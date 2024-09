Erlkönig kündigt 7er und i7 Facelift an

Die aktuelle Luxusklasse von BMW ist seit 2022 auf dem Markt. Nun sichtete unser Fotograf bereits den ersten Erlkönig des BMW 7er und i7 Fcaelift, das 2025 auf den Markt kommen könnte. Das wissen wir schon jetzt!

Preis: BMW 7er/i7 Facelift (2025) ab rund 120.000 Euro?

Die siebte Generation des BMW 7er feierte im Frühjahr 2022 ihre Premiere. Der elektrische BMW i7 folgte im November des gleichen Jahres. Rund zwei Jahre nach deren Einführung deuten erste Erlkönige auf eine bevorstehende Modellpflege hin. Den Starttermin des BMW 7er und i7 Facelift auf die Jahresmitte 2025.

Nützliches Zubehör rund ums Elektroauto:

Für eine konkrete Preiseinschätzung ist es natürlich noch zu früh. Die noch aktuellen Modelle beginnen im Konfigurator bei 117.000 Euro (BMW 7er) und 115.700 Euro (BMW i7). Die Facelift-Modelle dürften trendgemäß einen leichten Preisaufschlag erfahren und könnten in beiden Fällen die 120.000-Euro-Marke durchbrechen (Alle Preise: Stand September 2024).

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars fährt den BMW i7 xDrive (202) im Video:

Antriebe: Wohl weiterhin mit Verbrenner-, Plug-in-Hybrid- und Elektroantrieb

Ob und was sich motorenseitig beim BMW 7er und i7 Facelift (2025) ändert, können wir zu einem so frühen Zeitpunkt noch nicht sagen. Das große Antriebsangebot des noch aktuellen 7ers dürfte sich bei der modellgepflegten Luxuslimousine wiederfinden: Als 740d xDrive stellt der 286 PS (210 kW) starke Dieselmotor die Einstiegsvariante des 7ers dar. Darüber rangieren zwei Hybride mit je einem im Getriebe integrierten Elektromotor mit 145 kW (197 PS). Beim BMW 750e xDrive sorgt der 313 PS (230 kW) starke Verbrenner in Kombination mit dem E-Antrieb für eine Systemleistung von 490 PS (360 kW) und ein Drehmoment von 700 Nm. Der BMW M760e xDrive setzt nochmal einen drauf mit seinem 3,0-l-Reihensechszylinder: 380 PS (280 kW) leitet allein der Motor. Dank besagter E-Unterstützung mündet die Systemleistung hier bei 571 PS (420 kW) und das Systemdrehmoment bei 800 Nm. Eine 18,7-kWh-Batterie sorgt in beiden Plug-in-Hybriden für eine rein elektrische Reichweite von rund 77 bis 87 km. Gut möglich, dass sie mit der Modellpflege leicht steigt und die 100-km-Grenze knackt.

Neben den Verbrennern und Plug-in-Hybriden wird BMW mit dem im i7 Facelift (2025) natürlich auch wieder rein elektrische Antriebe anbieten. Auch der noch aktuelle i7 ist in drei verschiedenen Motorisierungen verfügbar. Als Basismodell ist der eDrive50 mit einer Leistung von 335 kW (455 PS) und einem Drehmoment von 650 Nm schon üppig ausgestattet. Mehr geht im xDrive60, der 400 kW (544 PS) und 745 Nm mobilisiert. Beim Topmodell BMW i7 M70 xDrive klettert die Leistung hoch auf satte 485 kW (660 PS) und das Drehmoment auf 1100 Nm. Alle drei Varianten greifen auf eine 101,7 kWh große Batterie zurück, die für eine maximale Reichweite von 560 km (M70 xDrive) bis 615 km (xDrive60) sorgt. Auch hier könnte Feinschliff an dem Batterie- und Temperaturmanagement den einen oder anderen Extra-Kilometer herauskitzeln.

Die Konkurrenten:

Exterieur & Interieur: Erste Bilder geben wenig Aufschluss

Optisch lässt der Erlkönig des BMW 7er und i7 Facelift (2025) keine konkreten Rückschlüsse zu. Aber dadurch, dass der Wagen – wie den Bildern zu entnehmen – vollständig in Tarnfolie gehüllt ist, scheint die Modellpflege recht weitreichende Veränderungen mit sich zu bringen. Die Frontpartie könnte das Nierendesign des BMW 5er G60 aufgreifen. Die Scheinwerfer wie Heckleuchten sind bis auf das Nötigste verkleidet, was ebenfalls für eine deutliche Überarbeitung spricht. Gut zu erkennen sind dagegen die Endrohre, die auf den BMW M760e xDrive hinweisen.

Und der Innenraum? Da die Seitenscheiben ebenfalls getarnt sind, scheint BMW auch hier einiges vorzuhaben. Realistisch ist ein großes Infotainment-Update, um die Technik auf den neuesten Stand zu bringen. Eine Langversion der Limousine fiel ab 2022 mit dem G70 weg und wird wohl auch mit dem Facelift nicht zurückkehren.