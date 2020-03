Im Winter leiden Mensch und Material besonders – auch Autos und ihre Fahrer. Daher gibt die AUTO ZEITUNG Tipps zur richtigen Autoaufbereitung. Dabei dient der Frühjahrsputz nicht nur der Optik, sondern auch der Sicherheit!

Schnee und Schneematsch, Schmutz, Nässe und Kälte – all das kann Autos im Winter ordentlich zusetzen. Mit dem besser werdenden Wetter sollten Fahrzeugbesitzer ihrem Wagen daher wieder mehr Aufmerksamkeit schenken und sich der Autoaufbereitung widmen. Und zwar nicht nur, um das eigene Gefährt herauszuputzen, sondern auch, um jederzeit sicher unterwegs zu sein. Und sogar die Umwelt können Autobesitzer schonen, wenn sie diese Tipps für den Frühjahrsputz berücksichtigen. Mehr zum Thema: Cabrio ausmotten

Autoaufbereitung: Tipps für den Frühjahrsputz

Bevor es mit der eigentlichen Autoaufbereitung losgehen kann, sollte der Wagen zunächst einmal vom gröbsten Schmutz befreit werden. Dabei sollten Autobesitzer das Entfernen von Dreck und Blättern aus der Ablaufrinne zwischen Motorhaube und Windschutzscheibe nicht vergessen. Diese setzen sich im Winter meist zu und verstopfen so den Ablauf. Das kann unter Umständen dazu führen, dass Waser über andere Wege in den Fußraum sickert. Im Zuge des Frühjahrsputzes sollten Autobesitzer zudem die Kanten in den Radkästen kontrollieren. Schmutz und Schlamm, der sich hier während der Wintermonate sammelt, fördert mit der Zeit die Rostbildung in den Ecken – kann aber mit einer alten Spülbürste ganz einfach entfernt werden. Vor der Fahrt in die Waschstraße sollte das Auto zudem gründlich mit einem Hochdruckreiniger bearbeitet werden, da der Schmutz durch die Waschbürsten sonst verteilt werden und so unschöne Kratzer im Lack hinterlassen kann. Mehr zum Thema: Kratzer im Autolack entfernen

Den Frühjahrsputz mit der Innenraumreinigung beginnen

Noch vor der Außenwäsche empfiehlt es sich, im Zuge der Autoaufbereitung im Frühjahr den Innenraum auf Vordermann zu bringen. Denn: Durch aufgewirbelten Staub könnte sonst der zuvor geputzte Lack wieder beschmutzt werden. Zunächst sollten Autofahrer Eiskratzer, Decken oder Schneeketten für die nächsten Monate aus dem Innenraum verbannen. Schließlich kostet unnötiger Ballast zusätzlich Treibstoff. Das gilt auch für Dachboxen, die jetzt abmontiert werden sollten. Anschließend entfernen Autofahrer am besten alle Fußmatten und schauen, ob sich darunter Nässe staut. Ist das der Fall, sollte das Auto an einem warmen Tag mit leicht geöffneten Fensterscheiben durchlüftet werden. Alternativ kann man der Feuchtigkeit auch mit Zeitungspapier entgegenwirken, das für einige Tage unter die Fußmatten gesteckt wird. Allerdings sollte man dieses täglich austauschen. Weiter geht die Autoaufbereitung mit dem Saugen des gesamten Innenraums. Anschließend sollten alle Flächen wie Armaturenträger, Ablagen, das Lenkrad und Bedienteile mit Reinigungstüchern aus dem Fachhandel abgewischt werden. Auch die Scheiben sollten von innen gründlich gesäubert werden. Für gute Luft sorgt ein neuer Innenraumfilter und falls die Klimaanlage leicht faulig riechen sollte, schafft eine Desinfektion in der Werkstatt Abhilfe. Und wer es besonders mit der Autoaufbereitung besonders ernst nimmt, reinigt seine Polster- oder Ledersitze nicht nur, sondern pflegt sie zusätzlich mit speziellen Reinigungsmitteln, die vor UV-Licht schützen. Mehr zum Thema: So werden Ledersitze richtig gereinigt

Tipps für den Frühjahrsputz: Außenwäsche

Nachdem das Fahrzeug im Zuge der Autoaufbereitung bereits vom gröbsten Schmutz entfernt wurde, geht es an die gründliche Reinigung der Karosserie. Wer sich hier für den Weg durch die Waschstraße entscheidet, sollte ein Programm samt Unterbodenwäsche und Versiegelung wählen. Zur Pflege gehören auch die Reinigung von Tür- und Fensterdichtungen mit warmem Wasser und die Behandlung etwa mit einem Vaselinestift. Ist das Fahrzeug auch von außen richtig sauber, sollte die Motorhaube auf Lackabplatzer und die Windschutzscheibe auf Steinschläge und Risse geprüft werden. Defekte an der Scheibe sollten am besten von einer Fachwerkstatt behoben werden, kleinere Lackschäden können oft selbst mit einem Lackstift ausgebessert werden. Außerdem sollten auch die Scheinwerfer auf Kratzer und Risse untersucht werden. Zudem empfiehlt es sich, den Auspuff auf Rostspuren zu prüfen. Abschließend sollten im Zuge des Frühjahrsputzes alle Scharniere mit Fett oder Kriech-Öl behandelt werden. Rissige Wischerblätter gehören ausgewechselt. Mehr zum Thema: So werden Autoscheiben streifenfrei geputzt

Autoaufbereitung: Reifen, Flüssigkeiten & Plakette prüfen