Ab 2022 sollen in der EU alle Neuwagen verpflichtend mit zahlreichen elektronischen Kontrollsystemen ausgestattet sein, etwa einer automatischen Tempobeschränkung und einer Alkohol-Wegfahrsperre. Noch ist die Verordnung aber nicht durch Europaparlament und Rat!

Neue Autos sollen in Europa ab 2022 verpflichtend mit einer Reihe elektronischer Kontrollsysteme wie etwa einer automatischen Tempobeschränkung (Intelligent Speed Adaption) ausgestattet werden. Darauf haben sich die Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten Ende März 2019 in Brüssel geeinigt. Die Intelligent Speed Adaption soll Autofahrer daran hindern, Geschwindigkeiten zu überschreiten. Die Elektronik des Fahrzeugs soll dabei anhand von digitalen Straßenkarten oder einer Verkehrszeichenerkennung Tempolimits sowie eventuelle Geschwindigkeitsüberschreitungen erkennen und den Fahrer mit Hilfe von akustischen und visuellen Warnhinweisen darauf aufmerksam machen. Fährt der Wagen trotzdem über einen längeren Zeitraum schneller als erlaubt, könnte das System die Geschwindigkeit reduzieren, indem es die Motorleistung drosselt. Für Überholvorgänge sollen Fahrer dennoch noch kurzfristig beschleunigen können, außerdem lässt sich das System bei allen Fahrzeugen übersteuern. Angst vor einer Zwangsbremsung durch die automatischen Tempobeschränkung müssen Autofahrer folglich nicht haben. Mehr zum Thema: Abbiege-Assistenten zur Nachrüstung für Lkw



Alkohol-Interlock-System im Video:

EU-Neuwagen: Automatische Tempobeschränkung ab 2022 Pflicht?

Das EU-Vorhaben umfasst überdies die Pflicht, in Neuwagen ab 2022 insgesamt rund 30 Fahrhilfen zu installieren. Neben der automatischen Tempobeschränkung gehören dazu auch Spurhalte- und Tempoassistenten, Alkohol-Wegfahrsperren, die bei übermäßigem Alkoholkonsum den Start des Fahrzeugs blockieren, sowie Warnsysteme, die den Fahrer bei Müdigkeit oder Ablenkung alarmieren. Hinzu kämen Kameras oder Sensoren zum Rückwärsfahren sowie ein Datenrekorder für Unfälle – ähnlich einer Blackbox im Flugzeug. Für Lastwagen und Busse würden zudem Abbiege-Assistenten und Sensorsysteme fällig, die vor allem Fußgänger und Fahrradfahrer neben den Fahrzeugen erkennen sollen. Auch verpflichtende Reifendruck-Messsysteme wären vorgesehen. Einige der Kontrollsysteme, darunter ein der automatischen Tempobeschränkung ähnelnder Tempomat, kommen bereits heute in Fahrzeugen zum Einsatz – vor allem in Wagen der Luxusklasse.

Elektronische Kontrollsysteme: Vertrauen und Akzeptanz verbessern