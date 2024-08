Der GTI marschiert jetzt deutlich besser

Am Heck kann die Signatur per Knopfdruck zwischen drei Darstellungsformen ausgewählt werden.

Volkswagen unterzog den Golf einem Facelift. Neben den Basis-Varianten wurden auch der GTI und der R überarbeitet. Wir schnappen uns das neue VW Golf GTI Facelift (2024) und begeben uns auf eine erste Testfahrt. Das ist uns aufgefallen!

Der VW Golf GTI hat seit seiner Ersteinführung im Jahr 1976 eine breite Fangemeinde entwickelt. Die achte Generation Golf hatte jedoch anfänglich mit einigen Problemen zu kämpfen. Die Corona-Pandemie sorgte für Lieferengpässe bei wichtigen Bauteilen, was zu langen Wartezeiten der Kundschaft führte und dann war da noch das Thema mit der Software. Erstmals wollte der VW-Konzern den Großteil der Fahrzeugsoftware inhaus produzieren. Das Ergebnis waren mitunter Systemabstürze und falsch oder gar nicht auslösende Assistenzsysteme. Partner wie Bosch und Continental spielten letztendlich also doch wieder eine wichtigere Rolle und halfen mit größeren Software-Updates dabei, die Bugs zu lösen. Nach vier Jahren auf dem Markt, startet 2024 das neue VW Golf 8 GTI Facelift – wie sich dieses auch in Hinblick seiner Software verhält, soll die erste Testfahrt klären.

Neues VW Golf 8 GTI Facelift (2024): Erste Eindrücke bei der Testfahrt

Typisch für eine Modellpflege aus Wolfsburg fallen die äußerlichen Neuerungen am neuen VW Golf 8 GTI Facelift (2024) eher dezent aus. Vor allem die Leuchteinheiten wurde angepasst. So sind seine Scheinwerfer schmaler geworden und geben dem Kompaktsportler einen noch entschlosseneren Blick. Auch das VW-Logo an der Front darf jetzt auf Wunsch erleuchten. Am Heck kann die Signatur, je nach Gusto, per Knopfdruck zwischen drei Darstellungsformen gewechselt werden. Weitere Änderungen am Exterieur sind die drei großen GTI-Buchstaben am seitlichen Kotflügel und die jetzt voll lackierte Frontlippe. Im Inneren zeigt sich das Facelift etwas umfangreicher und vor allem mit dem ganz klaren Signal, dass die Kritik der Kundschaft ernst genommen wird.

Das Multifunktionslenkrad mit Touchflächen ist Geschichte und die richtigen Knöpfe sind zurück. Das Infotainmentsystem kommt jetzt serienmäßig mit einem 12,9 Zoll großen Display und der untere Slider für die Lautstärken- und Klimaregelung ist nun beleuchtet. Nicht nur die Hardware, auch die Software wurde merklich angepasst. Das Tablet-artige Display hat jetzt eine "Top Bar" (oben) und eine "Bottom Bar" (unten) erhalten. Oberhalb können bis zu fünf Schnellzugriffe für zum Beispiel Assistenzsysteme hinterlegt werden, währende die untere Leiste den Home-Button sowie den direkten Zugriff auf die Klimaeinstellung beinhaltet. Beide Leisten bleiben bei unserer ersten Testfahrt auch beim Durchklicken der Fahrzeugfunktionen permanent angezeigt. Der Aufbau des Systems und die Reaktionszeit auf Befehle zeigt sich mit dem Facelift deutlich verbessert. Zudem hat der Sprachassistent IDA4 Einzug erhalten, der Zugriff auf das System und die Online-Datenbanken "ChatGPT" hat.

Mehrleistung und effizienterer Vortrieb im GTI Facelift

Auch eine Leistungssteigerung bringt das neue VW Golf 8 GTI Facelift (2024) mit sich. 265 PS (195 kW) und damit ein Plus von 20 PS setzt der 2,0-l-Turbo-Benziner jetzt um. Aus dem Stand geht es damit in 5,9 s auf Landstraßentempo. Das My mehr an Leistung macht sich auf unseren ersten Testfahrt dennoch bemerkbar, vor allem durch die angepasste Software in Hinblick auf "Spontane Befehle". Bedeutet, dass der aufgefrischte GTI einen plötzlichen Gasbefehl, etwa zum Überholen auf der Autobahn, vehementer, ansatzloser in Vortrieb umsetzt. Zudem wurde die Progressivlenkung, also die Anpassung der Lenkwinkel in Abhängigkeit zur Geschwindigkeit, verbessert. Diese Agilitätsmaßnahmen steigern das Fahrvergnügen ungemein.

Vor allem aber verbessern sie die Spreizung zwischen komfortabler Alltagstauglichkeit und sportlichem Fahrverhalten, die einen GTI eben ausmacht. Über die Fahrmodi oder individuell in 15 Stufen lässt sich die Dämpferhärte variieren. Innerhalb von Millisekunden regelt das Ventil den Öldruck und damit die Härte der Dämpferkennlinie. Der neue VW Golf GTI startet bei 44.505 Euro (Stand: August 2024).

Technische Daten

AUTO ZEITUNG 2024 VW Golf 8 GTI Facelift Technische Daten Motor 4-Zylinder, 4-Ventiler, Turbo; 1984 cm³ Antrieb 7-Gang; Doppelkupplung; Frontantrieb Leistung 195 kW/265 PS Max. Drehmoment 370 Nm Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4289/1789 (2073)*/1471 mm Leergewicht/Zuladung 1466/484 kg Kofferraumvolumen 374-1230 l Fahrleistungen Beschleunigung (0-100 km/h) 5,9 s Höchstgeschwindigkeit 250 km/h Verbrauch auf 100 km 7,1 l S Kaufinformationen Grundpreis 44.505 € Marktstart 2024 Alle Daten Werksangaben; *Breite mit Außenspiegel