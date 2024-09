EZ-6 kommt doch nach Europa

In China soll das Modell noch 2024 vorgestellt werden, zu einen möglichen Marktstart in Europa hüllt sich Mazda bislang in Schweigen.

Ein neuer Mazda6? Fast, der EZ-6 kommt mit vollelektrischem Antrieb und als PHEV – vorerst in China und in Europa.

Überraschung: Mazda kündigt den zunächst nur für China bestimmten Mazda EZ-6 auch für Europa an. Die elektrische Mittelklasse-Limousine soll Alternativ zum Mazda6 noch 2024 als Vollelektriker und Plug-in-Hybrid durchstarten.

Preis: Europa-Start für Mazda EZ-6 (2024) angekündigt

Stand September 2024 enthält das deutsche Markenportfolio mit dem Kompakt-SUV MX-30 lediglich ein Elektroauto, aber das wird sich künftig ändern: Auf der Auto China 2024 in Beijing zeigt der japanische Hersteller die elektrische Mittelklasse-Limousine Mazda EZ-6. In China soll das Modell noch im selben Jahr debütieren. Etwas verspätet gibt der Hersteller bekannt, dass der EZ-6 auch nach Europa gelangen soll. Zu einer möglichen Markteinführung in den USA hüllt sich Mazda bislang in Schweigen. Der Preis sowohl für China und als auch für Europa ist bislang noch offen (Stand: September 2024). Interessant ist, dass der neue Stromer nicht von Mazda allein entwickelt wurde, sondern in Zusammenarbeit mit der chinesischen Firma Changan Automobile. Das chinesische Traditionsunternehmen arbeitet im Autobereich nicht nur mit Mazda zusammen, sondern auch mit Ford und früher mit der PSA-Gruppe.

Antriebe: Vollelektrisch oder als Plug-in-Hybrid

Spezifische Angaben zum Antrieb des Mazda EZ-6 (2024) stehen leider noch aus. Mit der ersten Vorstellung auf der chinesischen Messe lässt Mazda allerdings durchklingen, dass es die Limousine wahlweise als Elektroauto und als Plug-in-Hybrid geben wird. Die Reichweiten sollen bei etwa 600 km beziehungsweise über 1000 km liegen, was natürlich noch mit Vorsicht zu genießen ist.

Als Antrieb ist bislang nur die Hinterachse angegeben, was den Schluss nahelegt, dass es zumindest eine Variante mit nur einer Elektromaschine geben wird. Außerdem ist stark davon auszugehen, dass der Elektro-Antriebsstrang wenig mit dem etwas in die Jahre gekommenen System aus dem MX-30 zu tun hat. Besonders in der Mittelklasse würden 107 kW (145 PS) und eine 35,5 kWh-Batterie deplatziert wirken. Eher wäre es denkbar, dass das Konzept des seriellen MX-30-Hybrids mit dem markentypischen Wankel-Verbrennungsmotor auch beim Mazda EZ-6 (2024) aufgegriffen wird.

Exterieur: Fünf-Meter-Limousine statt SUV

Bei der Formgebung des Mazda EZ-6 setzt der japanische Hersteller, wie vom verbrennenden Bruder Mazda6 gewohnt, auf eine klassische Limousinen-Linie mit vier Türen. Ergänzt wird der Auftritt durch E-Auto-typische Aerodynamik-Features wie den geschlossenen Kühlergrill und versenkbare Türgriffe. Optisch wird die Front vom Kontrast des großen "Grills" samt Rauten-Muster und den äußerst flachen Scheinwerfern dominiert. Am Heck fallen eine durchgehende Lichtleiste und ein farblich abgesetzter Diffusor-artiger Abschluss ins Auge. Auch aus aerodynamischer Sicht relevant: der elektrisch ausfahrende Heckspoiler (siehe Bild 6). Im Sinne eines neutralen Fahrverhaltens wirbt der Hersteller außerdem mit einer 50:50-Gewichtsverteilung zwischen Front und Heck des vollelektrischen Mazda EZ-6 (2024).

Dabei gilt es zu betonen, dass es sich beim bereits gezeigten EZ-6 um das Modell für den chinesischen Markt handelt. In Europa fahren in der Zwischenzeit (Stand: September 2024) Erlkönige munter ihre runden, die aber allem Anschein nach keine großen Unterschiede zum asiatischen Modell aufweisen. Die markante Front ist unter der üppigen Tarnung ebenso zu erkennen wie die untypische Heckgestaltung, die in ihrer Formgebung ein wenig an die Tesla-Modelle erinnern lässt.

Interieur: Schlichter & moderner Innenraum im Mazda EZ-6

Foto: Mazda

Im Zuge der Auto China 2024 enthüllten die Japaner:innen auch den Innenraum des Mazda EZ-6 für den chinesischen Markt. Dieser ist optisch schlicht gehalten und kommt mit einem großen Zentraldisplay im Querformat daher, das wie gewohnt von einem Cockpit-Display hinter dem Lenkrad ergänzt wird. Ein Panoramadach (möglicherweise optional?) flutet den Innenraum mit Licht. Zum Infotainment verrät Mazda, dass es sowohl Touch- als auch Sprach- und Gestensteuerung geben soll. Apropos Sprachsteuerung: Der intelligente Parkassistent soll auch von außerhalb des Fahrzeugs per Sprachsteuerung bedienbar sein. Wir gehen an dieser Stelle und mit Blick auf das Exterieurdesign davon aus, dass sich das der Euro-EZ-6 und der China-EZ-6 auch im Innenraum kaum bis gar nicht unterscheiden werden.