im Reich der Mitte auf den Markt kommen. Ein Export nach Übersee ist geplant, sodass wir wohl schon 2024 auch mit einem Marktstart in Deutschland rechnen dürfen. Einen Preis gibt es zwar noch nicht, doch sprechen Gerüchte von einer direkten Konkurrenz zum Tesla Model Y. Dieser ist bei uns ab 44.890 Euro (Stand: Oktober 2023) erhältlich. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Kia Niro EV (2022) im Video:

Antrieb: Front- & Allradantrieb, bis zu 720 km Reichweite

Der Kia EV5 (2024) ist das dritte Modell auf Basis der Elektroplattform E-GMP und wird in China und Korea produziert. Nun hat Kia erste technische Daten für den chinesischen Markt genannt, die wir in leicht abgewandelter Form sicherlich auch bei den europäischen Varianten erwarten dürfen. So ist das Basismodell mit einem 160-kW-Elektromotor (218 PS) an der Front und einer 64-kWh-Batterie ausgestattet, die für eine Reichweite von 530 km stehen soll – allerdings nach dem chinesischen Prüfzyklus, der als (zu) optimistisch gilt. Ebenfalls erhältlich ist ein 88-kWh-Akku, mit dem die Reichweite auf bis zu 720 km steigt. Das AWD-Modell mit zusätzlichem 70-kW-Heckmotor generiert eine Systemleistung von 230 kW (313 PS). Ebenfalls mit der 88-kWh-Batterie ausgestattet, soll der Allrad-EV5 650 km weit fahren. Ein sportliches GT-Modell bestätigt Kia auch schon, hält technische Details dazu aber noch unter Verschluss. Von 30 auf 80 Prozent soll das Elektro-SUV unter optimalen Bedingungen in 27 Min. laden. Die Funktionen "Vehicle-to-Load" (V2L) und "Vehicle-to-Grid" (V2G) befinden sich laut Kia noch in der Entwicklung.

Exterieur mit EV9-Anleihen (Abmessungen)

Der kompakte Neuling übernimmt zahlreiche Designelemente vom jüngst vorgestellten großen Bruder EV9, zeigt aber auch einige Weiterentwicklungen. So verweist die internationale Pressemitteilung insbesondere auf die neue Front, welche die bisherige Tigernase nur noch andeutet. Die gesamte Karosserie zeigt einen interessanten Mix aus geschwungenen und geraden Linien – übrigens auch als Serienmodell. Nicht Kia, sondern dem chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie zufolge ist der Kia EV5 (2024) übrigens 4615 mm lang, 1875 mm breit und 1715 mm hoch (Abmessungen). Füllten die kantigen Radhäuser bei der Studie noch 21 Zoll große Räder aus, sollen es beim Serienmodell 18- oder 19-Zöller sein. Weitere Unterschiede: die nun klassisch gestalteten Außenspiegel, die versenkbaren Türgriffe und die größere Klappe für den Ladeanschluss.

So sieht das Interieur aus

Foto: Kia

Der mit zahlreichen recycelten Materialien ausgestattete Innenraum bietet, so verspricht es Kia, ein großzügiges Platzangebot. Das Armaturenbrett beherbergt mittig ein großes, horizontal ausgerichtetes Infotainmentdisplay mit je einem 12,3-Zoll-Bildschirm für das digitale Cockpit und das Infotainmentsystem sowie dazwischen einen 5,0-Zoll-Touchscreen. Letzterer erlaubt Klima-Einstellungen per Direktwahl. Unterhalb des Navibildschirms – per Software-Updates "over the air" sind auch manche Ausstattungsdetails oder Fahrleistungen nachträglich erhältlich – befinden sich zudem vier Sensortasten für die Kurzwahl. Ein Head-up-Display rundet die digitale Armada im Kia EV5 (2024) ab.

Die Armlehne der Mittelkonsole beinhaltet einen kleinen Tisch und eine Ablage. Eine sogenannte "Camping"-Rückbank ermöglicht einen waagerechten Boden zum Schlafen. Proviant kann in der Heckkonsole aufbewahrt und dort sowohl gekühlt als auch erwärmt werden (5 bis 55 Grad). Die Gepäckablage lässt sich in einen Tisch verwandeln.

Assistenzsysteme

Der Kia EV5 (2024) ist mit zahlreichen Assistenzsystemen ausgestattet, darunter mit dem Autobahnassistenten 2.0, der Abstand und Spur hält, die Spur wechselt und dabei auch den seitlichen Sicherheitsabstand wahrt. Darüber hinaus kann das Elektro-SUV selbstständig ein- und ausparken, ohne, dass jemand an Bord ist. Das funktioniert per Fingerdruck auf den Smart-Key. Außerdem an Bord: ein Querverkehrwarner hinten inklusive Notbremsfunktion.