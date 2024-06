Happy Birthday, VW Golf

Der VW Golf feiert 2024 seinen 50. Geburtstag. Zu diesem Anlass stellt die AUTO ZEITUNG fünf coole Fanartikel vor: Von stylischen Accessoires bis hin zu praktischen Gadgets – die Auswahl an VW Golf-Merchandise lässt keine Wünsche offen!

Seit fünf Jahrzehnten begeistert der VW Golf Autofahrer:innen weltweit mit seiner Zuverlässigkeit und dem charakteristischen Design. Dieses besondere Jubiläum bietet die perfekte Gelegenheit, die Liebe für den Golf mit Fanartikeln zu feiern. Welche Produkte gehören in die Sammlung eines echten Golf-Fans? Die AUTO ZEITUNG hat die Antwort!

Fan-Artikel zum 50-jährigen VW-Golf-Jubiläum: Unsere Top-5

Platz 5: Schlüsselanhänger im GTI-Kühlergrill-Design

Der original VW GTI-Schlüsselanhänger im Kühlergrill-Design besteht aus Gummi und hat einen schwarzen, vernickelten Schlüsselring sowie eine Kette. Die Farbkombination aus Schwarz, Rot und Weiß greift das legendäre GTI-Design auf. Ein Muss für jeden Golf-Fan mit fahrdynamischem Anspruch!



Platz 4: Revell-Modellbausatz (05694) VW Golf GTI

Der Revell Modellbausatz zur Sonderedition des VW Golf 1 GTI von 1983 ermöglicht, das begehrte Sammlerstück in der Größe 1:24 zu Hause nachzubauen. Eine bewegliche Motorhaube und ein detaillierter, mehrteiliger Motor und die typischen Felgen sorgen für realistisch wirkende Details. Abziehbilder mit Kennzeichen aus verschiedenen Ländern ermöglichen eine individuelle Gestaltung. Basisfarben, Kleber und Pinsel sind im Set enthalten, sodass direkt mit dem Bau begonnen werden kann.



Platz 3: Brisa VW Collection – Kulturtasche im Golf GTI-Design

Die Kulturtasche von Brisa hat eine Hexagon-Form und einen weißen "Volkswagen"-Schriftzug auf dem Tragegriff. Die Reißverschluss-Zieher sind in GTI-Form gestaltet. Sie verfügt über fünf Netzfächer, einen Tragegriff, einen Haken zum Aufhängen und eine Reißverschlussöffnung. Durch die Neoprenbeschichtung ist sie außerdem wasserabweisend.



Platz 2: Buch "VW Golf: Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten"

Knut Simon berichtet in seinem Buch "VW Golf: Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten", dass es bis in die höchsten Unternehmenskreise Bedenken und Widerstand gegen das kastige Auto mit dem wassergekühlten Motor gab. Er erläutert, was im Hintergrund passierte und ab wann der Golf zum Selbstläufer wurde. Der Band enthält kuriose Anekdoten, interessante Fakten und wissenswerte Informationen über den VW Golf.



Platz 1: Volkswagen-Sonnenbrille (5HV087900) im GTI-Design

Die trendige GTI-Sonnenbrille kommt mit schwarzem Kunststoffgestell und Softtouch-Oberfläche. Die schwarzen Brillengläser tragen auf dem rechten Glas den GTI-Schriftzug. Auf dem rechten Bügel stehen zudem die Koordinaten des Ortes, an dem Karosse und Motor zusammengeführt werden und auch auf dem linken Bügel ist der GTI-Schriftzug zu finden.