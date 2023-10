Schluss mit Flecken auf Autositzen! In unserem Produkttest prüfen wir, welche Polsterreiniger am besten sind. Wichtigster Punkt: die Reinigungsleistung. Wer schneidet am besten ab?

Flecken auf Autositzen zählen zu den unangenehmeren und meist hartnäckigen Überraschungen, die Autofahrer:innen im Alltag passieren können. Ganz gleich, ob es sich um Kaffee, Limonade oder Essensreste handelt, die Erinnerung an das Ungeschick möchte man keinesfalls auf (oder in dem Fall eher unter) sich sitzen lassen. Diese Verunreinigungen trüben nicht nur den Gesamteindruck und verleihen dem Auto ein ungepflegtes Äußeres, sondern können im schlimmsten Fall auch zu anhaltend unangenehmen Gerüchen führen, wenn sie nicht zeitnah entfernt werden. Autopolsterreiniger können den Schmutz in den Autotextilien allerdings effektiv lösen und im besten Fall das Missgeschick gänzlich rückgängig machen. Besonders zuverlässig zeigt sich im Test der Schaumreiniger A1 Polster- und Alcantara Reiniger des bekannten Herstellers Dr. Wack. Er weiß sowohl in puncto Reinigung, als auch bei der Fleckenfreiheit am meisten zu überzeugen.



Polsterreiniger-Test 2023: Wie testen wir?

In unserem Testfeld von zehn Produkten finden sich etablierte Marken im Bereich der Fahrzeugpflege, die teilweise mehrere Polsterreiniger im Sortiment haben. Die Reinigungsleistung der zehn Kandidaten steht bei unserem Test im Fokus. Um diese zu ermitteln, nutzen wir Schmutzpaneels mit acht unterschiedlichen Schmutzarten: Neben den üblichen Getränke- und Speisearten wie Kaffee, Kakao und Haferbrei werden sie auch einheitlich mit Blut und Öl durchtränkt. Jeder Reiniger kommt zweimal zum Einsatz, sodass zwei identische Schmutzpaneels pro Produkt behandelt werden, um unvorhergesehene Abweichungen zu erkennen und einen aussagekräftigeren Mittelwert zu erhalten.



Mithilfe eines Weißgradmessgeräts werden die Fleckenmuster vor und nach der Reinigung genau analysiert. Foto: Hardy Mutschler

Zu Beginn messen wir die Helligkeit der Fleckenpanels mit einem Weißgradmessgerät. Anschließend erfolgt die Reinigung, und nach dem Trocknen erfolgt eine erneute Messung. Die Differenz der Messungen gibt Auskunft über die Reinigungsleistung. Nach der Messung stechen zwei Produkte besonders hervor: Der Polsterreiniger von Dr. Wack und der Sonax-Reiniger aus der Xtreme-Serie erzielen die mit Abstand höchste Reinigungsleistung. Doch bereits darauf folgt der preisgünstige RS 1000 Polsterreiniger. Das schwächste Reinigungsergebnis hingegen zeigt das Spray von Armor All.



In der Kategorie Reinigungsleistung bewerten wir zudem auch das Schaumverhalten. Zwar kann die Wahl zwischen Schaum und flüssiger Anwendung als eine Frage des Konzepts betrachtet werden. Doch während der Anwendungen zeigt sich deutlich: Schaumreiniger haben klare Vorteile, da man genau sieht, wo der Reiniger aufgetragen wurde und er sich nach dem Auftragen gut verteilen lässt. Bei der Farbauffrischung erzielt das flüssige Produkt von Koch Chemie das beste Ergebnis. Ein kleiner Minuspunkt bei Koch Chemie: Der Hersteller bietet eine Literflasche an, für die jedoch ein zusätzlicher Applikator in Form einer Pumpsprühflasche benötigt wird. Der Reiniger muss im Verhältnis 1:5 bis 1:20 (je nach Verschmutzung) verdünnt werden. Für den Test haben wir uns für die höchste Konzentration (1:5) entschieden.



