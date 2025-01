Der Mini-Enyaq heißt Epiq

Der VW-Konzern verfolgt das Ziel, auch im unteren Preissegment E-Autos anzubieten. Basierend auf der MEB Small-Technik wird der elektrische Fabia-Nachfolger – der Skoda Epiq (2025) – zum Preis von rund 25.000 Euro und mit Reichweiten von gut 400 km kommen.

Preis: Skoda Epiq (2025) ab rund 25.000 Euro

2025 startet mit dem Skoda Epiq das neue vollelektrische Einstiegsmodell der tschechischen Marke zum Preis ab etwa 25.000 Euro (Stand: März 2024). Hergestellt werden soll es in der Seat-Fabrik im spanischen Pamplona.

Antrieb: Gut 400 km Reichweite

Auch wenn noch nicht offiziell bestätigt, wird der Skoda Epiq (2025) aller Voraussicht auf dem künftigen MEB Small-Baukasten basieren, der standardmäßig einen Elektromotor im Bug hat und somit mit Frontantrieb vorfährt. Wir gehen von Batteriegrößen bis maximal 80 kWh aus, um die anvisierten Reichweiten von gut 400 km zu erreichen. Außerdem verspricht Skoda bidirektionales Laden für den Epiq.

Exterieur: Fabia-Maße mit progressiver SUV-Optik

Optisch grenzt sich der Skoda Epiq (2025) klar von der übrigen Modellpalette ab und orientiert sich stattdessen an der 2022 vorgestellten Studie Vision 7S. So nimmt der ehemalige Markengrill in verkleinerter und verschlossener Form nur noch eine Rolle als Silhouette ein, während der weit nach oben gezogene Frontstoßfänger mit vertikalen Schlitzen im Jeep-Stil dominiert. Ähnlich sieht es am Heck aus, wo neue T-förmige Rückleuchten und ein ähnlicher Heckstoßfänger das Bild prägen. Farblich abgesetzte Schweller lassen den Aufbau von der Seitenansicht aus hochbeiniger wirken, als er eigentlich ist. Wie hoch der Epiq tatsächlich ausfällt, wird Skoda zu einem späteren Zeitpunkt verkünden. Fest steht aber jetzt schon die Länge von 4,10 m, die ziemlich genau dem Maß des Fabia entspricht.

Interieur: luftig, digital und doch physisch

Auch der Innenraum des Skoda Epiq (2025) markiert eine klare Evolution des aktuellen Interieurdesigns aus Tschechien. Aber: Trotz der fortschreitenden Digitalisierung hört man der Kundschaft zu und implementiert unterhalb des zentralen Screens und auch am neu interpretierten Zweispeichen-Lenkrad physische Knöpfe. Nur die klassischen Drehregler für Klima-Funktionen mussten weichen. Neben diversen "Simply Clever"-Lösungen verspricht die Marke überdies einen für die Fahrzeugklasse stattlichen Kofferraum von 490 l.