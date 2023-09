So wie die Neue Klasse ab 2025 zum BMW i3 werden soll, wird es auch ein Neue Klasse SUV geben, das ab 2026 wohl den aktuellen BMW iX3 ersetzen wird. Preis und Reichweite sind noch nicht bekannt.

Preis: BMW Neue Klasse SUV (2026) soll günstiger produziert werden als der aktuelle iX3

Mit dem auf der IAA Mobility 2023 präsentierten Konzeptauto Vision Neue Klasse erfindet sich BMW derzeit ein Stück weit neu. Dass dafür eine alleinstehende Elektro-Limousine nicht ausreicht, weiß man in München selbstverständlich. Deshalb sollen bis Ende 2027 mindestens fünf weitere Modelle auf der neuen Plattform aufbauen. Eines davon: das BMW Neue Klasse SUV, das als BMW iX3 frühestens 2026 in Serie gehen dürfte. BMW-Boss Oliver Zipse hat den hochgelegten Stromer am Rande einer Präsentation Anfang September 2023 mit einem Erlkönig angeteasert. Er soll dank neuer Batterietechnik (näheres im nächsten Absatz) günstiger zu produzieren sein. Was das für den Preis bedeutet, lässt sich zu solch einem frühen Stadium noch nicht genau beziffern. Der aktuelle BMW iX3 startet bei 67.300 Euro (Stand: September 2023). Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Antriebe: Vollelektrisch mit 800-Volt-Ladetechnik

Das BMW Neue Klasse SUV (2026) dürfte frühestens 2026 ausschließlich als Elektroauto durchstarten und in Sachen Batterietechnik deutlich mehr zu bieten haben als die bisherigen i-Modelle der Marke. Ein eng verwandtes Verbrenner-Pendant wie bei i5 oder i7 wird es demzufolge nicht geben. Analog zur Limousine (i3) dürfte eine neue Antriebsbatterie mit runden statt prismatischen Zellen zum Einsatz kommen. Der Anteil an Nickel und Silizium soll erhöht und der von Kobalt verringert werden. Dadurch erreicht die Neue Klasse eine um 20 Prozent höhere Energiedichte. Gleichzeitig ermöglicht die 800-V-Ladetechnik bis zu 30 Prozent höhere Ladegeschwindigkeiten. Auch die Reichweiten steigen um 30 Prozent. Der neue Stahlmantel der Batterie übernimmt zudem eine tragende Rolle in der Karosseriestruktur, was dank der höheren Steifigkeit flexible Akku-Größen erlaubt. Insgesamt sollen die Neuerungen die Produktionskosten auf das Niveau von Verbrennern bringen.

Exterieur: Erlkönig gibt wenig preis

Der Erlkönig des vermutlich als BMW iX3 (2026) firmierenden BMW Neue Klasse SUV geizt in der Seitenansicht mit optischen Überraschungen. Den langen Radstand inklusive des kurzen Überhangs vorne kennen wir von der Limousinen-Studie, den etwas spitzer zulaufenden Hofmeister-Knick ebenfalls. Was sich scheinbar nicht in der höhergelegten Mittelklasse der Zukunft wiederfindet, sind die nach unten verlängerten Seitenscheiben des IAA-Showcars. Auch die Haifisch-Front mag sich unter der Tarnung nicht so richtig zeigen. Gleiches gilt für die Vorserien-Heckscheinwerfer, die noch einen auf "Fernglas machen". Insgesamt wirkt der BMW – nicht zuletzt dank seiner ausgestellten Kotflügel – wuchtig.

Interieur: riesiges Head-up-Display statt ausufernde Bildschirme?

Der Innenraum der BMW Vision Neue Klasse (2023) Foto: BMW

Sollte das Innenraumkonzept des BMW Vision Neue Klasse (2026) mit seinem sich über die gesamte Windschutzscheibe erstreckenden Head-up-Display mit dem i3 in Serie gehen, wird konsequenterweise auch der künftige BMW iX3 (2026) damit vorfahren. Ersetzen wird es den Infotainmentscreen allerdings wohl kaum. Selbst das IAA-Showcar setzte auf einen zentralen Flimmerkasten. Was dafür allerdings verschwinden könnte, ist der beliebte iDrive Controller, dessen Ende in Zeiten von immer besserer Sprachbedienung und Gestensteuerung schon mehrfach im Raum stand.