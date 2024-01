Schmieren, pflegen, konservieren, Wasser verdrängen: Das Aufgabenfeld automobiler Pflegeprodukte in flüssiger Form ist vielfältig. Für viele Anwendungsbereiche an und im Fahrzeug gibt es das passende und speziell darauf abgestimmte Spray oder Mittelchen. Multifunktionsöle locken mit einer All-in-One-Lösung. Produktcheck!

Was ist ein Multifunktionsöl?

Sie sind so etwas wie das Schweizer Taschenmesser unter den flüssigen Pflegeprodukten: Multifunktionsöle. Wie der Name bereits vermuten lässt, sollen die Multiöle gleich mehrere Eigenschaften vereinen und nicht nur als simples Schmiermittel dienen. Sie können unter anderem auch Rost lösen, vor Korrosion schützen, reinigen oder als Kontaktspray dienen. Ein Multifunktionsöl deckt einen breit gefächerten Bereich ab.

Multifunktionsöle im Produktvergleich

Liqui Moly LM-40

Den Anfang macht das Liqui Moly LM-40 Multifunktionsöl (Inhalt: 400 ml). Die Wirkstoffe dieses Universalöls sollen bei Anwendung des Sprays vor Korrosion schützen, Rost lösen, Wasser verdrängen und selbstverständlich auch schmieren. Auch Öl- und Fettrückstände sollen sich damit entfernen lassen. Der Hersteller bescheinigt dem Multiöl ein besonders gutes Kriechvermögen.

Dr. Wack Das Mulitiöl

Das Multiöl von Dr. Wack (Inhalt: 300 ml) soll neben seiner Funktion als Schmiermittel auch als Rostlöser und Kontaktspray dienen. Auch eine reinigende Wirkung bescheinigt der Hersteller dem Multiöl. Fett-, Harz-, Ruß-, Teer-, und Ölverschmutzungen sollen sich so von Auto oder Motorrad entfernen lassen. Auch für die Gummipflege kann es eingesetzt werden.

WD-40

Für viele ist es wohl das Multifunktionsöl schlechthin: WD-40 (Inhalt: 400 ml). Das Öl aus den Vereinigten Staaten wurde in den 50er-Jahren entwickelt und löst Verschmutzungen, Öl- sowie Klebereste. Gleichzeitig sorgt es für die nötige Schmierung beweglicher Teile und agiert gleichzeitig als Rostlöser. Die aufgesprühte Schicht dient gleichzeitig als Korrosionsschutz.

Ballistol Universalöl

Das Pendant aus Deutschland: Ballistol Universalöl (Inhalt: 400 ml). Ursprünglich ebenfalls für eine militärische Nutzung entwickelt, gehört Ballistol heute zu den festen Größen im Bereich der Multifunktionsöle. Das biologisch abbaubare Öl schmiert, pflegt, löst Rost und schützt vor Korrosion.

Affiliate Link Ballistol Universalöl - 400ml

Caramba Premium-Multiöl

Ein ebenso bekannter Name im Bereich der Multifunktionsöle ist das Caramba Premium Multiöl (Inhalt: 300 ml). Die optimierte Rezeptur soll nun noch besser Rost lösen, Reinigen oder Schmieren. Das Spray verhält sich neutral gegenüber Gummi und soll bei Gebrauch nicht verharzen.

Affiliate Link Caramba Super Plus Premium Multiöl - 300 ml

Würth Multi

Mit guten Kriech- und Schmiereigenschaften wirbt das Würth Multi Spray (Inhalt: 400 ml). So sollen Rost- und Korrosion unterwandert werden. Die laut Hersteller guten Hafteigenschaften an Metall sorgen dafür, dass bei der Anwendung des Sprays Feuchtigkeit verdrängt wird. Gegenüber Gummi, Lack und Kunststoffen soll das Mittel neutral wirken und keine Schäden hinterlassen.

Affiliate Link Würth Multi - 400ml

Weicon W 44 T Multi-Spray

Das Weicon W 44 T Multispray (Inhalt: 500 ml) ist ein transparentes Multifunktionsöl, das einen langanhaltenden Schutzfilm hinterlassen soll. Dieser soll als Korrosionsschutz dienen und bewegliche Elemente rund ums Auto oder Motorrad schmieren. Weiterhin ist das Multi-Spray durch die Wasser verdrängenden Eigenschaften als Kontaktspray nutzbar und laut Weicon auch als Schneid- und Bohröl geeignet.

Sonax SX90 Plus

Nicht nur für die Optik, sondern auch für die Funktion des geliebten Blechs bietet Sonax mit dem SX90 Plus Multifunktionsöl (Inhalt: 400 ml) das passende Produkt an. Schmierstoff, Kriechöl, Rostlöser, Kontaktspray und Reiniger soll das Multiöl von Sonax vereinen. Um eine möglichst gute Verteilung des Mittels zu erreichen, ist der Spray mit einem Doppelsprühsystem ausgestattet.

Affiliate Link Sonax SX90 Plus - 400 ml

Nigrin Multiöl Hybrid

Der Hersteller Nigrin bescheinigt dem Multiöl Hybrid (Inhalt: 250 ml) durch die spezielle Zusammensetzung eine besonders gute Gleitfähigkeit und Druckbeständigkeit. Dafür sorgt unter anderem laut Hersteller ein Extreme-Pressure-Additiv, das Metalloberflächen chemisch modifizieren soll. Diese Eigenschaften sollen vor allem bei der Schmierung von Bauteilen zugutekommen.

Ist ein Multifunktionsöl empfehlenswert?

Ja, ein Mulitfunktionsöl sollte in jeder gut sortierten Werkstatt zu finden sein. Doch auch wenn diese Öle echte Multitalente sind, sollten nicht immer Wunder erwartet werden. Probleme in Form von beispielsweise quietschenden Scharnieren, festgerosteten Schrauben oder hartnäckigen Verschmutzungen (z.B. Klebereste oder Teer) können damit im ersten Schritt gelöst werden. Besteht das Problem nach dem Gebrauch des Öls weiterhin, kann nach wie vor auf ein spezialisiertes Mittel zurückgegriffen werden. Produkte wie Rostlöser oder Kleberestentferner können in manchen Fällen für ein besseres Ergebnis sorgen.