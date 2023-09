Leserwahl: Wählen Sie bei der Auto Trophy 2023 Ihre Favoriten aus 18 Kategorien und gewinnen Sie mit etwas Glück einen Audi Q4 e-tron im Wert von rund 70.000 Euro oder einen Satz von vier Winterreifen von Nokian Tyres passend für Ihren Pkw!

Verbrenner, Elektro oder vielleicht doch Hybrid? Nie war die Auswahl an unterschiedlichen Autos und Antrieben so groß wie jetzt. Welcher Hersteller stellt sich am erfolgreichsten auf, welche Modelle gefallen Ihnen am besten? Stimmen Sie bei der Auto Trophy 2023 mit ab: Bei der Leserwahl (siehe Link unten) finden Sie in 18 Kategorien Modelle in den wichtigsten Klassen, die wir Ihnen zur Wahl stellen. Die Redaktion der AUTO ZEITUNG hat hierbei eine Vorauswahl getroffen, sodass in jeder Kategorie nur jeweils das interessanteste Modell eines Anbieters zu finden ist. Der Vorteil: Eine Marke mit vielen Fahrzeugen im Portfolio macht sich nicht intern Konkurrenz.

Leserwahl zur Auto Trophy 2023

Um die Wahl zu erleichtern und alles übersichtlicher zu gestalten, haben wir wie bereits im vergangenen Jahr Kategorien zusammengefasst und neu entstandene Fahrzeugklassen berücksichtigt. So haben wir die vom Aussterben bedrohten City-Cars mit dem schrumpfenden Segment der Kleinwagen und der Kompaktautos in Kategorie A gebündelt. Dafür wächst das Feld der elektrischen SUV weiter. Hier gibt es mittlerweile zwei Preiskategorien von unter und über 50.000 Euro. Wie gewohnt können Sie auch bei der Auto Trophy 2023 die beste Marke und den besten Importeur küren. Aber auch immer mehr neue Marken etablieren sich in Deutschland oder gehen gerade ganz neu an den Start. Deshalb haben wir neben den bereits am Markt schon länger vertretenen Anbietern und Importeuren zusätzlich die interessantesten Newcomer in einer neuen Kategorie aufgelistet.