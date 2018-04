Gleiches gilt für die Überpüfung des Fahrwerks und der Lenkung. Dafür müssen Sie kein Profi sein. Achten Sie bei Kurvenfahrten auf Geräusche und ungewöhnliches Verhalten des Fahrzeugs. Auch darf der Wagen bei Bodenwellen nicht nachwippen. Dann sind möglicherweise die Federn oder Dämpfer nicht mehr intakt. Ein Defekt, der am besten vor der Hauptuntersuchung behoben wird.

Sie halten das Bild für übertrieben? Dagegen können wir nicht widersprechen. Doch selbst kleinere Steinschläge, insbesondere im Sichtfeld, führen häufig dazu, dass Fahrzeugbesitzer ohne TÜV-Siegel vom Hof fahren. Dabei lässt sich das in jeder Fahrsituation überprüfen.

Der goldene Rand einer 1-Euro-Münze ist drei Millimeter dick und damit ideal für das Messen der Profiltiefe geeignet. Verschwindet der Goldkranz im Reifenprofil, liegt hier kein Mängel vor. Der Reifen muss natürlich auch sonst in einwandfreiem Zustand sein.

Eine Profiltiefe von mindestens 1,6 Millimeter ist in Deutschland für Sommerreifen erlaubt. Im besten Fall sollte der Reifen deutlich mehr Profil aufweisen. Für den Check können Sie einen elektronischen Profiltester verwenden. Es geht aber auch kostenlos.

Fahren Sie mit einem platten Reifen bei TÜV, DEKRA, GTÜ oder KÜS vor, werden die Prüfer wahrscheinlich Ihre generelle Fahrtauglichkeit in Frage stellen. Doch auch auf abgefahrene Reifen reagieren die Ingenieure allergisch.

Noch einfacher: Warnleuchten checken. Leuchtet eine der Kontrolllampen dauerhaft auf, meldet das Fahrzeug einen Defekt, der bei den Prüfern ebenfalls nicht ungemerkt bleibt und in der Regel eine TÜV-Plakete verhindert.

Unverständlich aber leider häufig der Fall: Fehlende Papiere. Neben dem Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigung I) ist die Bescheinigung zur Abgasuntersuchung vorzulegen. Wer Umbauten an seinem Fahrzeug vorgenommen hat, muss die entsprechenden Papiere ebenfalls mitführen. Auf fehlende Fahrzeugpapiere reagieren die Prüfer mitunter sehr empfindlich.

Diese Kosten fallen bei TÜV, DEKRA, GTÜ oder KÜS zur Hauptuntersuchung an. Häufig verhindern kleine Mängel das begehrte Prüfsiegel. Wir sagen Ihnen, worauf Sie beim Kurz-Check achten müssen und verraten die TÜV-Kosten.

Ab Mai 2018 verweigern HU-Prüfer die TÜV-Plakette, wenn das vorgeführte Fahrzeug mit einem nicht funktionsfähigen bzw. defekten Reifendruckkontrollsystem (RDKS) vorgestellt wird. Ein defektes RDK-System gilt als erheblicher Mangel am Fahrzeug. Außerdem gilt seit Januar 2018 für alle Fahrzeuge die direkte Abgasmessung am Endrohr. Die für die zur HU zugelassenen Prüforganisationen schlagen die Kosten für den dadurch entstehenden Mehraufwand auf ihre Gebühren. Preiserhöhungen um bis zu 12 Euro sind zu verzeichnen. Bei der Endrohrmessung wird eine Sonde direkt in den Auspuff eingeführt. Dies Art der Abgasmessung soll Defekte oder Manipulationen noch deutlicher offenlegen. Außerdem gibt es ab dem 20. Mai 2018 die neue Kategorie "Gefährlicher Mangel" bei der HU: Diese gilt als Zwischenstufe unterhalb der Kategorie "Verkehrsunsicher". Der TÜV-Prüfer attestiere damit verkehrsgefährdende Mängel, aber zur nächsten Werkstatt oder nach Hause dürfen Halter mit dem Fahrzeug noch fahren. Mit der Kategorie "Verkehrsunsicher" ist das hingegen nicht möglich.

Defektes RDKS ab Mai 2018 erheblicher Mangel

Rund jedes vierte Auto fällt durch die Hauptuntersuchung (HU) und die Abgasuntersuchung (AU), vermeldet der TÜV. Besonders ärgerlich: Häufig sind es nur kleine Mängel, die das begehrte Prüfsiegel verwehren. Damit Sie zusätzliche Kosten, unnötigen Zeitaufwand sowie einen akuten Werkstattbesuch vermeiden, haben wir für Sie die häufigsten Mängel aufgeführt. Hatte früher der TÜV ein Monopol, nehmen mittlerweile auch die KFZ-Prüfstellen DEKRA, GTÜ und KÜS die Autos unter die Lupe und sind damit ein wichtiger Faktor für die Sicherheit im deutschen Straßenverkehr. Alle zwei Jahre, bei Neuwagen erst nach drei Jahren, werden Autos zur HU und AU vorstellig. Hat der Besitzer die notwendigen Fahrzeugpapiere vergessen, war der Weg umsonst. Neben dem Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigung I) ist die Bescheinigung zur Abgasuntersuchung vorzulegen. Wer Umbauten an seinem Fahrzeug vorgenommen hat, muss die entsprechenden Papiere ebenfalls mitführen.

Häufigste TÜV-Mängel im Video:

Diese Kosten fallen beim TÜV an

Ein kurzer Fahrzeug-Check ist vor der Prüfung unbedingt zu empfehlen. Sind Warnwesten sowie Warndreieck an Bord und ist das Verfalldatum des Verbandskasten abgelaufen? Funktionieren die Leuchten sowie Blinker einwandfrei und sind sie richtig eingestellt? Haben die Reifen noch genug Profil und Luft? Sind Bremsscheiben oder Bremsbeläge verschlissen, oder geben vielleicht sogar die Lenkung oder das Fahrwerk komische Geräusche von sich oder funktionieren nicht einwandfrei? Fragen, die sich noch schneller beantworten lassen sind Steinschläge in der Windschutzscheibe sowie aufleuchtende Kontrolllampen im Cockpit. Wenngleich manche Fahrzeugbesitzer dies nur als Lappalie abtun und der Werkstattbesuch geplant oder bereits vereinbart ist, lassen die Prüfer nicht mit sich reden. Das begehrte Prüfsiegel, die bei der Untersuchung den gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

Viele TÜV-Mängel sind vermeidbar

Noch ein Tipp zum Schluss: Werden Sie möglichst pünktlich nach 24 Monaten zur nächsten Hauptuntersuchung bei TÜV, DEKRA, GTÜ oder KÜS vorstellig. Nach Ablauf der Frist haben Fahrzeugbesitzer zwei Monate Zeit, um den Termin wahrzunehmen. Danach wird es teuer. Überziehen Autofahrer diese zwei Monate, prüfen die Ingenieure das Fahrzeug genauer und berechnen für den Mehraufwand einen Aufschlag von 20 Prozent. Haben Autobesitzer, dann nicht einmal die einfachsten Mängel im Vorfeld behoben, ist die neuerliche Vorstellung zur HU umso ärgerlicher.

