Mit dem Hyundai Ioniq 2 arbeitet der koreanische Hersteller an einem neuen Elektroauto, das sich zwischen dem kleinen Inster und dem kompakten Kona Electric positioniert. Erste Erlkönigfotos geben einen Ausblick.

Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Preis: Hyundai Ioniq 2 (2026) ab geschätzten 30.000 Euro

Der Hyundai-Konzern tüftelt weiter unter Hochdruck an seiner Elektro-Offensive: Nicht nur Kia hat mit den noch jungen EV3 und PV5 sowie den geplanten EV2 und EV4 gleich vier heiße Eisen im Feuer, sondern auch die Muttermarke will es mit dem Hyundai Ioniq 2 wissen. Der Neue wird sich ab 2026 zwischen dem ebenfalls jungen Kleinwagen Inster und dem kompakten Kona Electric positionieren. Ein Preis ist noch nicht bekannt – allerdings rechnen wir mit einem Einstieg, der sich etwa mittig zwischen den beiden genannten Modellen einordnet. Das wären Stand Juli 2025 rund 30.000 Euro. Medienberichten zufolge könnte auf der IAA im September 2025 eine erste Studie präsentiert werden, die den Ioniq 2 konkretisiert. Zudem ist es denkbar, dass er mittelfristig den Kona Electric ersetzt, dessen zweite Generation 2023 eingeführt wurde. Hierbei handelt es sich jedoch um Spekulation.

Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Der Hyundai Inster (2024) im Video:

Antriebe: Vermutlich stärker als Inster

Wie die meisten Elektroautos des Konzerns soll auch der Hyundai Ioniq 2 (2026) auf der äußerst flexiblen E-GMP-Architektur stehen. Konkrete Infos zum Antrieb stehen noch aus, doch bietet sich hierfür ein Blick ins sonstige Portfolio an: Die 71 kW (97 PS) und 85 kW (115 PS) des Inster wirken für einen größeren Crossover ein wenig schmalbrüstig, realistischer klingen hier die Antriebe des kompakten Kia EV3. Dieser setzt auf einen frontgetriebenen 150 kW-Motor (204 PS) mit 283 Nm Drehmoment. Seine Energie speist der EV3 wahlweise aus einer 58,3-kWh-Batterie, die 436 km Reichweite ermöglichen soll, oder aus einer 81,4-kWh-Variante mit beachtlichen 605 km Reichweite.

Die Konkurrenten:

Exterieur & Interieur: Kleiner Kompakter mit SUV-Linie

Der im Juli 2025 gesichtete Erlkönig des Hyundai Ioniq 2 (2026) zeigt sich noch umfassend getarnt, um nicht viel zu verraten. Das ein oder andere optische Merkmal blitzt trotzdem hervor: In erster Linie sind hier die Proportionen zu nennen, die eine recht gerade Dachlinie im SUV-Stil umfassen. Diese wird durch eine nach hinten abfallende Linie der Seitenscheiben kontrastiert, die den Prototyp dynamischer wirken lässt. Generell ist die eckige Formgebung der Seitenscheiben markant, die ein wenig an den Konzernbruder EV3 erinnert. Elektroauto-typisch fällt der Radstand verhältnismäßig lang aus, während die Überhänge kurz gehalten sind.

Nützliches Zubehör rund ums Elektroauto:

Zur Außenlänge lassen sich keine Schlüsse ziehen, wir rechnen jedoch mit einem kleinen Kompakten, der sich der Grenze zum Kleinwagen nähert. Die Heckscheibe macht den Anschein, coupéartig flach abzufallen und in einem Spoiler zu münden – hier ist es jedoch gut möglich, dass uns Hyundai durch eine geschickte Tarnung hinters Licht führen will. Die Rückleuchten des Erlkönigs greifen die Ioniq-typische Pixel-Optik auf. Was bereits zum Innenraum bekannt ist: Im Hyundai Ioniq 2 (2026) soll das neue Infotainment-System "Pleos" debütieren, das verstärkt auf Cloud-Funktionen setzt.