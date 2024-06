Gegen Stöße und Schwingungen

Ist das Fahrzeug häufig schwer beladen oder viel auf schlechten Straßen unterwegs, verschleißen die Stoßdämpfer schnell(er). Wie teuer wird dann eine Reparatur und kann man dieses Bauteil selbst auswechseln? Die AUTO ZEITUNG hat die Antworten!

Stoßdämpfer beim Auto sorgen für eine entspannte Fahrt. Sie dämpfen Schläge sowie Bodenwellen ab und gleichen Unebenheiten aus. Wenn sie funktionieren. Ist ein Stoßdämpfer des Autos defekt oder ausgeschlagen, verändert sich das Fahrverhalten schlagartig und der Bremsweg kann sich verlängern. Daher ist es wichtig, dass Stoßdämpfer und Federbein immer korrekt funktionieren. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Was passiert, wenn man die elektrische Bremse während der Fahrt betätigt? (Video):

Aufgabe der Stoßdämpfer

Ein Stoßdämpfer im Auto hat mehrere Aufgaben. Er reduziert die Schwingungen der Fahrzeugfederung und bremst sie ab. Die Bezeichnung Stoßdämpfer ist daher irreführend, eigentlich müsste das Bauteil "Federungsbremse" heißen. Gemeinsam mit der Feder hat der Dämpfer die Aufgabe, eine Verbindung zwischen Radaufhängung und Karosserie zu bilden, Schwingungen zu minimieren und Fahrbahnunebenheiten auszugleichen.

Wie erkennt man defekte Stoßdämpfer?

Defekte Stoßdämpfer erkennen Autofahrende meist an polternden Geräuschen auf schlechten Straßen bei niedriger Geschwindigkeit. Auch einseitiger Reifenverschleiß oder eine flatternde Lenkung zeugen von defekten Stoßdämpfern. Bei einer Vollbremsung können defekte Stoßdämpfer das Fahrzeug zum Stempeln oder Hüpfen bringen. Je nach Defekt kann der Stoßdämpfer auch schwitzen oder Öl verlieren. Zu erkennen ist das, in dem man beim stehenden Auto über das Rad hinweg auf die Feder-Stoßdämpfer-Einheit schaut.

Stoßdämpfer: Gründe für einen Defekt

Stoßdämpfer zählen zu den stark beanspruchten Bauteilen am Auto und können mit der Zeit verschleißen. Ja nach Fahrweise können Stoßdämpfer nach 80.000 km ausschlagen und müssen dann gewechselt werden. Bei sehr häufigen Fahrten auf extrem schlechten Straßen mit vielen Schlaglöchern, wo Dämpfer mehr und stärker arbeiten müssen als unter guten Bedingungen, können sie auch schneller verschleißen.

Auch interessant:

Kann man mit defekten Stoßdämpfern noch fahren?

Das Auto fährt auch mit defekten Stoßdämpfern, wenn auch nicht gut. Autofahrende merken das am Fahrverhalten. Außerdem verlängert sich der Bremsweg bei einer Vollbremsung mit defekten Stoßdämpfern. Neben den Komforteinbußen sind daher defekte Dämpfer auch ein Sicherheitsrisiko und sollten schnellstmöglich gewechselt werden.

Wie lassen sich defekte Stoßdämpfer testen?

Ob Stoßdämpfer noch in Ordnung sind, lässt sich leicht mit der Hand testen. Dazu wird eine Ecke des Autos, beispielsweise vorne links, mit beiden Händen mehrmals hintereinander kurz eingedrückt. Bei einem funktionierenden Dämpfer schwingt das Auto an der Stelle nur ein- bis zweimal nach, bevor es in die Ruheposition fällt. Bei einem defekten Dämpfer schwingt das Auto mehrmals auf und ab.

Welche Schäden drohen durch defekte Stoßdämpfer?

Defekte Stoßdämpfer verändern die gesamte Achsgeometrie. Dadurch können andere Lager und Buchsen in Mitleidenschaft gezogen werden. Außerdem können harte Schläge auf Antriebswellen, Differential, Getriebe und Motor entstehen. Dazu fahren sich manche Reifen einseitig ab, was einen höheren Verschleiß bedeutet. Je nach Schaden am Dämpfer werden auch Vibrationen an die Karosserie weitergeleitet. Dramatisch wird es aber bei einer Vollbremsung. Durch einen defekten Stoßdämpfer verschlechtert sich der Kontakt zwischen Reifen und Fahrbahn, sodass der Bremsweg länger ausfällt.

Stoßdämpfer in der Werkstatt wechseln lassen?

Am unkompliziertesten ist der Wechsel der Stoßdämpfer in der Fachwerkstatt. Die Profis vor Ort verfügen über das Know-how, die technischen Daten (z.B. Drehmoment fürs Schraubenanziehen) sowie das passende Werkzeug, um einen Stoßdämpfer schnell zu wechseln.

Defekte Stoßdämpfer? Jetzt einen Werkstatt-Termin bei Fairgarage.com vereinbaren:



Was kostet der Wechsel von Stoßdämpfer in der Werkstatt?

Der Wechsel der Stoßdämpfer richtet sich nach dem jeweiligen Produkt, Typ und Fahrzeug. Neben Öldruck-Stoßdämpfern gibt es auch Gasdruckdämpfer. Im Auto werden meist Öldruckdämpfer verbaut, manche mit einem separaten Öldruck-Behälter. Ist ein Dämpfer defekt, sollten beide Dämpfer an der Fahrzeugachse gewechselt werden. Der Wechsel der Dämpfer an der Vorderachse kann zwischen 300 und 500 Euro kosten, der Wechsel an der Hinterachse ist günstiger (Stand: Februar 2024).

Stoßdämpfer selbst wechseln?

Hobbyschraubende können die Stoßdämpfer selbst wechseln, wenn sie neben dem passenden Werkzeug ausreichend Platz und Erfahrung mitbringen. Denn für den Wechsel muss nicht nur der passende neue Stoßdämpfer vorliegen, sondern auch das passende Spezialwerkzeug. Je nach Einbau ist nach dem Wechsel auch die Kontrolle der Achsgeometrie mit Spur und Sturz ratsam.