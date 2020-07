Mit dem VW ID. Buzz rollt 2022 der Nachfahre des T1-Bullis in die Schauräume der Händler. Wir zeigen den variablen Innenraum, nennen den geschätzten Preis und verraten, wann der elektrische Bulli vorbestellbar ist.

Der VW ID. Buzz soll 2022 in den Handel kommen. Das hat Volkswagen bereits beim Concours d'Elegance 2017 bestätigt. Was der elektrische vom originalen Bulli abgesehen vom unübersehbar klassischen Design übernimmt, ist vor allem das große Platzangebot. Da die gesamte Antriebstechnik im Wagenboden verschwindet, können innen acht Passagiere bequem sitzen. So kann die knapp fünf Meter lange Studie auf dem Weg in die Serie sogar noch einmal etwas schrumpfen: Auf finalen 4,6 Metern Länge, womit sich der VW ID. Buzz (2022) zwischen Touran und Sharan einordnet, sollen es zwischen 660 und 4600 Liter Kofferraumvolumen sein. Unter dem Bürzel an der Front versteckt sich sogar ein weiteres, 200 Liter großes Staufach. Trotzdem ist der VW ID. Buzz (2022) ein handliches Auto: Da sich die 22-Zöller ungewohnt weit einschlagen lassen, liegt der Wendekreis bei unter elf Metern.

Der VW ID. Buzz (2022) im Video:

Preis & Innenraum des VW ID. Buzz (2022)

In Fahrt bringen zumindest die Studie des VW ID. Buzz (2022) zwei E-Maschinen an Vorder- und Hinterachse, die zusammen auf 374 PS kommen, in knapp fünf Sekunden auf Tempo 150 beschleunigen und erst bei 160 Sachen abgeregelt werden. Für die Serie kommen die vom kompakten ID.3 bekannten Antriebs- und Batterieoptionen ins Spiel: Ein 150 kW starker Heckmotor wird von Akkus mit einer Kapazität von 45, 58 oder 77 kWh gespeist. Die Batterie kann an Ladesäulen mit bis zu 125 kW geladen werden, sodass binnen 30 Minuten Strom für weitere 290 Kilometer gezapft ist. Je nach Batteriegröße verspricht VW für den ID.3 Reichweiten von 330 bis 550 Kilometer nach WLTP. Ähnliche Werte sind auch für den VW ID. Buzz (2022) zu erwarten.

550 Kilometer Reichweite im VW I.D. Buzz (2022)