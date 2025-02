Der geliftete Volvo XC60 beginnt bei 57.390 Euro als B5 AWD Mildhybrid in der Essential-Ausstattung. Weitere Ausstattungslinien sind Core, Plus und Ultra, die sich allesamt darüber ansiedeln (Stand: Februar 2025).

Der XC60 erhält mit der Modellpflege das neue Infotainmentsystem, das so auch schon aus dem XC90 bekannt ist und in den Elektromodellen EX30 und EX90 debütierte.

Der seit 2017 gebaute Volvo XC60 bekommt 2025 ein Update spendiert: Neben einem erfrischten Design erhält der Schwede unter anderem auch ein neues Infotainmentsystem. Was alles neu ist beim SUV und alle Infos zu Preis und Motoren des Volvo XC60 Facelift (2025) hier!

Preis: Volvo XC60 Facelift (2025) ab 57.390 Euro

Seit seiner Markteinführung 2017 gilt der XC60 der aktuellen Generation als das meistverkaufte Auto des schwedischen Herstellers. Nun, im Februar 2025, präsentieren die Schwed:innen mit dem Volvo XC60 Facelift (2025) die Überarbeitung des Kassenschlagers. Dabei wird das mittelgroße SUV nicht grundlegend revidiert, sondern es profitiert von vielen kleinen Änderungen außen wie innen.

Preise nennt der Hersteller auch schon: Der geliftete XC60 beginnt bei 57.390 Euro als B5 AWD Mildhybrid in der Essential-Ausstattung. Weitere Ausstattungslinien sind Core, Plus und Ultra, die sich allesamt darüber ansiedeln. Das Topmodell XC60 T8 AWD Plug-in-Hybrid kommt nur in den höheren Ausstattungen Plus, Ultra und Polestar Engineered (exklusiv für das Topmodell) und ist zu Preisen ab 78.690 Euro konfigurierbar (alle Preise: Stand Februar 2025).

Antriebe: Drei Motorisierungen (Mild- und Plug-in-Hybride)

Die Motorenpalette kommt mit dem Volvo XC60 Facelift (2025) nicht ungeschoren davon. Volvo stampft das Angebot deutlich ein, indem die ehemalige Basis B4 (Vierzylinder-Benziner) und die Diesel-Varianten wegfallen. Als neuer Einstieg dient nun der bereits bekannte Benziner im Volvo XC60 B5, der als Mildhybrid 250 PS (184 kW) leistet. Darüber rangieren der allradgetriebene XC60 T6 und XC60 T8, die als Plug-in-Hybride auf Systemleistungen von 341 und 392 PS (251 und 288 kW) kommen.

Exterieur: Behutsam überarbeitetes Design

Auf den ersten Blick fallen beim Exterieurdesign des Volvo XC60 Facelift (2025) kaum Änderungen auf. Und das ist auch im Sinne des schwedischen Herstellers, denn Volvo geht bei der Modellpflege nur behutsam vor. Auffälligste Änderungen sind in diesem Fall der überarbeitete Kühlergrill (hier geht es zu unserem Kühlergrill-Quiz) mit den diagonalen und teils gegenläufigen Streben, wie sie auch beim großen Bruder XC90, aber auch beim BMW X3 zu sehen sind. Ebenfalls erneuert zeigen sich die Schürzen vorne und hinten. Optional besteht weiterhin die Möglichkeit auf ein Panoramadach.

Interieur: Neues Infotainmentsystem und neue Materialien

Foto: Volvo

Vergleichsweise rabiater fallen die Updates im Innenraum des Volvo XC60 Facelift (2025) aus: Mit der Modellpflege hält das neue Infotainmentsystem Einzug, das so auch schon aus dem XC90 bekannt ist und in den Elektromodellen EX30 und EX90 debütierte. Den Zugang zu neuen Funktionen und Apps gewährt ein freistehender, zentraler 11,2-Zoll-Touchscreen, der laut Hersteller eine erhöhte Pixeldichte und somit eine schärfere Anzeigequalität aufweist. Das Design der Armaturen scheint auf den Bildern leicht nachgeschärft worden zu sein. Der Hersteller betont den Einsatz neuer Materialien. Neben einigen Komfortdetails wie verbesserten Getränkehaltern und leistungsfähigeren Induktionsladeflächen gesellt sich auch die optionale Bowers-&-Wilkins-Audioanlage mit neuem Lautsprecherdesign hinzu.

Fahreindruck des Vorgängers: Teuer, aber auch hochwertig

Dass Volvo ein Premiumhersteller ist, machen nicht nur die hohen Preise deutlich, auch die Qualität wird den Ansprüchen gerecht: Nach knapp 100.000 Testkilometern wirken die Innenraummaterialien fast wie bei einem Neuwagen. So beliebt wie der XC60 war selten ein Dauertestauto.

Von Caspar Winkelmann