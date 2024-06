Großer Markt für den Golf 6

VW Golf 6 Plus (2008)

Personen, die eine hohe Sitzposition bevorzugen, wählen die Hochdach-Variante VW Golf Plus (2008 bis 2014).

VW Golf 6 Plus (2008)

Der Variant lädt 505 bis zu 1495 l in den Kofferraum.

Die drei relevantesten Karosserieformen des Golf 6: die Limousine (links), der Kombi Variant (rechts oben) und der Kompakt-Van Golf Plus (rechts unten).

VW Golf 6/VW Golf 6 Variant/VW Golf 6 Plus (2008)

2008 kam der VW Golf 6 auf den Markt, der die weiterentwickelte Technik seines Vor­gängers nutzt. Der kompakte Bestseller gilt auch gebraucht als zuverlässig und günstig. Ein Ratgeber.

Positiv Sicheres Fahrverhalten, hohe Zuverlässigkeit und Alltagstauglichkeit, große Auswahl Negativ Schlechte Versicherungseinstufungen für Sport-Modelle, Diesel nur mit Euro 5

Als 2008 der VW Golf 6 er­schien, hätte man fast an ein Déjà-vu glauben können – schließlich basierte der Neue auf der Technik seines bewährten Vorgängers. Doch die wurde aufwendig weiterentwickelt und im Detail verbessert. Schwachstellen leistet sich der Bestseller deshalb nur wenige, in der Pannenstatistik sowie bei den Hauptuntersuchungen bleibt er zumeist unauffällig. Dank der voll verzinkten Karosserie ist Rost ebenfalls kein Thema für den nur bis 2012 gebauten Wolfsburger.

Motorseitig gilt unsere Empfehlung den beliebten und durchzugsstarken 1.4 TSI-Benzinern mit 122 oder 160 PS (90 bzw. 118 kW). Bei den kraftvollen Sport-Modellen Golf GTI mit 211 oder 235 PS (155 oder 173 kW) und Golf R mit 270 PS (199 kW) sollte beim Gebrauchtkauf auf eine besonders gute Pflege und seriöse Vorbesitzer:innen geachtet werden, da die flotten Kompakten oft nicht geschont wurden. Die wirtschaftlichen Diesel mit 90 bis 170 PS (66 bis 125 kW) locken zwar mit niedrigen Verbräuchen, erfüllen aber nur die Abgasnorm Euro 5. Der sparsame Golf 1.6 BiFuel, der mit Autogas und Benzin fährt, ist selten, der außerdem nur nach der Euro 4-Abgasnorm eingestuft ist.

Den VW Golf 6 gebraucht kaufen: Ratgeber

Das Angebot an gebrauchten VW Golf 6 ist riesig. Ob mit drei oder fünf Türen, als Limousine, Kombi oder als Kompakt-Van Golf Plus: Hier findet jeder Geschmack das passende Fahrzeug. Für sportlich ambitio­nierte Frischluft-Fans stand sogar zum ersten Mal in der Geschichte des Golf ein offener GTI-Ableger bereit. Bis auf den Dreitürer und die Stufenhecklimousine Jetta ist der Golf 6 gebraucht begehrt, zu­dem liegt das Preisniveau deutlich niedriger als beim neueren Golf 7 aus zweiter Hand. Wie sein Vorgänger zeichnet sich auch der VW Golf 6 durch eine solide Verarbeitung aus – jedoch mit dem Unterschied, dass die Innen­raumanmutung spürbar hochwer­tiger ausfällt.

Sieben Airbags gab es beim VW Golf 6 serienmäßig, dazu kam die Höchstwertung von fünf Sternen im Euro-NCAP-Crashtest. Und auch wenn der Golf 6 die Zeit der Fahrerassistenzsysteme knapp verpasst hat: Eine Rückfahrkamera sowie ein praktischer auto­matischer Einparkhelfer waren gegen Aufpreis bestellbar. Der Golf fährt sich auch gebraucht sicher und ausgewogen. Das Basisfahrwerk ist auf Komfort ge­trimmt, die optionalen adaptiven Dämpfer passen sich den Kom­fortwünschen an.