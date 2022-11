Welches ist das beste Scheibenwischwasser?

Saubere Scheiben und eine klare Sicht beim Auto fahren brauchst du das ganze Jahr über. Aber besonders im Winter, wenn die Scheiben gefrieren, kann das richtige Scheibenwischwasser wahre Wunder vollbringen. Wir stellen dir hier die besten Flüssigkeiten für deine Scheibenwischanlage vor, die sauber machen und auch beim Enteisen helfen.

Sonax Scheibenreiniger

Der Sonax Schreibenreiniger ist speziell für die Sommer-Monate geeignet. Das Beste? Das Mittel reinigt die Scheiben ohne Streifen und Schlieren und hinterlässt einen angenehmen Tropical-Geruch. Auch Insekten-, Öl-, Silikon- und sonstige Verschmutzungen löst die Flüssigkeit problemlos.

Im Überblick:

Inhalt: 3 Liter Wischwasser zum Nachfüllen

ohne Frostschutzmittel

für Sommer, nicht im Winter

Tropical-Duft

gebrauchsfertig

Nigrin Scheiben-Reiniger

Auch das Nigrin Scheibenwischerwasser ist zum Reinigen da und nicht als Frostschutz geeignet. Das Spray sorgt für streifenfrei saubere Scheiben im Auto und reduziert Blendeffekte und Lichtreflexion beim Auto fahren. Das Scheibenwischwasser wird nicht in die Scheibenwasseranlage gegeben, sondern manuell im Innen- und Außenbereich des Autos angewendet. Am besten lagerst du es im Fahrzeug, sodass du es auch unterwegs parat hast, sollten die Scheiben beispielsweise bei langen Fahrten verdreckt sein.

Im Überblick:

nicht mischen

Inhalt: 500 ml

Wischwasser wird nicht in die Scheibenwischanlage gefüllt

manuelle Anwendung im Innen- und Außenbereich des Autos

klare Sicht, saubere Scheiben

nicht als Frostschutzmittel

Sonax gebrauchsfertiger Scheibenreiniger

Der Sonax Scheibenreiniger darf direkt ohne mischen und verdünnen in die Scheibenwaschanlage gegeben werden. Die Flüssigkeit ist für die Scheiben- und die Scheinwerferanlage und kommt gebrauchsfertig bei dir zuhause an. Dank des frischen Ocean-Fresh-Dufts der Flüssigkeit sorgst du nicht nur für Sauberkeit auf den Autoscheiben, sondern auch für guten Geruch im Auto. Ein Behälter kommt mit 5 Litern Inhalt und wird für die Vorrichtung dosiert, in die Anlage geben, Knopf betätigen und schnell werden die Autoscheiben von Insekten-, Öl-, und Silikonverschmutzungen befreit.

Im Überblick:

Inhalt: 5 Liter

Scheibenwischwasser für Sauberkeit

kein Frostschutz

für Sommer, nicht im Winter

gebrauchsfertig, keine Mischung mit Leitungswasser notwendig

Sonax Scheibenreiniger und Frostschutzmittel

Auch von Sonax gibt's das AntiFrost + KlarSicht Konzentrat das du in den Wintermonaten parat haben solltest. Denn das Scheibenwischwasser hilft nicht nur beim Enteisen der Autoscheiben, sondern sorgt auch dafür, dass die Leitungen am Auto nicht gefrieren. Das Konzentrat wirkt schnell und bei bis zu -18 Grad. Zudem reinigt es das Glas streifenfrei und ohne Schlieren. Auch diese Flüssigkeit ist gebrauchsfertig und muss nicht mehr mit Wasser gemischt werden. Einfach den Behälter mit dem praktischen Ausgießer an die Anlage heben und bis zur Vorrichtung einfüllen. Achtung: Das Scheibenwischwasser sollte nicht überlaufen!

Im Überblick:

Scheibenwischwasser mit Frostschutz

für den Winter, nicht Sommer

muss nicht verdünnt werden

Inhalt: 5 Liter

im praktischen Behälter mit Ausguss

Inox Scheibenfrostschutz-Konzentrat

Das Scheibenwischwasser-Konzentrat von Inox hält Temperaturen von bis zu -35 Grad stand und ist somit auch für den tiefsten Winter geeignet. Das Wischwasser kann unverdünnt in die Scheibenwaschanlage gegeben werden und sorgt hier neben dem Frostschutz auch für streifen- und schlierenfreie Reinigung der Front- und Heckscheibe des Autos. Möchtest du das Winter-Wischwasser doch verdünnen, hält der Frostschutz Temperaturen von bis zu -5 Grad stand. Ein 5 Liter-Kanister kommt mit einem praktischen Ausguss, sodass die Dosierung für die Scheibenwaschanlage noch einfacher wird und nichts daneben geht.

Im Überblick:

Inhalt: 5 Liter

Scheibenwischwasser für den Winter

verdünnt ca. 15 Liter, unverdünnt 5 Liter

mit praktischem Hahn zum Nachfüllen

mit Scheibenfrostschutz

Was für Wasser kommt in die Scheibenwaschanlage?

In die Scheibenwischanlage wird meist eine Mischung aus Leitungswasser und Scheibenwischwasser gefüllt. Auch destilliertes Wasser kann verwendet werden, ist aber nicht zwangsläufig notwendig. Lies auf der Rückseite der Verpackung nach, in welchem Verhältnis du die Flüssigkeiten mischen solltest, um das perfekte Ergebnis zu erhalten. Viele Scheibenwischwasser können auch unverdünnt genutzt werden. Meist werden jedoch zum Einfüllen ein Trichter oder ein großer Behälter zum Vormischen benötigt.

Ist es egal welches Scheibenwischwasser?

Nein, es ist ist nicht egal, welches Scheibenwischwasser du verwendest. Achte darauf, dass du ein spezielles Konzentrat oder Wischwasser je nach Jahreszeit für den Sommer und den Winter verwendest. Zudem sollte die Flüssigkeit auf die Beschaffenheit deines Autos abgestimmt sein, Stichwort Lack-, Gummi- und Kunststoffverträglichkeit, damit kein Schaden entsteht.