Toyota zeigt Ende 2023 das Urban SUV Concept als Ausblick auf den Toyota bZ2X, eine Weiterentwicklung der 2021er Studie Toyota Small SU EV. Das ist unsere Einschätzung zu dem Preis und zu der Reichweite der Serienversion.

Preis: Toyota bZ2X (2024) schätzungsweise ab 34.000 Euro

Der Toyota bZ2X (2024) ist schon fast greifbar. Einen seriennahen Ausblick ermöglicht das Urban SUV Concept, das der Hersteller Ende 2023 vorgestellt hat. Der Marktstart des bZ2X soll bereits 2024 erfolgen. Dabei steht bZ für Beyond Zero (jenseits von null Emissionen), die 2 für die Größe und das X für Crossover. Allerdings: Zur Zeit überdenkt Toyota diese sperrige Nomenklatur. Gut möglich, dass man zu normalen Namen zurückkehrt. Die Preise dürften bei knapp über 34.000 Euro beginnen.

Das Toyota Urban SUV Concept (2023) im Video:

Antrieb: Elektro-SUV auch mit Allrad

Den Toyota bZ2X (2024) soll es mit zwei Batteriegrößen und Front- oder Allradantrieb geben. Wie auch der Yaris Cross könnte die serienreife Version des Toyota Urban SUV Concept (2023) künftig mit rund 88 kW (120 PS) fahren. Der optionale Allradantrieb wird vermutlich mit einem zweiten E-Motor realisiert, der auch ein Leistungsplus bedeuten würde. Mögliche Reichweiten dürften die 300 km übertreffen und damit tägliche Stadtfahrten problemlos abdecken.

Die Konkurrenten:

Ex- und Interieur des elektrischen City-SUV

Das Toyota Urban SUV Concept (2023) ist mit einer Länge von 4,30 m dem B-Segment zuzurechnen, also den City-SUV auf Kleinwagenbasis wie der Toyota Yaris Cross. In der Breite misst die Studie 1,82 m und in der Höhe 1,62 m. Bereits 2021 hat Toyota eine Studie unter der Bezeichnung Small SU EV in diesem Segment vorgestellt. Zwar fehlen detaillierte Angaben oder Fotos der Innenansicht noch, der Autobauer verspricht für den Toyota bZ2X (2024) aber einen sehr variablen Innenraum.