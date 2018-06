Porsche Taycan

Unter dem Namen Taycan firmiert Porsches erstes reines Elektroauto, das mit einer Gesamtleistung von 600 PS dem Tesla Model S Konkurrenz machen soll. Per Allradantrieb soll die zugehörige Studie Mission E in nur 3,5 Sekunden auf Tempo 100 beschleunigt und nach zwölf Sekunden bereits 200 Sachen errreicht haben. Aber auch eine Reichweite von 500 Kilometern muten eindrucksvoll an, zumal das E-Auto dank einer neuartigen 800-Volt-Technik in nur 15 Minuten bis zu 80 Prozent aufgeladen sein soll. Die zugehörige Batterie erstreckt sich von der Vorder- bis zur Hinterachse und sorgt auf diese Weise für einen niedrigen Schwerpunkt. Die Karosserie besteht aus einem Mix aus Aluminium, Stahl und kohlefaserverstärkter Kunststoff.