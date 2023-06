Öl, Kraftstoff, Strom, Luft und Wasser sind die Lebenselixiere eines Autos. Die Bremsflüssigkeit wird dabei oft vergessen, spielt sie doch eine nicht minder wichtige Rolle. AUTO ZEITUNG gibt Tipps und erklärt, was es beim Wechsel der Bremsflüssigkeit zu beachten gilt.

Warum muss Bremsflüssigkeit gewechselt werden?

Bevor man diese Frage klärt, ist es hilfreich, sich die grundlegende Funktionsweise der Bremsanlage eines Autos klarzumachen. Das Bremssystem arbeitet mit hydraulischem Druck. Das bedeutet, dass die Bremsflüssigkeit den Druck, der über das Bremspedal ausgeübt wird, an die Radbremse weiterleitet. An der Bremse herrschen oft hohe Temperaturen. Die Flüssigkeit muss in der Lage sein, diesen zu widerstehen und darf nicht verdampfen.

Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch, das bedeutet feuchtigkeitsbindend. Gelangt Wasser in das geschlossene System, zum Beispiel durch poröse Bremsleitungen, sinkt der Siedepunkt der Flüssigkeit. Ist die Bremse heiß, kann das Wasser sieden. Das führt zur Dampfblasenbildung. Im schlimmsten Fall lässt sich nun kein Bremsdruck mehr aufbauen: Die Bremse versagt.

Es ist wichtig, die für das eigene Fahrzeug zugelassene Bremsflüssigkeit zu kaufen. Nach dem DOT-Standard werden verschiedene Typen klassifiziert: DOT 3, DOT 4 und DOT 5.1. Der Unterschied dieser DOT-Klassen liegt unter anderem in der Viskosität und dem Siedepunkt der Flüssigkeit. Während man DOT 3 meist nur noch in alten Fahrzeugen findet, ist DOT 4 für fast alle modernen Fahrzeuge der Standard. DOT 5.1 wird hingegen häufig im Rennsport eingesetzt.

Ate SL.6 DOT 4 Bremsflüssigkeit

Ate gehört zu den bekanntesten Herstellern im Bereich Bremsen. Die SL.6 DOT 4-Bremsflüssigkeit ist für den Einsatz in aktuellen Bremssystemen ausgelegt. Laut Hersteller soll die Flüssigkeit hohe Sicherheitsreserven gegen Dampfblasenbildung bieten sowie das Bremssystem vor Korrosion schützen.

Liqui Moly DOT 4 Bremsflüssigkeit

Für hochwertige Produkte im Bereich der Schmierstoffe ist der Hersteller Liqui Moly bekannt. Die DOT 4-Bremsflüssigkeit ist darauf ausgelegt, in Scheiben- und sowie Trommelbremssystemen zu arbeiten. Ein hoher Nass- und Trockensiedepunkt soll auch bei langer Nutzungsdauer das sichere Bremsen gewährleisten.

Mannol 3005 DOT 5.1 3005 Bremsflüssigkeit

Die Mannol 3005 DOT 5.1 Bremsflüssigkeit ist für den Einsatz in besonders anspruchsvollen Fahrsituationen entwickelt. Spezielle Additive und die Basis aus hitzebeständiger Synthetik sollen ein präzises Ansprechverhalten und eine reibungslose Funktion der Bremsanlage garantieren.

TRW DOT 3 Bremsflüssigkeit

Wer ein älteres Fahrzeug ohne DOT 4-Freigabe bewegt, kann auf die DOT 3 Bremsflüssigkeit von TRW zurückgreifen. Der Korrosionschutz beugt Schäden innerhalb des Bremskreislaufes vor und die Flüssigkeit hilft dabei, wichtige Bauteile mit einer ausreichenden Schmierung zu versorgen.

Wie merkt man, ob die Bremsflüssigkeit gewechselt werden muss?

Möchte man sich selbst ein Bild über den Zustand der Bremsflüssigkeit machen, helfen Bremsflüssigkeitstester wie von Autool oder Brilliant Tools. Diese werden in die Flüssigkeit getaucht und messen den Wassergehalt. Über eine Anzeige signalisiert das Gerät anschließend, ob die Bremsflüssigkeit gewechselt werden muss.

Allgemein sollte ein regelmäßiger Blick unter die Motorhaube stattfinden, um den korrekten Flüssigkeitsstand zu prüfen. Brennt im Tacho die rote Bremswarnleuchte, können der Füllstand zu niedrig oder aber auch die Bremsbeläge abgefahren sein.

Kann man die Bremsflüssigkeit selbst wechseln?

Da es sich bei der Bremsanlage um ein sicherheitsrelevantes Bauteil handelt, sollte die Arbeit im Idealfall von einer Fachwerkstatt durchgeführt werden. Wir raten daher von einem Wechsel in Eigenregie ab. Wer den Wechsel der Bremsflüssigkeit selbst vornehmen will, sollte über technisches Verständnis und handwerkliches Geschick verfügen. Ein gewissenhaftes Arbeiten ist unerlässlich.

So wird die Bremsflüssigkeit gewechselt

Beim Umgang mit Bremsflüssigkeit ist besondere Vorsicht geboten. Sie ist hochgiftig und ätzend. Der Kontakt mit der Haut sollte vermieden werden. Gelangt beim Wechsel etwas von der Flüssigkeit auf den Lack oder in den Motorraum, muss diese umgehend entfernt werden – der Lack kann sich durch die korrosive Wirkung ablösen. Bremsflüssigkeit ist Sondermüll. Sie muss gesondert gesammelt werden und durch ein zertifiziertes Entsorgungsunternehmen entsorgt werden.

