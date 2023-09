Interessant: Am Prototyp scheinen bereits die Serienscheinwerfer montiert zu sein – wie in der aktuellen Audi-Designsprache für SUV zweigeteilt, oben Tagfahrlicht und Blinker sowie unten Hauptscheinwerfer.

Dem Anblick nach könnte er leicht in den Maßen wachsen. Aktuell misst er 4484 bis 4506 mm in der Länge, 1849 bis 1851 mm in der Breite und 1602 bis 1616 mm in der Höhe.

Mit ersten Erlkönig-Erprobungsfahrten nahe des Nürburgrings kündigt sich die dritte Generation des Audi Q3 an. Wohl 2025 am Start, dürfte sie erneut als klassisches SUV und als Sportback erhältlich sein. Die Motorenpalette (auch Plug-in-Hybrid), die Maße und der Preis lassen sich bereits gut eingrenzen.

Preis: Audi Q3 (2025) ab 39.000 Euro?

Audi Q3 Nr. 3 wird nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen: 2025 schon könnte die Neuauflage sowohl als klassisches SUV als auch als Sportback (Fließheck) auf den Markt kommen. Damit wären exakt jene sieben Jahre zwischen zweiter und dritter Generation verstrichen, wie schon beim Modellwechsel von der ersten auf die zweite. Der noch aktuell Q3 steht derzeit zu einem Preis ab 38.300 Euro (Stand: September 2023) im Konfigurator. Mit einem leichten Aufschlag ist aber zu rechnen, sodass der neue Q3 ab rund 39.000 Euro erhältlich sein könnte. Die Produktion erfolgt im ungarischen Werk in Györ. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars zeigt das Interieur des Audi Q6 e-tron (2023) im Video:

Antriebe: Vierzylinder als Mild- oder Plug-in-Hybride

Da der nächste Audi Q3 (2025) wie auch der VW Tiguan auf der MQB Evo-Plattform steht, sind die gleichen Antriebsoptionen zu erwarten: Wir sprechen also von Vorder- oder quattro-Allradantrieb, ausschließlich Doppelkupplungsgetriebe (DSG) und Vierzylinder-Benziner und -Diesel, zum Teil mildhybridisiert oder als Plug-in-Hybrid. Als Selbstzünder steht für den brandneuen VW-Bruder ausschließlich ein Zweiliter-TDI mit 193 PS (142 kW) zur Verfügung. Die ebenfalls 2,0 Liter großen TSI-Benziner leisten 204 (150 kW) oder 265 PS (195 kW). Der mildhybridisierte 1,5-Liter-TSI ist in den zwei PS-Stufen 130 (96 kW) oder 150 PS (110 kW) erhältlich. Die Plug-in-Hybride, bei Audi am kleinen "e" in der Typenbezeichnung zu erkennen, bringen es bei VW auf 204 (150 kW) oder 272 PS (200 kW) Systemleistung und rund 100 km elektrische Reichweite.

Und tatsächlich weist der erwischte Audi Q3-Prototyp am linken vorderen Kotflügel einen Ladeanschluss auf. Da sich der Auspuff hinter der Heckstoßstange versteckt, scheint es sich beim Erlkönig um die schwächere Plug-in-Hybrid-Motorisierung zu handeln. Leistungsstärkere Audi-Modelle sollen nämlich wieder "echte" Auspuffrohre statt Blenden erhalten. Ob Audi mit dem Modellwechsel am besonders sportlichen RS Q3 – sowohl als SUV als auch als Sportback – mit Fünfzylinder festhält, ist unklar. Ein S-Modell bietet die auslaufende Generation ohnehin nicht mehr, sodass sich die Kundschaft mit der beliebten S-Line-Option als sportlichere Ausstattungsvariante unterhalb des RS zufriedengeben muss.

Ex- & Interieur nach Vorbild des Q5

Optisch tritt der nächste Audi Q3 (2025) wie ein zu heiß gewaschener Q5 auf, das vermag auch die umfangreiche Tarnfolierung des als klassisches SUV gespotteten Erlkönigs nicht zu verschleiern. Dem Anblick nach könnte er leicht in den Maßen wachsen. Aktuell misst er 4484 bis 4506 mm in der Länge, 1849 bis 1851 mm in der Breite und 1602 bis 1616 mm in der Höhe. Interessant: Am Prototyp scheinen bereits die Serienscheinwerfer montiert zu sein – wie in der aktuellen Audi-Designsprache für SUV zweigeteilt, oben Tagfahrlicht und Blinker sowie unten Hauptscheinwerfer. Auch die Rückleuchten dürften schon das Serienformat haben. Nicht zu sehen, aber sehr wahrscheinlich: ein Lichtbalken, der sie optisch miteinander verknüpft. Ähnliche Designmerkmale erwarten wir auch beim Fließheck namens Sportback.

Bilder vom Innenraum des neuen Audi Q3 (2025) gibt es noch nicht. Analog zum Q5 könnte aber auch hier das weiterentwickelte Bedienkonzept greifen. Dazu zählt neben einem sehr großen, leicht gebogenen Monitor auch ein Augmented Reality-Head-up-Display, das Fahrinformationen wie etwa Richtungspfeile auf die Straße zu projizieren scheint, sowie eine deutlich verbesserte, intelligente Sprachsteuerung. Das Kofferraumvolumen von bislang 380 bis 530 l sowie 1375 bis 1525 l bei umgeklappter Rücksitzbank dürfte mit der Neuauflage erhalten bleiben.