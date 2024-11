Erlkönig des Clio wurde gesichtet

Renault reitet aktuell auf der Retrowelle. Trotzdem hält der französische Autobauer an bekannten Erfolgsmodellen fest, wie der nun erstmalig abgelichtete Erlkönig des neuen Renault Clio (2025) zeigt. Das sind die ersten Infos zu dem Kompakten, der Mitte 2025 vorgestellt werden soll!

Preis: Genauer Preis des Renault Clio (2025) noch unbekannt

Vergangenes in die Gegenwart zu holen, darin ist der französische Hersteller Renault aktuell groß. Nicht nur, dass mit dem Renault 5 eine Kleinwagen-Ikone neu interpretiert wurde, entschied man sich ebenfalls dazu den einstigen Kassenschlager namens Renault 4 wiederzubeleben. Dass dafür eventuelle interne Konkurrenz weichen muss, ist meist die logische Konsequenz. Renault sieht das allerdings nicht so, wie nun der erstmalig gesichtete Erlkönig des nächsten Renault Clio (2025) beweist. Was 1990 begann, wird sich somit in der sechsten Generation fortsetzen. Wie teuer der neue Clio sein wird, lässt sich noch nicht sagen. Allerdings ist zu erwarten, dass sich der neue Kompakte unter R5 und R4 einordnen wird. Die aktuelle Generation des Renault Clio (2024) beginnt in der Basisversion bei 19.350 Euro, während der R5 bei 24.900 Euro startet (alle Preise: Stand November 2024).

Antriebe: Verbrenner, Hybrid und Gas-Antrieb erwartet

In Sachen Motoren gehen wir davon aus, dass Renault für den Clio (2025) eine breite Antriebspalette bieten wird. Diese wird mit großer Wahrscheinlichkeit einen Benziner, einen Hybrid und eine Bifuel-Option umfassen. Den Einstieg könnte somit ein handgeschalteter Dreizylinder bilden, wie er aktuell in der sechsten Generation des Clio mit 67 PS (47 kW) zu finden ist. Interessant ist ebenfalls der mögliche Autogasantrieb, der bereits als "Eco-G"-Motorisierung in verschiedenen Modellen von Renault und Dacia zu finden ist. Auch der aktuelle Clio ist mit diesem Antrieb bestellbar, wodurch das Fahrzeug mit zwei Tanks ausgestattet ist. Durch die Kombination von Benzin und Erdgas verspricht das 100 PS (74 kW) starke Triebwerk je nach Modell eine Reichweite von bis zu 1300 km. Die dritte Antriebsoption soll ein Hybrid sein, der in der noch erhältlichen Clio-Generation 140 PS (103 kW) leistet.

Exterieur: Kühlergrill mit Renault-Rhomben

Der Erlkönig des Renault Clio (2025) präsentiert sich gut verpackt in der üblichen Tarnfolie. Auffällig ist das Design des Kühlergrills, der sich aus vielen kleinen Rhomben zusammensetzt, dem Markenzeichen Renaults. Weitere Details lassen sich nur schwer ausmachen, da sich sowohl die Scheinwerfer als auch die Tagfahrlichter nur so viel wie nötig ausgeschnitten zeigen. Was sich erkennen lässt sind die Türgriffe der Hecktüren, die erneut im oberen hinteren Scheibenrahmen eingelassen sind. Auch der Dachkantenspoiler am Heck bleibt erhalten.

Interieur: Noch kein Einblick möglich

Wie es im Inneren des Renault Clio (2025) aussieht, dazu lässt sich ebenfalls noch nichts Näheres sagen. Bei genauerem Hinschauen ist lediglich ein größerer Bildschirm zu erkennen, der mittig auf dem Armaturenbrett platziert ist. Nähere Informationen werden mit großer Wahrscheinlichkeit mit der Vorstellung der siebten Clio-Generation zur Mitte des Jahres 2025 bekanntgemacht werden. Der Marktstart ist mit großer Wahrscheinlichkeit für Ende 2025 oder Anfang 2026 geplant.