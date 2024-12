Der EQC heißt fortan GLC

Die Marke mit dem Stern wird den EQC neu auflegen, möglicherweise unter dem Namen Mercedes GLC EQ und nicht nur vollelektrisch. Ein Debüt ist 2025 wahrscheinlich, die AUTO ZEITUNG hat Erlkönigfotos!

Preis: Mercedes GLC (EQ) zwischen GLA & EQE SUV

Nachdem der Mercedes EQC nicht von Erfolg gekrönt war, wurde die Produktion 2023 eingestellt – nun feilt man in Stuttgart an einem Nachfolger, der laut der aktuellen Nomenklatur Mercedes EQC SUV getauft werden könnte. Da sich Mercedes jedoch von der EQ-Nomenklatur lösen möchte, könnte die finale Namensgebung auch anders aussehen. Medienberichten zufolge sei der Name GLC wahrscheinlich und als Elektriker erhält er das EQ als Namenszusatz. Im Gegensatz zum Vorgängermodell soll die zweite Generation nämlich nicht nur reinelektrisch kommen, wie die neuesten Erlkönige beweisen. In der Modellhierarchie wird der Mercedes EQC-Nachfolger voraussichtlich ab 2025 eine Brücke schlagen zwischen dem vollelektrischen SUV-Modell Mercedes EQB und dem Mercedes GLA.

Stand Dezember 2024 startet der EQB im Mercedes-Konfigurator bei gut 53.500 Euro und das EQE SUV bei etwa 83.500 Euro, weshalb der Preis für den elektrischen Mercedes GLC EQ (2025) bei etwa 70.000 Euro beginnen dürfte. Mit Blick auf den kleineren Mercedes GLA, der bei rund 45.000 Euro im Konfigurator beginnt, könnten sich die Verbrennermodelle des EQC-Nachfolgers oberhalb dessen ab rund 55.000 Euro ansiedeln.

Antriebe: Sowohl elektrisch als auch mit Verbrenner

Beim Antrieb des Mercedes GLC (EQ) offenbaren die neuesten Erlkönige (gesichtet im November 2024) eine Überraschung: Anscheinend wird der Mercedes EQC-Nachfolger nicht nur als Elektroauto, sondern auch als Verbrenner – möglicherweise mit Hybridtechnik – an den Start gehen. Denkbar ist, dass sich das in der Größe geschrumpfte SUV an der Motorenpalette des Mercedes GLA bedient. Dieser greift auf eine umfangreiche Motorenpalette aus (elektrifizierten) Verbrennern zurück. Das Leistungsspektrum reicht dabei von 136 PS (100 kW) bis 224 PS (165 kW). Im Falle des kommenden GLC dürfte die Motorenpalette darüber hinaus auch nach oben hin erweitert werden.

Zusätzlich ist auch mit einer üppigen E-Motor-Palette zu rechnen beim Mercedes GLC EQ (2025). Es ist also mit mindestens drei Motorisierungen zu rechnen – der Einstieg mit einem E-Motor und ab der mittleren Ausstattung zumindest optional ein Allradantrieb mit zwei Aggregaten. Der EQB steigt mit einer Maschine von 140 kW (190 PS) ein, was der neue EQC-Nachfolger vermutlich als Basisvariante aufgreifen wird. Da die Spitzenmotorisierung des EQB 215 kW (292 PS) auf den Prüfstand drückt, rechnen wir auch beim GLC EQ mit ähnlichen Spitzenwerten. Gemessen an den Schwestermodellen dürfte die Batterie des Mercedes EQC SUV (2025) nicht weniger als 70 kWh fassen und somit nominelle Reichweiten von 400 bis 500 km ermöglichen.

Exterieur: Wenig verraten zum EQC

Äußerlich fällt es aufgrund der großzügigen Verschleierungen des Erlkönigs schwer, definitive Aussagen zum Mercedes GLC (EQ) zu tätigen. Insgesamt könnte man jedoch den Eindruck gewinnen, dass sich Mercedes von der extrem runden Formsprache des Vorgängers verabschiedet hat und den Nachfolger etwas kantiger gestaltet, so wie es bei den Verbrennermodellen auch der Fall ist. Während die Scheinwerferpartie und der Kühlergrill kaum erkennbar sind, weicht die Gestaltung der Motorhaube deutlich von der ersten Generation ab. Diese scheint künftig schmaler zu werden und ist beim Erlkönig sehr kantig ausgestaltet, was sich bis zur Serienreife natürlich noch ändern kann. Die Rückleuchten des Mercedes EQC-Nachfolgers scheinen schon im serienreifen Status zu sein, werden durch die nach wie vor dichte Tarnfolie bis fast zur Unkenntlichkeit verdeckt.

Interieur: Umfassende Modernisierung wahrscheinlich

Seit der Einführung des EQC ist einiges passiert im Infotainment-Bereich aus Stuttgart, vermutlich wird daher ab 2025 auch im Mercedes GLC (EQ) ein deutlich modernerer Innenraum zu finden sein. Im Zuge der CES 2024 präsentierte die Marke neue Infotainment-Funktionen, die auf dem neuen hauseigenen Betriebssystem MB.OS fußen. Somit dürfte das Infotainment auch einen KI-basierten Personal Assistant einschließen. Ob wie beim EQE SUV optional der 141 cm breite "Hyperscreen" bestellbar sein wird, lässt sich noch nicht sagen. Eine beträchtliche Summe an Bildschirmfläche ist entsprechend dem Trend aber auch im Mercedes EQC-Nachfolger zu erwarten.