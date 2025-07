Allgemeines zur IAA 2025

Traditionell in Frankfurt beheimatet, fand 2021 die IAA erstmals in München statt. Mit dem Umzug wurde die Messe konzeptionell neu als Mobilitätsevent ausgerichtet, was unter Autofans umstritten ist. Trotzdem geht 2025 bereits die dritte Auflage in der Bayerischen Landeshauptstadt über die Bühne, wobei die klassischen Messetage von Dienstag, dem 9. bis Sonntag, den 14. September 2025 dauern. Der Montag ist vorab als Presse- und Medientag vorgesehen und nicht für reguläres Messepublikum geöffnet.

Grundsätzlich wichtig zu wissen: Der sogenannte "IAA Open Space" ist ein öffentliches Messegelände, das gratis zugänglich und über die Innenstadt verteilt ist. Auch hier sind einige Autohersteller vertreten und es sollen 229 Fahrzeuge von 22 Ausstellern zur Probefahrt bereitstehen – darunter Modelle von Audi, BYD, Hyundai, Mercedes, Porsche und VW. Außerdem findet am Geschwister-Scholl-Platz ein Bühnenprogramm statt. Neben musikalischen Acts gibt es dort Diskussionen, Vorträge, Workshops und ähnliches. Dabei fokussiert sich der Freitag auf das Thema Female Empowerment, der Samstag auf Sport sowie junge Generationen und der Sonntag richtet sich speziell an Familien und Kinder.

Lageplan zum "IAA Open Space" Foto: IAA Mobility

Exklusiver ist derweil das Messegelände "IAA Summit", das primär für Fachpublikum vorgesehen ist und den Kauf eines eher höherpreisigen Tickets voraussetzt. Dort finden auch Konferenzen statt, bei denen Fachbesucher:innen miteinander in Dialog treten können.

Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

VW auf der IAA 2023 (Video):

Eintrittspreise

Das innerstädtische Messegelände "IAA Open Space" ist kostenlos zugänglich. Wer auf das "IAA Summit"-Messegelände möchte, muss jedoch mit ordentlichen Eintrittspreisen rechnen: Ein Tagesticket kostet vorab online 180 Euro und vor Ort 225 Euro. Für zwei Tage sind online 250 Euro und an der Tageskasse 405 Euro zu bezahlen. Ermäßigte Tagestickets für Schüler:innen, Studierende, Azubis, Freiwilligendienstleistende und Behinderte kosten 64 beziehungsweise 80 Euro.

Öffnungszeiten

Das kostenlose Messegelände hat von Dienstag (9. September) bis Freitag (12. September) jeweils von 9:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Samstags ist der Open Space von 11:00 bis 21:00 Uhr zugänglich und sonntags von 10:00 bis 17:00 Uhr. Das kostenpflichtige "IAA Summit"-Messegelände ist montags bis freitags von 9:00 bis 18:00 Uhr geöffnet und bleibt am Wochenende geschlossen.

Von der AUTO ZEITUNG getestet und empfohlen:



IAA 2025: Diese Premieren erwarten wir

Wer mit einem Messebesuch bei der IAA 2025 liebäugelt, wird wissen wollen: Was gibt es da eigentlich zu sehen? Ohne Anspruch auf Vollständigkeit haben wir im Folgenden einige Neuheiten aufgelistet, von denen eine Weltpremiere bei der IAA in München wahrscheinlich wirkt:

BMW iX3

Mit dem BMW iX3 geht die "Neue Klasse"-Plattform endlich in Serie – entsprechend gespannt wartet die Autowelt auf die Premiere, die bei der IAA stattfinden soll. Mit 800-V-Technik und einem neuen Konzept zur Fahrdynamik-Steuerung ("Heart of Joy") will der Neue Klasse BMW sowohl an der Ladesäule als auch auf der Straße überzeugen.

Cupra Raval

Der Kleinwagen Cupra Raval soll einen bezahlbaren Einstieg in die E-Mobilität ermöglichen. Dazu setzt Cupra auf Konzernsynergien, denn der kleine Spanier teilt sich die MEB Entry-Architektur mit VW ID.2 (X) und Skoda Epiq. Als Einstiegspreis sind 25.000 Euro angepeilt und die Enthüllung wird auf der IAA erwartet.

Mercedes EQS Facelift

Kurzer Blick in den Rückspiegel: Der EQS läutete 2021 das elektrische Zeitalter in Stuttgart ein und fand unter anderem durch einen hervorragenden cW-Wert und hohe Reichweiten seinen Weg in die Rekordbücher. Für Verkaufsrekorde ist er allerdings nicht unbedingt bekannt. Abhilfe soll ein umfassendes Facelift schaffen, bei dem er möglicherweise sogar von 400-V- zu 800-V-Technik wechselt. Schlauer dürften wir nach der IAA sein.

Mercedes GLC EQ

Mercedes' neue Taktik: Künftig sollen die Modelle unter selber Bezeichnung und mit selbem Design sowohl als Verbrenner als auch als E-Auto kommen. Den Anfang machte hier der CLA, als nächster Streich erwartet uns das Mittelklasse-SUV GLC. Nach diversen Erlkönigsichtungen und getarnten Fahrterminen dürfte Mercedes in München endlich das Tuch von der Elektro-Variante EQ ziehen.

Skoda Elektro-Kombi

Der Skoda Octavia ist ein Volumenmodell für die tschechische VW-Tochter, hat aber bislang kein Elektro-Pendant. Das soll sich in den nächsten Jahren ändern, denn Mladà Boleslav arbeitet an einem kompakten Strom-Kombi, der auf der SSP-Architektur statt der bisherigen MEB-Konzernplattform aufbaut und somit neue technische Möglichkeiten mit sich bringt. Es gilt als wahrscheinlich, dass Skoda auf der IAA 2025 erstmals eine entsprechende Studie zeigt.

VW ID.2 X

Während VW ID.2 und Cupra Raval eher die klassische Kleinwagen-Interpretation der MEB Entry-Plattform darstellen, sollen Skoda Epiq und ID.2 X in Richtung City-SUV tendieren. Lediglich beim ID.2 X müssen wir uns bisher mit einem Teaserfoto und Renderings zufriedengeben, da noch keine Studie gezeigt wurde. Wie VW-Chef Thomas Schäfer via LinkedIn ankündigte, wird sich das im September ändern, denn VW wolle den ID.2 X auf der IAA präsentieren. Auf uns wirkt es wahrscheinlich, dass es sich dabei ebenfalls um eine Vorab-Studie handelt und nicht direkt ums Serienmodell.

VW T-Roc

Aus Wolfsburg haben wir nicht nur Stromer zu erwarten auf der IAA 2025, denn Gerüchten zufolge wird erstmals die neue T-Roc-Generation enthüllt. Diverse Erlkönig-Sichtungen und Leaks geben bereits recht konkrete Vorstellungen, was wir vom Kompakt-SUV zu erwarten haben: hier gibts alle Infos und Fotos zum neuen T-Roc.