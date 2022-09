Gut geputzt ist halb gewonnen. Eine regelmäßige Kunststoffpflege, sowohl innen als auch außen am Auto, zahlt sich auch bei einem Wiederverkauf aus. Wir stellen die besten Reiniger und Pflege-Produkte vor.

Kunststoffoberflächen prägen den Innenraum der allermeisten Autos. Das macht auch durchaus Sinn: Der Werkstoff ist günstig, lässt sich beliebig formen und ist äußerst robust. Allerdings können Plastik-Teile im Auto mit den Jahren spröde werden, sich verfärben oder verkratzen. Kunststoffreiniger versiegeln die Oberfläche und sorgen für Glanz. Außerdem neigt Kunststoff dazu, sich elektrisch aufzuladen und so Staub anzuziehen. Diesem unangenehmen Effekt wirkt eine gute Reinigung und Pflege der Türverkleidungen und des Cockpits entgegen. Außen am Auto bleichen unlackierte Kunststoffteile mit der Zeit durch die UV-Strahlen aus. Eine Kunststoffpflege schützt Ihr Fahrzeug davor und hilft, das Fahrzeug optisch jung zu halten.

Die richtige Cabrio-Pflege im Video:

Unser Tipp: Sonax Plastic Care

Die Kunststoffpflege Sonax Profiline Plastic Care genügt auch höchsten Ansprüchen. Frischt Farben auf, gibt dezenten Glanz und kaschiert matte Stellen und Kratzer. Der Pflege-Allrounder eignet sich für sämtliche Oberflächen aus Kunststoff im Innenbereich inklusive Motorraum, ist aber auch auf der Fahrzeugaußenseite einsetzbar. Hochwertige Autopflege zu einem angemessenen Preis!



Die besten Kunststoffpflegemittel fürs Auto im Überblick

Dr. Wack A1 Kunststoffpflege Matt

Sie möchten die verblassten Farben im Innenraum oder außen an ihrem Auto auffrischen? Eine starke Farbauffrischung mit Langzeitwirkung verspricht die A1 Kunststoffpflege von Dr. Wack. Die Flüssigkeit erreicht auch Kunststoff-Tiefen, erneuert diese von innen und beugt so einem erneuten Ausbleichen vor. Die Premium-Reinigung enthält keine Lösungsmittel und ist für jede Oberfläche aus unlackiertem Kunststoff, Gummi und Vinyl geeignet. Einfach mit dem beigefügten Spezialschwamm auf die trockene Oberfläche auftragen, ca. fünf Minuten einwirken lassen und mit einem weichen, sauberen Tuch nachwischen. Schnell und effektiv!



ALCLEAR 721RK Reifen- und Kunststoffpflege

Auch die Reifen brauchen mal eine Sonderbehandlung! Die ALCLEAR 721RK Reifen- und Kunststoffpflege sorgt für einen seidenmatten und tiefschwarzen Glanz. Alle Vorteile auf einen Blick:

Schützt alle Dichtungen, Kunststoff- und Gummiteile am Fahrzeug

Das Material bleibt weich und geschmeidig

Kunststoffe und Gummi werden in der Farbe aufgefrischt und gegen UV-Strahlen geschützt

Die milchige Flüssigkeit klebt nicht und lässt sich einfach und präzise auftragen

Schnelles Ergebnis

Mit praktischem Applikator

Lässt Leichtmetallfelgen noch besser und größer aussehen

Meguiar's Ultimate Black Plastic Restorer

Ob strapazierte Flächen im Innenraum wie Cockpit, Ablage und Türverkleidungen oder verwitterte Gummi- und Plastikoberflächen – Meguiar’s Ultimate Black Plastic Restorer pflegt und schützt Ihr Auto zuverlässig und langfristig. Pluspunkte:

schmiert nicht

wasserfest mit UV-Schutz

keine weißen Rückstände

sehr ergiebig

leicht zu verarbeiten

gleicht witterungsbedingte Farbabweichungen aus

Alles in allem ist Meguiar’s Ultimate Black Plastic Restorer eine hochwertige Kunststoffpflege, die hält, was sie verspricht.



Auto-Kunststoffpflege für außen

Sonax Xtreme Kunststoff Gel

Mit dem transparenten Sonax Xtreme Kunststoff Gel können Sie unlackierte Kunststoffteile Ihres Fahrzeugs wie Stoßfänger und Zierblenden im Außenbereich reinigen und pflegen. Und so wirkt es: Winzig kleine Nano-Partikel dringen tief in die genarbten und strukturierten Oberflächen ein und bewirken so einen dauerhaften Schutz und eine langanhaltende Konservierung. Die behandelten Oberflächen am Auto erhalten eine intensive Farbauffrischung und einen tiefen, satten Glanz. Auch für Reifen und Gummiteile einsetzbar. Einfache Anwendung:

Verschmutztes Auto vorher waschen und trocknen lassen. Etwas Gel in einen weichen Lappen oder Schwamm geben und die zu behandelnden Teile dünn einreiben. Nach kurzer Trockenzeit die überschüssige Kunststoff-Pflege mit einem weichen Tuch abwischen. Fertig!

