Der EX90 flankiert den XC90

Parallel zum XC90 kommt in der zweiten Jahreshälfte 2024 der Volvo EX90 auf den Markt. Das elektrische Oberklasse-SUV ist in drei Antriebskonfigurationen mit Reichweiten von bis zu 600 km erhältlich. Wir zeigen den Innenraum und nennen den Preis!

Preis: Volvo EX90 (2024) ab 83.700 Euro

Nein, es handelt sich nicht um den Nachfolger des Volvo XC90: In Zukunft vielleicht, aber nicht jetzt. Denn dieser wird parallel zum brandneuen und rein elektrisch fahrenden Oberklasse-SUV Volvo EX90 (2024) nicht nur weitergebaut, sondern überarbeitet. Das E-SUV wird im US-Werk in South Carolina und später auch in China produziert, soll online und im Abo erhältlich sein. Der Preis startet bei 83.700 Euro (Stand: Juni 2024).

Antriebe: Single oder Dual Motor, bis zu 600 km Reichweite

Lief das Projekt intern unter der Bezeichnung Embla, was in der nordischen Mythologie dem weiblichen Gegenstück von Ask entspricht – die beiden ersten Menschen –, ist der Volvo EX90 seit November 2022 Realität. Er basiert auf einer Plattform, die – in Bezug auf Länge, Radstand, Kapazität der Batterien und Leistung der E-Motoren – skalierbar ist. Diese "Von/Bis-Strategie" spart Geld und erlaubt außerdem Modellvarianten, die in kleineren Stückzahlen sonst nicht profitabel wären. Die Plattform heißt "SPA2", was für "Volvo Scalable Product Architecture" steht.

Der Wechsel auf die Elektro-Plattform ist Teil der Markenstrategie, die besagt, dass die Traditionsmarke ab dem Jahr 2030 nur noch Elektroautos verkaufen will und bis dahin jedes Jahr einen neuen Stromer präsentiert. Zum Start der Baureihe kommt ein 111 kWh großes Batteriepaket zum Einsatz, das bis zu 600 km Reichweite nach WLTP-Norm offeriert. In weniger als 30 Minuten soll sich der Akku von zehn auf 80 Prozent laden lassen.

Über wie viel Leistung der Volvo EX90 (2024) verfügt, hängt von der Antriebsvariante ab. Das Basismodell verfügt über einen 205 kW (279 PS) starken E-Motor an der Vorderachse, zieht den Saft aus einer 104-kWh-Batterie und glänzt mit bis zu 580 km Reichweite. Der Twin Motor AWD erhält einen zusätzlichen Elektroantrieb an der Hinterachse, also elektrischen Allradantrieb, erstarkt auf 300 kW (408 PS) und fährt dank der nun 111 kWh großen Batterie bis zu 600 km weit. Satte 380 kW (517 PS) sind es beim TWin Performance AWD-Modell, dessen Reichweite Volvo mit 590 km angibt. Geladen wird dabei mit elf oder gegen Aufpreis 22 kW an der Wechsel- und 235 oder 250 kW an der Gleichstrom-Ladestation.

Die Konkurrenten:

Exterieur: Sichtbar weiterentwickelte Designsprache

Der große Schwede fällt auf, auch durch sein prominent aufgesetztes Lidar-System auf dem Dach. Dieses debütierte ebenso am vorangegangenen Volvo Concept Recharge wie auch der neue, geschlossene Kühlergrill. Ein neuer Twist findet sich an den unterbrochenen LED-Scheinwerfern vorne und hinten. Gerade die Rückseite des Schweden ragt dadurch optisch weit nach oben. Mit einem im Vergleich zur Fahrzeuglänge von 5,04 m enormem Radstand von 2,99 m sollte er deutlich mehr nutzbaren Innenraum anbieten als der – mit seinen 4,95 m gewiss nicht kleine – XC90.

Interieur: Bis zu sieben Sitze und 1915 l Kofferraumvolumen

Foto: Volvo

Der Innenraum präsentiert sich ebenfalls in neuem Glanz: Der zentrale Screen steht nun freier sowie größer vor dem Armaturenbrett und wird nicht mehr von vertikalen Luftduschen umrahmt. Das Google-basierte Infotainmentsystem soll dank des aus der Gaming-Welt bekannten Unreal Engine extrem leistungsfähig sein, wovon auch Fahrer- und Head-up-Display profitieren. Der Fahrstufenregler verschwindet aus der Mittelkonsole und findet sich nun in Tesla-Manier als Lenkstockhebel wieder. Mit der neuen Fahrzeuggeneration erhält auch das Lenkrad ein signifikantes optisches Upgrade. Ebenfalls besonders ist das weiterführende Fahrerbeobachtungssystem, das über Innenraumsensoren und Kameras registriert, ob die Person am Steuer abgelenkt oder nicht fit ist und im Notfall unmittelbar – zuerst akustisch, später mit selbstständiger Bremsung – eingreift. Der Volvo EX90 (2024) schluckt bis zu 1915 l und verfügt darüber hinaus über eine dritte Sitzreihe.

Fahreindruck:

Der Volvo EX90 (2024) ist ein Leisetreter. Und während alle im Auto die Stille hören können, bleibt das Gefühl der Gelassenheit noch Herrn Ekström vorbehalten. Eisern verteidigt der Ingenieur den Platz am Lenkrad – und uns bleibt nur der Glaube daran, dass die Zweikammer-Luftfeder wirklich einen Unterschied macht, dass der Aufbau in den unterschiedlichen Fahrprofilen wirklich mehr oder weniger Bewegung zulässt und dass Ekström mal mehr oder weniger Feedback im Lenkrad fühlt. Immerhin sprechen seine Mundwinkel eine deutliche Sprache. Vor allem, wenn er den Fuß ans Bodenblech heftet: Dann fühlen sich die 2,8 t plötzlich ganz leicht an.

Von Thomas Geiger