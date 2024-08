Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für den Cabrio-Kauf

Seit 2016 gibt es das VW Golf Cabrio nur noch als Gebrauchtwagen. Gut gepflegte Exemplare aus zweiter Hand werden immer rarer. Wer gegen den Trend auf traditionelle Cabrios steht, sollte daher jetzt zugreifen. Unser Ratgeber zum Kauf!

Positiv Alltagstauglich, sicheres Fahrverhalten, gute VW-Qualität, solides Stoffdach Negativ Hohe Gebrauchtwagenpreise, kleiner Kofferraum, geschlossen schlechte Rundumsicht

Was ist eigentlich falsch da­ran, gegen den Zeitgeist zu genießen? Schließlich ist das VW Golf 6 Cabrio, das von 2011 bis 2016 angeboten wurde, bis heute eine attraktive Option für frei denkende Frischluft-Fans. Es kommt ohne den starren, für manchen Feingeist optisch störenden Überrollbügel aus. Wie seine Vorgänger trägt es ein Stoffverdeck, das sich hier per Knopfdruck elektro-hydraulisch öffnet. Und statt sich – wie einst – sichtbehindernd hinter den Fondgästen aufzubauen, verschwindet es elegant in einem Fach oberhalb des Kofferraums. Herz, was willst du mehr?

Motorseitig ist der 1.4 TSI mit 150 PS (110 kW) zum Ende der Bauzeit eine gute Wahl. Sportlich angehauchte Menschen suchen nach dem GTI mit 210 PS (154 kW). Unter den Dieseln ist der antrittsstarke 2.0 TDI ein Tipp, der ab 2015 die Euro-6-Abgasnorm erfüllt und ebenfalls 150 PS (110 kW) leistet.

VW Golf Cabrio gebraucht kaufen: Ratgeber

Ja, im Fond des VW Golf Cabrio geht es beengt zu, und der 250 l kleine Kofferraum reicht auf Reisen nur für das Nötigste. Aber wen juckt das, wenn die Sterne funkeln und ein lauer Sommerwind entspannend die Synapsen massiert. Doch auch der Verstand kommt nicht zu kurz: Dank vollverzinkter Karosse sind Rostprobleme kein Thema. Stoffverdeck, Klappmechanik, Elektrohydraulik und Dichtleisten sind wie das gan­ze Auto (siehe Prüferfahrung in Bild 7) sehr solide gebaut. Selbst nach Jahren – ein wenig Zuwendung vorausgesetzt – verrichtet die Stoffmütze ihren Dienst klaglos. Auch das Interieur sieht bei gebrauchten VW Golf Cabrios meist noch gut aus. Hoch­wertige Materialien und eine soli­de, passgenaue Verarbeitung ma­chen es möglich.

So punktet das Cabrio bei Komfort & Assistenzsystemen

Wer nicht ständig Angst hat, dass der Himmel auf den Kopf fallen könnte, wird auch mit der Sicherheitsausstat­tung gut klarkommen. Airbags, ABS, ESP und Bremsassistent – alles wirklich Wichtige ist bereits an Bord. Bei neueren Modellen schützen zudem zwei hinter den Fond-Kopfstützen ausfahrende Überrollbügel die Fahrgäste bei einem Unfall. Gutmütigkeit und Genuss stehen auch hier im Vor­dergrund. Die Lenkung arbeitet dennoch angenehm direkt, die Bremsen packen kräftig zu. Die straffe Federung würde auch eine sportliche Gangart ermöglichen, der Komfort kommt dennoch nicht zu kurz. Damit taugt das VW Golf Cabrio auch für längere Roadtrips zu zweit.