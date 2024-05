Elektrischer R5 ab Ende Mai bestellbar

Auf den Schultern des Renault 5 Elektro lastet ein ungeheurer Erfolgsdruck – er soll die Massen begeistern, wie es einst sein Namensvetter vor über 50 Jahren konnte. Das Serienmodell feiert auf dem Genfer Autosalon 2024 Premiere, ehe es im Herbst seinen Marktstart einläutet. Der Preis soll bei rund 25.000 Euro starten, die Reichweite bis zu 400 km betragen.

Preis: Renault 5 Elektro (2024) ab 25.000 Euro

Nachdem die Marketing-Kampagne bereits lange angelaufen war, folgte auf dem Genfer Autosalon 2024 endlich die Publikumspremiere des Renault 5 E-Tech Electric. Und der kleine Elektriker tritt gleich eine doppelte Nachfolge an: Zum einen beerbt er den auslaufenden Zoe, zum anderen belebt er die klangvolle Nummer fünf neu, die in den Siebzigern und Achtzigern für Furore im Kleinwagensegment sorgte. Die Bestellungen für die reichweitenstärkere 52-kWh-Version öffnen am 31. Mai 2024 ab 32.900 Euro beziehungsweise ab 279 Euro monatlich im Leasing. Das 40-kWh-Einstiegsmodell wiederum lässt sich noch etwas länger Zeit und startet 2025 ab 24.900 Euro.

Antrieb: 99 kW & bis zu 400 km Reichweite

In Frankreich entwickelt und gebaut, wird es den 3,92 m kurzen Renault 5 Elektro (2024) in drei Leistungsversionen geben, die jeweils einen fremderregten Synchronmotor an der Vorderachse tragen: 70 kW (95 PS), 90 kW (122 PS) und 110 kW (150 PS). Zwei Batteriegrößen stehen zur Wahl: 40 kWh mit bis zu 300 km für die beiden schwächeren Motoren und 52 kWh für bis zu 410 km WLTP-Reichweite mit der 110-kW-Maschine. Geladen wird der Kleinwagen auf der neuen AmpR Small-Plattform mit elf Kilowatt Wechsel- oder 100 kW (52-kWh-Batterie) beziehungsweise 80 kW (40-kWh-Batterie) Gleichstrom.

Eine Besonderheit ist das bidirektionale Laden, das nicht nur V2L (Vehicle-to-Load, für das Laden von elektrische Geräten, etwa E-Bikes), sondern auch V2G (Vehicle-to-Grid) umfasst – der R5 kann also auch als Energiespeicher für das heimische Stromnetz fungieren. Eine passende Wallbox hat die Konzernschwester Mobilize im Programm – jetzt muss nur noch der Netzbetreiber vor Ort mitspielen.

Wer auf sportliche Hot Hatches steht, sollte noch etwas warten – später folgt nämlich eine entsprechend aufgemachte Alpine-Variante, die als Studie auf dem Pariser Autosalon 2022 zu sehen war.

Exterieur: Konsequentes Retro-Design

Das Design des Renault 5 E-Tech Electric (2024) gleicht stark dem der 2021 gezeigten und viel beachteten Studie. Es orientiert sich an dem des ikonischen R5, interpretiert es mit geglätteten Flächen und futuristischen Details aber neu. So verbirgt sich etwa da, wo früher der sportliche Lufteinlass auf der Motorhaube saß, die Lade-Kontrollleuchte – ist das Auto voll, leuchtet eine "5" auf. Die natürlich senkrecht verlaufenden Rückleuchten wiederum sind ein aktiver Part der Aerodynamik, verfügen sie doch über Finnen, welche die angeströmte Luft umlenken. In den Radhäusern sitzen stets 18 Zoll große Räder – ein Novum in der Kleinwagenklasse. Auch die aufwendige Mehrlenker-Hinterachse ist eine Besonderheit in diesem Segment, die zumindest auf dem Papier einen hohen Fahrkomfort und viel Fahrdynamik verspricht.

Interieur mit hochmodernem Infotainment

Die Voraussetzungen sind gut, dass der Renault 5 Elektro (2024) kein Blender ist: Die Sitzposition hinter dem Lenkrad passt bei der ersten Probe hervorragend – schön ins Auto integriert mit ausreichend Luft über dem Haupt. Enger geht es in der zweiten Reihe zu, die nur für kurze Strecken oder für Kinder taugt. Da gefällt der Kofferraum mit seinen 326 l Stauvolumen schon besser. Die Entscheidung, Google-Technik für das Infotainment zu verwenden, hat sich schon beim Megane E-Tech Electric bezahlt gemacht. Navigiert wird etwa via Google Maps – inklusive Ladeplanung. Eine Wärmepumpe ist ebenfalls an Bord und das Vorkonditionieren des Akkus vor Ladestopps möglich. Dem Zeitgeist geschuldet ist der digitale Assistent "Reno" – ein cleveres Kerlchen, das dank ChatGPT immer schlauer werden soll. Einer Erfolgsgeschichte steht also nichts mehr im Weg.

Fahreindruck: Fahrspaß weit oben im Lastenheft

Dem Entwicklungsteam rund um den neuen Renault 5 Elektro (2024) ist die gute Laune anzumerken – und die erste Fahrt im Prototyp zeigt, wieso. Das Thema Fahrspaß steht ziemlich weit oben im Lastenheft, und die Technik samt Mehrlenker-Hinterachse und Brake-by-Wire eröffnet ungeahnte Möglichkeiten in dieser Klasse. Die Vorfreude auf das 5-Comeback scheint berechtigt.