Die IAA 2017 (Internationale Automobil Ausstellung) – vom 14. bis 24. September – in Frankfurt findet alle zwei Jahre im Wechsel mit dem Autosalon Paris statt. Die IAA ist nach wie vor die wichtigste Automobilmesse der Welt, kämpft allerdings gegen große Mitbewerber aus Übersee. Noch kann sich die IAA (2017) allerdings gegen die Konkurrenz behaupten und so darf auch 2017 gespannt nach Frankfurt am Main geblickt werden. Der Wandel in der Automobilbranche und die Weiterentwicklung von allen Autoherstellern hin zu Dienstleistern für Mobilität vollzieht sich in rasantem Tempo. Die IAA in Frankfurt wird 2017 mit dem Thema E-Auto und Anwendungen im Fahrzeug sowie dem Autonomen Fahren wichtige Entwicklungen aufzeigen. In wie weit der Dieselmotor in seiner aktuellen Form eine präsente Rolle spielen wird, muss sich erst zeigen. E-Autos und sparsame Benziner stellen die IAA-Stars Auf der IAA 2017 zeigen Autohersteller aus der ganzen Welt ihre Neuheiten, Studien und technischen Innovationen. Neuentwicklungen und ein Durchbruch in der Akku-Laufzeit sind beim E-Auto dringend nötig, um die Verkäufe anzukurbeln. Vor allem deutsche Hersteller wie Audi, VW, BMW und Mercedes dürften sich um die Rolle als Zugpferd auf der IAA 2017 in Position bringen wollen.