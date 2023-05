Der Skoda Enyaq iV (2021) ist als elektrisches SUV oder SUV-Coupé erhältlich und bietet Reichweiten von über 500 Kilometern. Wir nennen den Preis und zeigen den Innenraum sowie den Sportline.

Preis: Skoda Enyaq iV (2021) ab 39.990 Euro

Mit dem Skoda Enyaq iV präsentierte die Marke 2021 ihr erstes Elektro-SUV zum Preis ab 39.990 Euro. Etwas später folgte das SUV-Coupé zum Preis von 54.400 (Stand: Mai 2023). Beide stehen auf der MEB-Plattform des VW-Konzerns. Der Modellname des E-SUV leitet sich vom irischen Wort "enya" ab und steht für "Quelle des Lebens". Mit dem "q" am Ende stellt Skoda die Verbindung zu den weiteren SUV der Marke her. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars fährt den Skoda Enyaq RS iV (2022) im Video:

Antrieb: Nur noch iV 50 und iV 80 bestellbar

Die Varianten des Skoda Enyaq iV (2021) wurden eingedampft: Der Enyaq iV 60 und 80x (Allradvariante) sind Stand Mai 2023 nicht mehr bestellbar. Es bleiben der iV 50 beim SUV und der iV 80 beim SUV und SUV-Coupé. Der Ausstattungslinie "Laurin & Klement" vorbehalten ist der iV 85, wahlweise mit Hinterrad- oder Allradantrieb erhältlich. Als iV 50 kommt der Enyaq 366 Kilometer, der iV 80 bietet 542 Kilometer Reichweite und der iV 85 bis zu 570 Kilometer. Die Leistungsspitzen liegen bei 109 kW (148 PS), 150 kW (204 PS) sowie 210 kW (286 PS). Die Spitze regelt Skoda grundsätzlich bei 160 km/h ab. Der E-Motor treibt ausschließlich die Hinterräder an. Mit Allradantrieb fährt der Enyaq derzeit nur als 225 kW (306 PS) starker RS. Der iV 50 mit 52-kWh-Batterie lädt maximal mit 100 kW. Die Batterie der iV 80-Version bietet eine Netto-Kapazität von 77 kW (netto) und lädt in 29 Minuten via Schnelllader (max. 125 kW Ladeleistung) von zehn auf 80 Prozent SoC. Auch eine Wärmepumpe bietet die stärkere Variante serienmäßig und außerdem eine Anhängelast von 1000 Kilogramm. Ein Update im Februar 2022 hat das Batteriemanagement für mehr Effizienz und Lebensdauer optimiert.

Die Konkurrenten:

Exterieur: Hommage an die böhmische Glaskunst

Neu ist die dynamische Form des 4,65 Meter langen, 1,92 Meter breiten und 1,6 Meter hohen E-SUV, hier unterscheidet sich der Skoda Enyaq iV (2021) von den bisherigen SUV-Modellen von Skoda. Er verfügt über eine kürzere Frontpartie und vergleichsweise eine langgezogene Dachlinie. Mit großen Lufteinlässen vor den Rädern vermittelt das Elektroauto Breite und Präsenz. Das LED-Leuchtendesign weist kristalline Strukturen auf, mit denen Skoda die traditionelle böhmische Glaskunst zitiert. Die illuminierten Lamellen im Grill zeigen kristallähnliche Reflexionen, die ebenfalls kristallin strukturierten Tagfahrlichter verbindet ein horizontales Leuchtband. Ein kleines Highlight bietet der Licht-Gruß beim Auf- und Abschließen: Dann wird die gesamte Leuchtgrafik zur Lichtorgel. Das Lichtspiel aus 130 LED ist optional und nur bei den leistungsstärkeren Versionen verfügbar.

Interieur: Konfiguration via Themenwelten

Foto: Skoda

Für die Konfiguration des Innenraums des Skoda Enyaq iV (2021) hält der Autobauer Pakete unterschiedlicher Themenwelten bereit, darunter "Loft", "Lodge", "Lounge", "Suite", "Sportline" und neuerdings auch "Laurin & Klement" (L&K). Alle "Design Selections" setzten dabei auf nachhaltig verarbeitete und recycelte Materialien. Die Raumverhältnisse sind großzügig, es herrscht eine luftige Atmosphäre. Das Kofferraumvolumen beträgt 585 Liter. Zur Basisausstattung gehören ein Multifunktionslenkrad mit Schaltwippen zur Bestimmung des Rekuperationsgrads und ein 5,3 Zoll großes Digitalcockpit. Gegen Aufpreis findet ein 13 Zoll großer Bildschirm auf dem Armaturenbrett Platz. Das Infotainmentsystem ermöglicht den Zugriff auf zahlreiche mobile Online-Dienste der Marke und kann per Gesten und Sprache gesteuert werden. Das Smartphone wird von Skoda nicht nur per Apple CarPlay oder Android Auto eingebunden, sondern ermöglicht auch den Zugang zum Fahrzeug.

