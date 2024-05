Zehn "Must-Haves" für Wolfsburg-Fans

Volkswagen zählt zu den größten und erfolgreichsten Autobauern der Welt. Wer zeigen möchte, dass das Herz für die Wolfsburger Traditionsmarke schlägt, kann mit den passenden Fanartikeln Flagge zeigen. Wir haben unsere Top-10 der "Must-haves" zusammengestellt.

GTI, Käfer oder Bulli: Sie alle haben weltweit Fans, sind Symbole von Sportlichkeit, günstiger Mobilität und einer Zeit, in der "Peace & Love" eine ganze Generation prägte. Dahinter steht die Traditionsmarke Volkswagen aus Wolfsburg, die sich seit über 80 Jahren der Mobilität von Menschen verschrieben hat. Die AUTO ZEITUNG hat zehn Fanartikel zusammengestellt, welche die Herzen von VW-Liebhaber:innen höherschlagen lassen.

Fan-Artikel für VW-Verrückte: Unsere Top-10

Platz 10: Volkswagen Classic Parts GTI-Kennzeichenschild

Der eigene Golf/Polo/Lupo/Up GTI soll auf Treffen und Fotos den Eindruck erwecken, als ob er gerade frisch aus den Räumlichkeiten des VW-Händlers gerollt ist? Dann ist das GTI-Kennzeichenschild von Volkswagen Classic Parts genau das Richtige. Einfach das amtliche Kennzeichen mit dem schwarz-roten GTI-Schild ersetzen und voilà: ein Bild wie aus dem Showroom.

Platz 9: Volkswagen GTI-Faltbox

Das GTI-Thema greift auch die originale VW-Faltbox für den Kofferraum auf. Wer auf der Suche nach stilvollem Transport von Einkäufen, Pflegemitteln oder weiterem Zubehör ist, kann auf diese Box zurückgreifen. Das Design greift den GTI-Karostoff auf und ist neben den drei berühmten Buchstaben auch mit den Koordinaten des VW-Werks in Wolfsburg erhältlich. Hier haben wir übrigens weitere Kofferraum-Organizer im Test.

Platz 8: Volkswagen R-Baseballcap

Die R Basecap von VW sichert sich den achten Platz. Sie ist schlicht gehalten, besteht aus sechs Panels und wird auf dem vorderen linken Panel von dem Volkswagen "R"-Logo geziert. Den Schirm zieren auf der Oberseite sechs blaue Kontrastnähte, während die Schirmunterseite im Carbon-Look gehalten ist.

Platz 7: "Die Erben des VW Käfer" (Buch)

Die Autoren Eberhard Kittler und Michael Willmann beleuchten in ihrem Buch "Die Erben des VW Käfer" auf 176 Seiten die Konzerngeschichte der Wolfsburger im Detail. Konkret widmet sich das Buch dabei dem Thema, wie VW einen Nachfolger für den in die Jahre gekommenen Käfer entwickelte und welche neuen Modelle und Strategien darauf folgten. Empfehlenswert für alle Fans der Marke, die mehr über die Geschichte hinter den Fahrzeugen erfahren möchten.

Platz 6: VW Classic Parts GTI-Kühlergrill-Anhänger

Ein Stück Designgeschichte Volkswagens findet mit diesem Anhänger den Weg an den Schlüsselbund. Der mit Öse 98 mm lange und 20 mm breite Anhänger orientiert sich am Design des altbekannten GTI-Kühlergrills. Auch wer das passende Modell nicht unbedingt in der heimischen Garage stehen hat, trägt so ein schickes Accessoire mit sich.

Platz 5: VW T1 Bulli-Eierbecher

Wie wäre es für den fünften Platz mit einem etwas ungewöhnlichen Fanartikel? Wer einem VW-Fan eine besondere Freude machen möchte, kann den VW T1-Eierbecher verschenken. Das Ei findet dabei in einer Aussparung auf dem Dach des Bulli Platz. Ein Salzstreuer in Form eines Dachgepäckträgers rundet das Paket ab.

Platz 4: Revell-Set VW Golf 1 GTI Pirelli

Einmal den VW Golf 1 GTI zum Selberbasteln, bitte! Die Modellbauprofis von Revell liefern im Maßstab 1:24 den beliebten Wolfsburger in der Pirelli-Edition im Regalformat. Das Paket enthält alles, was das Bastlerherz begehrt, von Farben, dem passenden Pinsel bis hin zum Modellbaukleber.

Platz 3: "Jetzt helfe ich mir selbst"

Besitzer:innen eines klassischen VW und die, die es mal werden wollen, kommen um die Bibel der Selbstschrauber:innen wohl nicht herum. In diversen Bänden half das Nachschlagewerk "Jetzt helfe ich mir selbst" verzweifelten Automobilisten in den Zeiten vor Google. Natürlich gibt es auch für fast alle Modelle aus Wolfsburg den passenden Band, hier beispielsweise für Golf 2 GTI/16V/G60 (ab 1/84) und Jetta GT/GTX (ab 10/84).

Platz 2: VW Bulli-Spardose

Der Traum vom eigenen Bulli oder GTI soll einmal Wirklichkeit werden? Vielleicht hilft bei diesem Vorhaben die passende Spardose von VW in Form eines Hippie T1! Bei dem 220 mm langen und 95 mm breiten Bus handelt es sich um einen originalen Fanartikel aus dem Hause VW. Die Spardose in Kultform besteht aus Keramik.

Platz 1: Lego-Volkswagen T1

Sind wir mal ehrlich: Lego lässt bei Groß und Klein gleichermaßen die Herzen höherschlagen. Deswegen landet auf unserem ersten Platz der VW T1 Camper Van von Lego. Dabei sind die dänischen Klemmbausteine nicht nur schön anzuschauen, sondern meist auch detailverliebt ausgetüftelt. Jedem VW-Fan der Spaß am Basteln hat, legen wir das Set nahe. Der 300 mm lange und 140 mm hohe T1 verfügt unter anderem über eine sich öffnende Hintertür, einen detailgetreuen Motor und elf Fenster samt Textilvorhängen.