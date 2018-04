Renault Clio

Der Clio ist eines der bekanntesten Renault-Modelle und seit über 20 Jahren auf dem Markt. Erstmals rollte der Kleinwagen 1990 vom Band und wird mittlerweile in seiner vierten Generation gebaut. Der Mindestpreis des aktuellen Modells beläuft sich auf 12.800 Euro, was im Vergleich zum Vorgänger etwas teurer ist. Glanzlicht in der Motorpalette ist ein neuer Dreizylinder-Turbo mit 0,9 Litern Hubraum und 90 PS. Obwohl 182 km/h schnell, bietet er in der sparsamsten Version einen Normverbrauch von 4,3 Liter. Daneben gibt es einen zweiten Benziner mit 1,2 Litern Hubraum und 74 PS sowie zwei Diesel mit 1,5 Litern Hubraum und 75 PS sowie 90 PS. Die Selbstzünder ermöglichen Geschwindigkeiten bis zu 178 km/h und verbrauchen im Schnitt 3,6 Liter. Im Frühling 2013 gibt es auch die Sportvariante RS (200 PS) sowie den Kombi Grandtour.