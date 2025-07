Zur Elektro-Rallyesaison 2026 ersetzt Opel den bewährten Corsa Rally Electric – den wir hier bereits zum Tracktest ausführen durften – durch den wesentlich kräftigeren, neuen Mokka GSE Rally. Von dem gibt es dann auch ein technisch eng verwandtes, ebenfalls 207 kW (280 PS) starkes Pendant mit Straßenzulassung. Seine Publikums-Premiere feiert dieser neue Opel Mokka GSE am 9. September 2025 auf der IAA Mobility in München. Obwohl der GSE so kompakt baut (L/B/H: 4150 / 1787 / 1506 mm) wie der Standard-Mokka, tritt er wesentlich dynamischer auf, unter anderem mit markanter gezeichneter Front und neuem Grill sowie ausgeprägten Seitenschwellern. Passend dazu kann man den Mokka GSE auch mit schwarzer Fronthaube ordern. Serienmäßig sind die 20-Zoll-Räder im Aero-Design, bereift mit Michelin Pilot Sport EV in der Größe 225/40 R 20. Die 20-Zöller geben Raum für leistungsstarke Alcon-Bremsen, vorn mit gelben Bremssätteln.

Der Antrieb des Opel Mokka GSE stammt aus dem Rallye-Mokka

Im Opel Mokka GSE (2025) nimmt man auf edlen und angenehm anliegenden Sportsitzen mit integrierten Kopfstützen und Alcantara-Bezügen Platz. Die Person am Steuer steppt auf einer Alu-Sportpedalerie und greift in ein oben und unten abgeflachtes Sportlenkrad, während Digitalinstrumente sowie Touchscreen – beide im GSE-spezifischen Layout – Performance-Daten wie Rundenzeiten, G-Kräfte oder Beschleunigungswerte anzeigen. Und die können sich sehen lassen, was auch daran liegt, dass der Mokka GSE nahezu alle Elektro-Antriebskomponenten vom Rallyeauto übernimmt, etwa E-Maschine oder Leistungselektronik.

So soll der weniger als 1600 kg wiegende Mokka GSE in 5,9 s 100 km/h und maximal Tempo 200 erreichen. Im Alltagsbetrieb soll eine Ladung der 54-kWh-Batterie für eine Strecke von 336 km reichen (WLTP). Je nach Bedarf sind drei Fahrmodus-Arten abrufbar: Sport (volle 207 kW/280 PS Leistung, maximal 345 Nm Drehmoment, bis zu 200 km/h), Normal (170 kW/231 PS, 345 Nm, 180 km/h), Eco (140 kW/190 PS, 300 Nm, 150 km/h).

Im GSE will Opel wieder Fahrspaß generieren

Opel verspricht in erster Linie jede Menge Kurven-Fahrspaß im Mokka GSE. Eine zentrale Rolle dürfte hier das selbstsperrende Torsen-Lamellen-Differential an der Vorderachse spielen, das die Kraft optimal zwischen beiden Antriebsrädern verteilt, was für hohe Kurventempi und Agilität sorgen dürfte. Auch die direkt ausgelegte Lenkung sowie die GSE-spezifische Abstimmung des mit doppelten Hydro-Dämpfern ausgerüsteten Fahrwerks sollen viel Freude beim Kurvensurfen bereiten. Den Preis für das Vergnügen verrät Opel noch nicht, doch wir rechnen mal mit etwa 42.500 Euro für den Ende des Jahres verfügbaren Mokka GSE. Und er wird nicht der Einzige seiner Art bleiben. Weitere Opel-Elektrosportler wie einen Astra GSE oder einen frechen Corsa GSE können wir uns gut vorstellen.