So viel verrät der T-Roc-Erlkönig

Das Heck wirkt durch senkrechte anstelle der bisher angeschrägten Kanten an den äußeren Rändern breiter.

Was aber bereits klar ist: Der VW T-Roc erhält neue LED-Signaturen vorne und hinten

Man darf sich von der Tarnung des Erlkönigs nicht täuschen lassen, die Designs an Font und Heck sind nur aufgeklebt.

Was hier als geschickt getarnter Erlkönig durch Österreich rollt, ist die nächste Generation des VW T-Roc, dessen Marktstart 2025 erfolgen könnte. Das verraten die ersten Fotos!

Preis des VW T-Roc (2025) vermutlich höher

2017 kam der VW T-Roc als völlig neues Modell auf den Markt, ein Facelift 2022 hielt ihn frisch. Dass nun die nächste Generation bereits erprobt wird, belegten erste Erlkönig-Fotos des VW T-Roc (2025). Generation Nummer Zwei wird die Geschichte des T-Roc allerdings auch zum Ende bringen, denn die MQB-Basis hat als Verbrenner-Plattform wohl keine Zukunft mehr. Natürlich ist es noch zu früh für einen konkreten Preis für die Neuauflage, angesichts dieser angesichts der allgemeinen Kostenentwicklung die 30.000-Euro-Marke knacken.

Antrieb: Hybrid-Option denkbar

Bislang fuhr der T-Roc mit Benzin- oder Dieselmotoren und (optionalem) Allradantrieb, die eine Leistungsspanne von 116 PS (85 kW) bis 190 PS (140 kW) abdeckten – getopt vom T-Roc R mit 300 PS (221 kW). Das dürfte im Großen und Ganzen auch beim VW T-Roc (2025) so bleiben. Allerdings könnte die Leistung etwas steigen und auch eine elektrische Unterstützung ist denkbar. Neben klassischen Verbrennern und Mildhybriden a là Golf könnte es zudem auch ein Plug-in-Hybrid ins Repertoire schaffen. Rein elektrisch wird es den T-Roc auch künftig nicht geben, was sein Schicksal besiegelt.

Die Konkurrenten:

Exterieur: Mehr Ecken und Kanten

Man darf sich von der Tarnung des Erlkönigs nicht täuschen lassen, denn die Designs an Font und Heck sind nur aufgeklebt. Das Dach scheint mit der neuen Generation stärker abzufallen und auch ein verlängerter Dachkantenspoiler lässt sich auf den Fotos ausmachen. Das Heck wirkt durch senkrecht verlaufende Kanten breiter. Zum robusteren Auftritt tragen zudem stärker konturierte Radläufe und eine ausgeprägtere Schulterlinie bei. Außerdem zu erahnen: Der VW T-Roc (2025) erhält neue LED-Signaturen vorne und hinten. An den Rückleuchten lässt sich unter dem aufgeklebten Design ein Relief zweier Quadrate erkennen, was auf eine Art Pixel-Design schließen lässt. Zudem vermuten wir ein LED-Band unter der weißen Folie zwischen den Rückleuchten.

Interieur: Bisher nur Spekulation

Einblicke in den Innenraum des VW T-Roc (2025) gibt es leider noch nicht, doch darf man von einem VW-typisch nüchternen Layout mit größerem Zentral-Touchscreen im Querformat, langgestreckten Luftausströmern darunter und einer aufgeräumt gestalteten Mittelkonsole ausgehen. Die Zahl der physischen Knöpfe dürfte sich im Vergleich zum Vorgänger deutlich reduzieren und die Bedienung dem aktuellen VW-Standard entsprechen.