Mit der Skoda Connect App soll der Enyaq iV ferngesteuert einparken können und sogar enge oder verwinkelte Einparkmanöver vollautomatisch ausführen. Ab Februar 2022 gefertigte Modelle werden mit einer neuen Software ausgeliefert, Bestandskund:innen wurden in der zweiten Jahreshälfte 2022 mit einem kostenlosen Update versorgt, das auch ihnen die Software-Version ME3 aufspielte. Diese optimiert neben dem Batteriemanagement auch das Infotainment samt digitalem Cockpit und Head-up-Display. Der Enyaq L&K wiederum erhält als erstes Skoda-Modell eine neue Benutzeroberfläche mit aufgefrischten Grafiken im Stil der neuen Markenidentität und verbesserte Nutzbarkeit.

Assistenzsysteme & Crashtest-Ergebnis

Der Skoda Enyaq iV (2021) ist bei den Assistenzsystemen serienmäßig mit einem Frontradarassistenten mit Fußgänger- und Radfahrererkennung sowie City-Notbremsfunktion, einem Abbiege- und Ausweichassistenten, einem Spurhalteassistenten, einem Regensensor und Fahrlichtassistenten, mit Parksensoren vorn und hinten und einer Rückfahrkamera ausgerüstet.

Euro NCAP hat den Skoda Enyaq iV (2021) einem Crashtest unterzogen. Das Ergebnis: fünf von fünf möglichen Sternen sowie in nahezu allen Bereichen (sehr) überzeugende Werte. So erzielt der Tscheche beim Insassenschutz von Erwachsenen 94 Prozent, bei dem von Kindern 89 Prozent. Beim Fußgängerschutz glänzt der Enyaq mit einem Wert von 71 Prozent zwar nur mäßig. Die Tester:innen bemängeln unter anderem die fehlende Fußgängererkennung heckseitig. Bei den Assistenzsystemen kommt der Skoda Enyaq iV (2021) auf 81 Prozent der möglichen Punkte.

SUV-Coupé: Das Skoda Enyaq iV Coupé (2022)

Foto: Skoda

Die Coupé-ähnliche Linienführung mit einem im Vergleich zum herkömmlichen Enyaq ab der B-Säule stark abfallenden Dach lässt das Skoda Enyaq Coupé iV (2022) ungleich dynamischer wirken. In der Sportline-Ausstattung ist der Kühlergrill mit 131 LED illuminiert. 19 bis 21 Zoll große Leichtmetallräder runden die sportliche Optik ab. Während die Reichweite vom niedrigeren cw-Wert von 0,234 profitiert (553 km), leidet das großzügige Raumgefühl zumindest auf der Rücksitzbank etwas. Das Kofferraumvolumen sinkt auf immer noch ausreichende 570 Liter. Das Infotainmentsystem entspricht natürlich dem des klassischen SUV und umfasst Sprach- und Gestensteuerung sowie zahlreiche Assistenzsysteme. Beim Antrieb greift das SUV-Coupé auf den Antrieb des Standardmodells zurück, den Enyaq iV 50 mit 109 kW (148 PS) Leistung gibt es in der Coupé-Version allerdings nicht. Das Topmodell ist beim Coupé-Derivat ebenfalls der Skoda Enyaq RS iV mit 220 kW (299 PS).

Fahreindruck: Ausgewogen, komfortabel und viel Platz

Der Skoda Enyaq iV im Check:

Schon auf den ersten Metern punktet der Skoda Enyaq iV (2021) mit einer klaren Botschaft: Ich mache es euch so einfach wie möglich. Das SUV ist eben ein Skoda mit E-Antrieb und keine Kapsel aus der Zukunft, die im alltäglichen Umgang überfordert. Verzögerungen im Ansprechverhalten oder ruckelige Schaltvorgänge wie bei klassischen Verbrennern gibt es beim E-Skoda nicht. Und extrem leise ist er dabei auch noch. Dank der Routenführung per Navi organisiert das Antriebsmanagement den optimalen Energiefluss. Rollt der Enyaq auf ein Fahrzeug zu, wechselt er vom Segel- in den Rekuperationsmodus, ohne dass man sich im eigenen Rhythmus von den Assistenzsystemen gestört fühlt. Der Enyaq iV (2021) liegt präzise in der Hand, profitiert in der Stadt von seinem sehr kleinen Wendekreis und präsentiert sich auf der Landstraße im Sport-Modus als dynamisches Familien-SUV. Zudem bietet er üppige Platzverhältnisse, wahrt aber den Respektabstand zum großen Kodiaq und verzichtet daher auf eine optionale dritte Sitzreihe.