Das kostet der geliftete VW T-Roc

Seit März 2022 steht das VW T-Roc Facelift im Handel – auch als Cabrio oder besonders starker R. Die Preise, technischen Daten, Innenräume und viele weitere Details gibt es hier!

Preis: VW T-Roc Facelift (2022) ab rund 27.000 Euro

Mit dem VW T-Roc Facelift ging der kompakte Bestseller aus Wolfsburg im Frühjahr 2022 mit geschärftem Design und einem Preis von mindestens 27.085 Euro (Stand: Juli 2024) in die zweite Lebenshälfte der aktuellen Generation. Zeitgleich kamen auch der überarbeitete VW T-Roc R und das VW T-Roc Cabrio auf den Markt (siehe eigene Absätze unten).

Antriebe: Benziner & Diesel (techn. Daten), keine Hybride + Anhängelast

Die Antriebspalette übernimmt das VW T-Roc Facelift (2022) vom Vorgänger. Die Benziner umfassen einen 1,0-l-Dreizylinder mit 110 PS (81 kW), einen 1,5-l-Vierzylinder mit Zylinderabschaltung und 150 PS (110 kW) sowie ein 2,0-l-Vierzylinder mit 190 PS (140 kW) und als einziger im Bunde Allradantrieb. Stärker ist nur der R, siehe Absatz unten. Als Diesel steht der 2.0 TDI mit 115 PS (85 kW) oder 150 PS (110 kW) zur Wahl. Eine Plug-in-Hybrid-Variante oder ein rein elektrische T-Roc ist nicht erhältlich. Das Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG) bleibt den stärkeren Versionen vorbehalten. Die Anhängelast beträgt je nach Motorisierung bis zu 1,7 t (gebremst).

Exterieur: Dezent verfeinert (die Maße)

Da das Kompakt-SUV mit mehr als einer Million verkaufter Einheiten zu den Erfolgsmodellen der Marke zählt, fallen die Überarbeitungen mit der Modellpflege dementsprechend behutsam aus. Neuerungen an der Frontpartie betreffen vor allem den Grill mit weniger horizontalen Streben, dafür aber einem optionalen LED-Streifen. Am Heck tragen die Leuchten neue Signaturen. Neben dem Standard-T-Roc bietet VW sein Kompakt-SUV mit Style- und R-Line-Ausstattung an. Während Erstere mit Chromzierrat lockt, wirkt Letztere dank der vierflutigen Auspuffblenden besonders sportlich. An den Maßen – 4236 mm Länge, 1819 (2012) mm Breite, 1584 mm Höhe – änderte sich mit dem VW T-Roc Facelifts (2022) kaum etwas.

Interieur: Wertigere Materialien, größerer Touchscreen & neues Lenkrad

Spannend sind die Änderungen im Innenraum des VW T-Roc Facelift (2022). Der VW Golf 8 steuert eine erweiterte Touchsteuerung bei. So ist die Klimabedienung nun digitalisiert, während der Infotainmentscreen nun aus dem Armaturenbrett herausragt. Optional misst er bis zu 9,2 Zoll. Links daneben findet sich mit dem Facelift serienmäßig ein digitales Cockpit hinter dem neuen Multifunktionslenkrad. Bei dessen Bedienung allerdings Präzision gefragt: Schnell hat man ungewollt die Lenkradheizung aktiviert. Schaut man sich im Cockpit um, wird klar, dass sich Volkswagen die Kritik zu Herzen genommen hat.

Das Interieur zeigt sich mit dem Facelift deutlich aufgewertet. Statt des viel harten Kunststoffs besticht dieses nun mit einem geschäumten Armaturenbrett sowie mit Kunstleder bezogenen Türtafeln. Die Materialaufwertung bezieht sich aber leider nur auf das Cockpit, im Fond bleibt es bei der bekannten Aufmachung. An den Platzverhältnissen hat sich im Vergleich zum Vorgänger nichts geändert: Der Platz im Fond bleibt entsprechend begrenzt. Kurzgewachsene oder Kinder reisen hier dennoch gerne mit, Großgewachsene wünschen sich allerdings eine längere Beinauflage.

Preis & Motoren des VW T-Roc Cabrio Facelift (2022)

Mit dem VW T-Roc Cabrio Facelift (2022) hat Volkswagen zu einem Preis ab 37.225 Euro (Stand: Juli 2024) auch weiterhin ein offenes Modell im Sortiment. Neben der R-Line bietet VW das aufgefrischte Cabrio auch als Style an, unter anderem mit zusätzlichen Chromapplikationen. Unter der Motorhaube werkeln ausschließlich Ottomotoren mit 110 PS (81 kW) bis 150 PS (110 kW), die stärkere Version kann optional mit einem Siebengang-DSG geordert werden. Zum Serienumfang gehören das digitale Cockpit und außerdem Assistenzsysteme wie der Geschwindigkeits- und Distanzregler und der Parklenk-Assistent. Unter anderem aus dem Golf stammt das neue Multifunktionslenkrad. Trotz des Stoffverdecks präsentiert sich das VW T-Roc Cabrio Facelift (2022) mit vier Sitzen und einem Kofferraumvolumen von immerhin 284 l weiterhin als alltagstauglich.

Das ist das VW T-Roc R Facelift (2022)

Als VW T-Roc R Facelift fuhr auch das Kompaktsportler-SUV im Frühjahr 2022 aufgefrischt in die Showrooms der Händler. Der Preis beträgt mindestens 52.260 Euro (Stand: Juli 2024). Der Vorderwagen wirkt flacher und weniger aggressiv – nicht zuletzt durch eine weggefallene horizontale Strebe im Grill. Das schwarz lackierte Teilstück wiederholt sich auch am Heckbereich. Auch mit der Modellpflege bietet VW die vierflutige Titanabgasanlage aus dem Hause Akrapovic an, die dem aufgeladenen Vierzylinder eine prägnante Stimme verleiht. Um den Respektabstand zum Golf R zu wahren, bleibt es im VW T-Roc R Facelift (2022) bei den bekannten 300 PS (221 kW).

Im Zusammenspiel mit dem Siebengang-DSG und dem bewährten 4Motion-Allradantrieb sprintet das Kompakt-SUV auch weiterhin in 4,9 s auf 100 km/h. Den einzigen Unterschied beim Handling dürften Fahrende am Lenkrad feststellen, denn das VW T-Roc R Facelift (2022) setzt im Innenraum auf die aktuellste Generation des VW-Sportlenkrads, das wir bereits aus anderen GTI und R-Modellen kennen. Es verfügt über deutlich mehr Funktionen, unter anderem über einen Fahrmodus-Knopf. Das Kofferraumvolumen beträgt 392 bis 1237 l.

Fahreindruck: Gute Alternative zum Golf

Es ist nicht verwunderlich, dass viele, die das hohe Sitzen schätzen, den VW T-Roc als gute Alternative zum Golf betrachten. Beim Fahrverhalten und beim Komfort ist die Verwandtschaft zum Golf am deutlichsten zu spüren.

