Golf R so stark wie nie

Endlich ist es so weit: VW hat das VW Golf 8 R Facelift (2024) vorgestellt und Details zum erstarkten Antrieb genannt, von dem auch der Variant genannten Kombi profitiert. Und mit der Black Edition kommt zu beginn gleich eine PS-Starke Sonderedition hinzu. VW nennt auch schon die Preise.

Preis: VW Golf 8 R Facelift (2024) überraschend günstiger

Lange hat VW seine Fans gespannt auf das VW Golf 8 R Facelift (2024) warten lassen. Nachdem der Hersteller Anfang 2024 bereits die getarnten Modelle der Öffentlichkeit präsentiert hatte, folgt nun die Enthüllung. Wie zu erwarten, bezieht sich ein Großteil des Facelifts auf die Technik unter dem Blechkleid. Designänderungen wurden dabei nur in Maßen vorgenommen. Und mit der Black Edition bringt der Autobauer aus Wolfsburg gleich zu Beginn ein Sondermodell mit ins Portfolio. Doch VW hält eine weitere Überraschung bereit, die den Preis betrifft: Der Golf 8 R wird günstiger! Lag der Kaufpreis zuletzt noch bei 54.880 Euro, beginnt das Facelift bei einem Preis von 53.795 Euro. Die Sonderedition ist mit 58.880 Euro deutlich teurer (Alle Preise: Stand Juni 2024). Für den Variant hat VW noch keinen Preis genannt.

Antrieb: Mit 333 PS so stark wie nie

Mit seinen 333 PS (245 kW) ist das EA888-Aggregat des VW Golf 8 R Facelift (2024) so stark wie noch nie zuvor. Zwar hatte das Performance-Modell des Vorgängers identische Leistungswerte, doch galten sie eben nicht für den Basis-Golf R. Und das Beste kommt erst noch: Weil die 333 PS (245 kW) nun Serie sind, profitiert auch der VW Golf R Variant davon. Die Sprintwerte von null auf 100 km/h benennt Volkswagen mit 4,6 s für den Golf R und 4,8 s für den Golf R Variant. Auch ein Performance-Paket steht wieder zur Verfügung, das die Höchstgeschwindigkeit auf 270 km/h anhebt.

Exterieur: Stämmigerer Auftritt dank neuer Front

Bei der Optik hat VW ebenfalls Hand angelegt und das VW Golf 8 R Facelift (2024) mit einer neuen Frontschürze versehen. Dabei rückten die "Eckzähne" deutlich weiter in die Mitte der Schürze, die nun großflächiger in schwarz gehalten ist. Außerdem wurden die Lichtelemente an Front und Heck aktualisiert. Erstmals erhält der Golf R auch illuminierte VW-Embleme für die Frontpartie. Optional können neue 19-Zöller bestellt werden, die um 20 Prozent leichter sind, als die Serienräder. Die Sonderedition Black Edition zeichnet sich durch ein durchwegs schwarzes Exterieur, getönte VW-Embleme und einen größeren Spoiler aus.

Interieur: Bedienbarkeit verbessert

Foto: VW

Was sich im Innenraum des VW Golf 8 R Facelift (2024) abspielt, nahm die Modellpflege des bereits vorgestellten Basismodells vorweg. Der mittig auf dem Armaturenbrett installierte Touchscreen mit 12,9-Zoll-Diagonale ermöglicht mit den beiden am oberen und unteren Rand permanent eingeblendeten Bedienleisten stets direkten Zugriff auf Klima- oder Radiofunktionen. In der konfigurierbaren sowie leicht aufrufbaren Home-Ansicht lassen sich die wichtigsten und am häufigsten benutzten Apps als unterschiedlich große Kacheln anordnen. Die vormals kritisierten Touch-Slider zur Lautstärke- oder Temperatureinstellung sind nun hinterleuchtet. Außerdem erhalten alle Golf R-Varianten serienmäßig das Digital Pro Cockpit, das weitere Features wie die Fahrmodi Drift und Special bereitstellt. Der Fahrmodus Special ist für schnelle Rundenzeiten auf der Nürburgring Nordschleife vorgesehen.