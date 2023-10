Wolfsburg gibt der treuen Fangemeinde mit dem VW Golf 8 GTI Facelift neues Futter. Details oder ein Preis sind noch nicht bekannt. Jetzt hat unser Erlkönig-Fotograf einen quasi ungetarnten Prototyp gesichtet, der Ähnlichkeiten zum Clubsport aufweist!

Preis: So teuer könnte das VW Golf 8 GTI Facelift (2024) werden

Es gilt als wahrscheinlich, dass das VW Golf 8 GTI Facelift im Jahr 2024 vorgestellt wird – offizielle Infos dazu stehen Stand Oktober 2023 aber noch aus. Der Zyklus wäre jedoch schlüssig, da das aktuelle Modell 2020 das Licht der Welt erblickte. Der GTI der achten Generation startet im Konfigurator ab 40.905 Euro, in der Clubsport-Variante ab 46.480 Euro – für das VW Golf 8 GTI Facelift ist ab 2024 also bei den bekannten Steigerungen ein leicht erhöhter Preis zu erwarten. Die 50.000-Euro-Marke dürfte jedoch auch die Clubsport-Version nicht überschreiten. Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Der VW Golf 8 GTI (2020) im Fahrbericht (Video):

Antriebe: Kommt die E-Unterstützung?

Vor dem VW Golf 8 GTI Facelift (2024) kam der sportliche Kompakte mit einem 2,0-l-Benziner und vier Zylindern daher. Damit bringt er 245 PS (180 kW) und 370 Nm auf die Straße, im Falle des Clubsport gar 300 PS (221 kW) und 400 Nm. Durch die fortschreitende Elektrifizierung des Volkswagen-Konzerns wäre es durchaus denkbar, dass der kommende GTI mit mildhybridisiertem Antrieb verkauft wird, was den Leistungsdaten sicherlich zugutekäme. Damit wäre für den VW Golf 8 GTI Facelift ab 2024 auch eine Senkung der 6,4 s denkbar, die er bislang von 0 auf 100 benötigt. Der Clubsport legt den Sprint schon jetzt in 5,6 s hin. Während der Standard-GTI wahlweise als Sechsgang-Handschalter oder mit Siebengang-DSG erhältlich ist, verzichtet VW beim Clubsport bereits auf manuelle Option. Die Einschränkung gilt künftig für alle GTI-Varianten, wie im Sommer 2023 bekannt geworden ist.

Exterieur: Ein Hauch Clubsport

Äußerlich sind bei dem abgelichteten VW Golf 8 GTI Facelift (2024) nur einige wenige Änderungen zu erkennen, der Großteil davon an der Front. Auf den ersten Blick wirkt der untere Kühlergrill zwar kaum verändert – bei genauerem Hinsehen scheint es jedoch so, als hätte VW Tape oder ähnliches verwendet, um das neue Design unauffällig zu tarnen. So lassen sich vergleichbar mit dem bisherigen Clubsport-Design von den Seiten bis in den Grill hochgezogene Linien erkennen, die durch die mutmaßliche Erlkönig-Tarnung farblich kaum auffallen. Auch die sonstige Form des unteren Kühlergrills scheint leicht verändert. Darüber hinaus fallen die Scheinwerfer des VW Golf 8 GTI Facelift (2024) etwas schmaler aus, der rote Streifen reicht vom Kühlergrill bis über beide Scheinwerfer und die Rückleuchten weisen bei gleicher Form ein anderes Design auf.

Interieur: Mögliches Infotainment-Upgrade

Foto: CarPix

Fotos vom Innenraum des VW Golf 8 GTI Facelift (2024) liegen uns bislang leider nicht vor, dafür aber vom Basismodell (siehe Foto oben). In sämtlichen Varianten werden beleuchtete Touch-Slider und deutlich vergrößerte Monitore zum Einsatz kommen, welche die Bedienung weiter vereinfachen sollen. Außerdem soll das System ausfallsicherer werden. Der Bildschirm hinter dem Lenkrad misst künftig 10,4 Zoll, der auf der Mittelkonsole sogar 12,9 Zoll. Neben den vergrößerten Monitoren findet im Innenraum auch eine neue Mittelkonsole in hochglänzendem Schwarz Verwendung.