Testkriterium Schaumbild: Wie lassen sich die Reiniger auftragen? Foto: Hardy Mutschler

Meguiar's und Emma Grün präsentieren ihre Reiniger ebenfalls als Flüssigreiniger aus einer Pumpflasche. Emma Grün setzt dabei auf recycelten Kunststoff und deklariert alle Inhaltsstoffe als zu 100 Prozent biologisch abbaubar, wobei 98 Prozent natürliche Inhaltsstoffe verwendet werden. Als Bonus gibt es eine Handbürste zum Einmassieren des Reinigers. Der Polsterreiniger von Meguiar’s stammt aus den USA und weist aufgrund der amerikanischen Maßeinheit eine ungewöhnliche Mengenangabe von 473 ml auf, was in den USA 16 Flüssigunzen entspricht. Beide schließen den Test im Mittelfeld ab. Der Nigrin Power Textilreiniger ist auch als Flüssigreiniger in der Pumpflasche zu haben. Er schneidet sehr solide ab und wird im Gesamtergebnis mit "gut" bewertet.



Ein weiterer entscheidender Punkt ist die Anwendbarkeit der Reiniger. Auch hier gibt es große Unterschiede, selbst bei Schaumreinigern. Die Sprühköpfe von Armor All und Nigrin (Textil-Reinigung und -Pflege) erzeugen einen Schaumkringel, wobei die Fläche in der Mitte, die man beim Auftragen im Visier hatte, leider ausgespart wird. Besonders das Nigrin-Spray erweist sich als tropfgefährdet, da sich ein Teil des Schaums im abnehmbaren Bürstenkopf sammelt. Der Sonax Polsterschaumreiniger erfordert eine etwas kompliziertere Anwendung über Kopf. Bei den Pumpflaschen wiederum gibt es Unterschiede beim benötigten Kraftaufwand und beim Ertrag. Das Konzentrat von Koch Chemie erfordert den höchsten Aufwand, da es vor dem Einsatz verdünnt werden muss und einen zusätzlichen Applikator benötigt. Dafür ist es jedoch das kostengünstigste Produkt.



Abschließend bewerten wir die Lesbarkeit und Verständlichkeit der gedruckten Anleitungen. Symbole, klare Gliederung und Schriftgröße sind hier entscheidend.

Für das Gesamtergebnis des Produkttests waren auch die Lesbarkeit der Hinweise auf den Verpackungen relevant. Foto: Hardy Mutschler

Alle Testergebnisse im Überblick

Wie reinigt man Autositze am besten?

Die effektive Reinigung von Autositzen erfordert eine sorgfältige Herangehensweise. Bei Stoffbezügen ist es ratsam, zunächst lose Schmutzpartikel und Staub gründlich abzusaugen. Bei der Behandlung mit Flüssigkeiten sollte darauf geachtet werden, die Sitze nicht zu durchnässen, um Schimmelbildung zu vermeiden. Nach der Reinigung sollten die Sitze gründlich abgesaugt werden, um überschüssige Feuchtigkeit zu entfernen und dann an der Luft trocknen. Für Ledersitze ist die Verwendung eines speziellen Lederreinigers entscheidend. Dieser wird gemäß den Anweisungen auf der Verpackung aufgetragen und mit einer weichen Bürste oder einem Schwamm sanft eingearbeitet. Überschüssiger Reiniger wird anschließend mit einem sauberen, feuchten Tuch abgewischt. Um das Leder zu pflegen und vor Austrocknung zu schützen, empfiehlt sich die Anwendung eines geeigneten Lederconditioners.

Unabhängig vom Material empfehlen wir, das Reinigungsmittel vorab an einer unauffälligen Stelle zu testen, um mögliche Schäden zu vermeiden. Die Beachtung der Pflegehinweise des Fahrzeugherstellers und der Materialhersteller ist ebenfalls entscheidend. Durch diese sorgfältige Vorgehensweise kann die Sauberkeit der Autositze gewährleistet und gleichzeitig sichergestellt werden, dass keine Schäden an den Sitzbezügen entstehen.

Von Joshua Kodzo und Stefan Novitski