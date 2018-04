Auf unseren Straßen zählt der Opel Corsa zu den Klassikern, den kompakten Kleinwagen mit drei oder fünf Türen gibt es bereits seit 1982. Gerade bei Fahranfängern und im Stadtverkehr ist der Kleinwagen mit seinen kompakten Dimensionen beliebt. Seit Ende 2014 ist der Corsa E in der fünften Generation auf dem Markt, doch der Nachfolger Corsa F steht bereits in den Startlöchern. Verschiedene Benzin- und Dieselmotoren befeuern den Opel Corsa unter der Haube. Das Spitzenmodell ist jedoch der Corsa OPC.

Wie er sich gegen die anderen in der Kleinwagen-Klasse schlägt, muss der Opel Corsa immer wieder in Tests unter Beweis stellen. Dabei spielen sowohl sein Fahrverhalten und seine Leistung als auch Aspekte wie Komfort, Ausstattung, Verbrauch oder die Preise eine Rolle. Während er in Vergleichstests gegen seine Rivalen antritt, steht er in unseren Einzel- und Gebrauchtwagentests sowie im Fahrbericht alleine im Mittelpunkt. Doch auch in diesen Tests muss er mit guter Performance, Umweltverträglichkeit und guter Qualität überzeugen.