Sonax Kunststoff Neu Schwarz

Ebenfalls für den Auto-Außenbereich: Sonax Kunststoff Neu Schwarz kommt zur Farbauffrischung stark ausgebleichter Kunststoffe zum Einsatz. Es handelt sich um einen gut haftenden Lack auf Wasserbasis. Hält auch Regengüssen und Besuchen in Waschanlagen stand. Praktisch: Der beigefügte Schwammapplikator ermöglicht eine bequeme, saubere und sparsame Anwendung.



Kunststoffpflege für innen

Liqui Moly Cockpitpflege

Die Cockpitpflege von Liqui Moly mit Vanilleduft gehört zu den beliebtesten Pflegeprodukten für den Auto Innenraum. Der feine Schaum gibt stumpfen Kunststoffen wieder einen matt-seidigen Glanz. Das tiefe Eindringen in den Kunststoff sorgt für eine langanhaltende Wirkung. Anwendung: Die zu behandelnde Oberfläche dünn einsprühen und nach kurzer Trockenzeit mit einem weichen Lappen verreiben. Sieht gut aus und duftet angenehm!



Koch Chemie Allround Finish Quick Shine

Aufsprühen – nachwischen – fertig! lautet das Motto bei der Allround Finish Quick Shine-Autopflege von Koch Chemie. Das praktische Set beinhaltet einen Liter Flüssigkeit inklusive Sprühkopf und Mikrofasertuch. QS reinigt, pflegt und poliert alle glatten und lackierten Oberflächen in einem Arbeitsgang. Innen und außen einsetzbar.



Wie wendet man Kunststoffreiniger fürs Auto an?

Man kann es nicht verhindern: Im Laufe der Zeit machen sich bei jedem Fahrzeug Abnutzungserscheinungen bemerkbar. Damit Ihr Auto wieder schön glänzt und angenehm riecht, erfordert es zum Glück nicht viel Aufwand. Sie benötigen lediglich:

einen Eimer mit lauwarmem Wasser mit etwas Grüner Seife oder einem anderen milden Reiniger

einen Haushaltsschwamm

ein weiches, fusselfreies Tuch

eventuell Gummihandschuhe

Pinsel für enge Zwischenräume, wie Lüftung etc.

einen gute Kunststoffpflege (z. B. über Amazon)

Auf dem Cockpit, in den Lüftungen, in den Ablagefächern – überall setzt sich Staub und Schmutz ab. Es empfiehlt sich, die betreffenden Oberflächen aus Kunststoff vorab mit einem milden Mittel wie etwa einer Seifenlauge zu reinigen und erst danach eine „Premium Kunststoffpflege Auto“ anzuwenden.

Auch ein normaler Glasreiniger kann zum Einsatz kommen. Einfach ein bisschen davon versprühen und danach mit einem feuchten Mikrofasertuch nachwischen. Trägt man die die Kunststoffpflege danach auf, erzielt man ein besseres Ergebnis.

Wie entfernt man Schuhstreifen im Auto?

Wer kennt das nicht? Man stößt beim Ein- oder Aussteigen seines Autos immer wieder gegen die Türverkleidung. Am Anfang fällt es kaum auf, doch im Laufe der Zeit bilden sich hässliche Streifen. Mit einer Kunststoffpflege lässt sich der Schuhabrieb schnell beseitigen. Und so geht’s:

Sprühen Sie den Kunststoffreiniger auf einen Schwamm oder direkt auf die Türverkleidung. Reiben Sie mit mäßigem Druck auf der betreffenden Stelle hin und her. Sollten nach dem Trocknen noch Kratzer sichtbar sein, können Sie die Stellen für zwei bis fünf Sekunden (nicht länger!) mit einem Föhn erwärmen. Durch die Hitze schmilzt der Kunststoff leicht an und nimmt seine ursprüngliche Farbe an. Hinweis: Am besten vorher an einer nicht sichtbaren Stelle testen. Tragen Sie für das Finish eine Kunststoffpflege auf. Schon sieht die Türverkleidung wieder tipptopp aus.

Sehr beliebt und zudem praktisch sind die Amor All Kunststoffpflegetücher seidenmatt. Die extrastarken Einmal-Wischtücher dienen speziell der Reinigung von Oberflächen aus Vinyl, Gummi und Kunststoff und versprühen einen frischen, angenehmen Zitronenduft. Matte Kunststoffteile erstrahlen nach der Anwendung in neuem Glanz, sogar kleine Kratzer verschwinden. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis!



Worauf sollte man beim Kauf von Kunststoffpflegemitteln achten?

Einige, aber nicht alle Produkte für die Auto Kunststoffpflege eignen sich gleichermaßen für innen und außen. Schauen Sie genau nach, bevor Sie loslegen. Abschließend noch ein paar Tipps:

Achten Sie bei der Wahl der Kunststoffpflege auf eine einfache Anwendung. Hier können auch Kundenbewertungen auf Amazon eine gute Hilfe sein.

Matt oder glänzend – wie soll/muss Ihre Autopflege sein?

Die Oberfläche sollte rutschfest und trocken sein, damit kein Schmutz an Ihrem Auto haften bleibt.

Greifen Sie zu einem Pflegeprodukt, das vor UV-Strahlen schützt.

Die Kunststoffpflege sollte wasserfest und resistent gegen Schmutz und Staub sein.

Greifen Sie nicht zur billigsten Kunststoffpflege. Qualität hat seinen Preis und zahlt sich am Ende aus.