Um die alte Bremsflüssigkeit effizient zu wechseln, kann auf zwei Methoden zurückgegriffen werden: Das Wechseln per Unter- oder Überdruck. In beiden Fällen benötigt man eine Flasche, um die alte Bremsflüssigkeit aufzufangen, einen passenden Schraubenschlüssel, Bremsenreiniger und im Falle der Überdruck-Methode Adapterstücke für den Ausgleichsbehälter der Bremsflüssigkeit. Für die Unterdruck-Methode wird außerdem Druckluft benötigt. Hilfreich für den Austausch der alten Flüssigkeit ist ein Wagenheber samt Unterstellbock oder gar eine Hebebühne.

Bremsflüssigkeit wechseln per Unterdruck

Mit der Entlüftungsflasche wird der Ausgleichsbehälter leer gesaugt. Anschließend wird hier neue Bremsflüssigkeit eingefüllt. Nun kann das Auto angehoben werden. Mit der Entlüftung wird meist an dem Bremssattel begonnen, der am weitesten vom Ausgleichsbehälter entfernt ist. Jeder Sattel verfügt über ein Entlüftungsventil, das mit dem Schraubenschlüssel geöffnet wird. Gleichzeitig muss die Entlüftungsflasche mit Druckluft beaufschlagt werden, sodass diese über Unterdruck die Bremsflüssigkeit aus dem System zieht. Nach jedem Bremssattel sollte der Stand der Bremsflüssigkeit im Ausgleichsbehälter gecheckt werden.

BGS Druckluft-Bremsenentlüfter

Der Bremsenentlüfter von BGS arbeitet mit Druckluft und benötigt einen Arbeitsdruck von sechs bis zwölf Bar. Somit wird für den Betrieb ein entsprechender Druckluftkompressor benötigt. Die Flasche kann insgesamt bis zu einem Liter Bremsflüssigkeit aufnehmen.

CCLife Druckluft-Bremsenentlüfter

Der CClife Druckluft-Bremsenentlüfter benötigt ebenso einen Arbeitsdruck zwischen sechs und zwölf Bar. Zusätzlich ist neben der Entlüftungsflasche noch ein praktischer Auffüllbehälter enthalten, mit dem man frische Bremsflüssigkeit direkt in den Ausgleichsbehälter auffüllen kann.

Bremsflüssigkeit wechseln per Überdruck

Die deutlich sauberere Lösung ist das Wechseln der Bremsflüssigkeit per Überdruck. Einziges Manko ist der meist hohe Anschaffungspreis der benötigten Geräte. Für den Wechsel wird ein Druckschlauch mithilfe eines passenden Adapters auf den Ausgleichsbehälter geschraubt. Nachdem das Gerät eingeschaltet wurde, erzeugt es einen Überdruck. Über den Schlauch wird der Ausgleichsbehälter mit vorher angeschlossener neuer Bremsflüssigkeit versorgt. Am Bremssattel angekommen, kann man nun nach Anschluss der Entlüftungsflasche das Ventil aufdrehen und die alte Flüssigkeit ausbluten lassen. Dieser Vorgang wird an den restlichen drei Bremssätteln wiederholt.

Autool AST605 Bremsflüssigkeitsentlüfter

Der Bremsflüssigkeitsentlüfter von Autool bietet ein rundes Gesamtpaket. Neben des Geräts beinhaltet das Set drei unterschiedliche Adapter für den Ausgleichsbehälter, sowie eine Entlüftungsflasche für das Auffangen der alten Bremsflüssigkeit. Der Entlüfter kann einen maximalen Druck von drei Bar aufbauen, wobei beim Wechsel ein Druck von einem Bar nicht überschritten werden sollte.

Ate FB 5e Bremsflüssigkeitsentlüfter

Beim Ate FB 5e handelt es sich um ein besonders einfach zu bedienendes Entlüftungsgerät. Es stehen lediglich zwei Druckstufen zur Verfügung: ein oder zwei Bar. Somit werden Fehleinstellungen vermieden. Das höherpreisige Gerät wird in bremsflüssigkeitsbeständigem Material ausgeliefert. Das Set beinhaltet außerdem einen Vorratsbehälter für neue Bremsflüssigkeit (Fassungsvermögen: fünf Liter), sowie einen Entlüftungsadapter.

CCLife Bremsflüssigkeitsentlüfter

Besonders günstig ist das CClife Bremsflüssigkeitsentlüfter. Der benötigte Druck für den Bremsflüssigkeitswechsel von einem Bar wird hier manuell mithilfe der Handpumpe erzeugt. Die Flasche bietet ein Fassungsvermögen von drei Litern. Im Set mit inbegriffen ist ebenso ein Absaugbehälter.

Sollte kein Adapter vorliegen schafft das vierteilige Adapter-Set von KS Tools Abhilfe. Insgesamt vier Adapter liegen dem Set bei. Sie sind mit einer Spezialdichtung versehen sind, die der korrosiven Flüssigkeit standhalten können. Laut Hersteller ist das Set für 98 Prozent aller Fahrzeugtypen geeignet.

Wie oft muss Bremsflüssigkeit gewechselt werden?

Die Regel besagt, dass ein Wechsel der Bremsflüssigkeit alle zwei Jahre stattfinden sollte. Ist man sich unsicher, ob ein Wechsel nötig ist, hilft ein Blick in die Serviceunterlagen des Fahrzeugs. Das rechtzeitige Wechseln ist fester Bestandteil der Fahrzeuginspektion, bei der meist auch Innenraum- und Luftfilter getauscht werden.