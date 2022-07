Die Studie Polestar Precept soll 2024 als Polestar 5 in Serie gehen. Die Wandlung von Studie zu Serienauto begleitet die Volvo-Tochter mit einer Youtube-Serie. Das wissen wir zur Reichweite und dem möglichen Preis des vollelektrischen Grand Tourers. Erste technische Daten!

Ob das Serienmodell, das den Namen Polestar 5 trägt und 2024 Marktstart feiert, das mutige Design des Polestar Precept behalten darf? Antwort gibt nicht nur die Youtube-Serie "Precept: From Concept to Car" der Volvo-Tochter, in der die Marke die Wandlung der Precept-Studie in das Serienmodell begleitet, sondern auch das erste Prototyp-Foto, das der Hersteller anlässlich seiner Präsenz beim Goodwood Festival of Speed im Juni 2022 veröffentlicht hat. Tatsächlich möchten die Designer:innen nah am Entwurf bleiben, der sich optisch von den bekannten Modellen 1 und 2 abhebt, die sich noch recht stark am Design der Muttermarke Volvo orientieren. Die Lichtsignatur "Thors Hammer" ist beim Precept neu interpretiert und zweigeteilt ausgeführt. Der charakteristische, stilisierte Kühlergrill entfällt – hier findet eine Leiste mit Sensoren und Kameras Platz, die Polestar "SmartZone" nennt. Entgegen dem Trend, derartige Technik unsichtbar zu machen, beschriftet Polestar die einzelnen Elemente sogar. Besonders markant fällt die Fronthaube aus, die über einen integrierten Flügel verfügt, der den Luftstrom besonders effizient um das Auto lenken soll. Kameras, die die Außenspiegel ersetzen, verbessern die ausgefeilte Aerodynamik zusätzlich. Auf dem Glasdach sitzt ein sogenannter Lidar-Pod (light detection and ranging), der die Assistenzsysteme mit präzisen Daten zur Umgebung versorgt – zum Beispiel für autonomes Fahren. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Polestar 2 im Video:

Precept geht 2024 als Polestar 5 in Serie: erste technische Daten

Im Rahmen der Präsentation des Polestar 5 (2024) auf dem Goodwood Festival of Speed 2022 nennt man erste technische Daten beziehungsweise Zielwerte. So soll die Leistung über 650 kW (884 PS) betragen, während man beim Drehmoment mehr als 900 Newtonmeter anpeilt. Die hohe Leistung resultiert aus einem neuen Heckmotor samt 800-Volt-Architektur, der als Dual Motor im Verbund mit einem E-Motor an der Front die anvisierte Leistung liefern soll. Der Antrieb wird federführend in Schweden entwickelt, während Polestar UK sich um das neue Verbundaluminium-Chassis kümmert. Inwieweit es das Gewicht drücken kann, wird spätestens das Serienmodell Polstar 5 (2024) zeigen.

Innenraum des Polestar 5 (2024) profitiert vom Radstand

Die Platzverhältnisse im Innenraum des Polestar 5 (2024) sollen trotz eleganter Silhouette und großem Akku im Unterboden großzügig ausfallen – 3,1 Metern Radstand sei Dank. Das Interieur der zugehörigen Studie zeichnet sich zudem durch viele Elemente aus Recycling-Materialien aus. So werden die Sitzflächen aus recycelten PET-Flaschen im 3D-Verfahren gestrickt, während Polster und Kopfstützen aus recyceltem Korkvinyl bestehen. Für die Teppiche verwendet man recycelte Fischernetze, Innenverkleidungen und Rückenlehnen werden aus Flachs-Verbundwerkstoff von Bcomp gefertigt. Letzterer soll sogar eine Gewichtsersparnis von bis zu 50 Prozent gegenüber herkömmlichen Materialien bringen. Das Cockpit wird von zwei Bildschirmen dominiert, die durch einen leuchtenden Rahmen verbunden sind. Die Instrumente werden auf einem 12,5-Zoll-Display dargestellt. Das neue Infotainmentsystem der Marke, das in enger Zusammenarbeit mit Google entwickelt wurde, wird über den zentralen 15-Zoll-Touchscreen des Polestar Precept (2024) bedient. Spannend: Dank Eye-Tracking-Technologie sollen die Bildschirme auch mit Blicken gesteuert werden können.

"Precept: From Concept to Car" (Folge 3) im Video:

Preis & Reichweite des Polestar Precept

Da es sich beim Polestar Precept (2024), wie wir ihn bislang kennen, um eine Studie handelt, zeigt er auch spannende Details, die so kaum beim späteren Serienmodell Polestar 5 umgesetzt werden dürften. Dazu zählt das Markenemblem, das holografisch in einem schwedischen Kristall schwebt, der zwischen den hinteren Kopfstützen sitzt. Maximilian Missoni, Designchef der Marke, bringt die Intention der neuesten Kreation in wenigen Worten auf den Punkt: "Die Ästhetik basiert auf modernster Technologie und nicht auf historischen Referenzen in der Automobilindustrie. Bei Polestar sehen wir Technologie als Wegbereiter, als Werkzeug zur Lösung der Probleme unserer Gesellschaft, und wir haben diese Haltung in neue Designprinzipien transferiert. Die Kombination aus nachhaltigen Materialien und intelligenten Hightech-Systemen schlägt ein völlig neues Kapitel des avantgardistischen Luxusdesigns auf und zeigt deutlich, in welche Richtung Polestar sich bewegt." Zum Preis hält sich der Hersteller nach wie vor bedeckt.

