Audi stellt seinen ersten elektrischen Kombi vor

In nur zehn Minuten lassen sich so bis zu 310 km "auftanken" und in 21 min soll die Batterie von zehn auf 80 Prozent geladen sein.

Das Audi A6 e-tron Concept gab 2021 einen Ausblick auf eine elektrische Oberklasse, die als Audi A6 e-tron sowohl als Limousine als auch als Avant 2024 an den Start geht. Der Preis ist zwar noch spekulativ, dafür nennt der Autobauer bereits die Reichweite. Wir zeigen den Innenraum und nennen alle Infos!

Preis des Audi A6 e-tron (2024) noch unbekannt

Audi hat seinen ersten rein elektrischen Kombi, den Audi A6 e-tron (2024), vorgestellt. Der Name ist dabei kein Zufall, denn der Audi A6 e-tron ist bewusst in Anlehnung an die herkömmliche Oberklasse aus Ingolstadt benannt worden. Im Zuge einer Nomenklaturänderung erhalten nämlich alle elektrischen Modelle ab 2024 gerade Ziffern im Namen, die Verbrenner erhalten ungerade Ziffern. So muss der ehemalige A6 nun auf A7 ausweichen – und die elektrische Oberklasse heißt nun A6 e-tron. Das Auto ist eine Neuentwicklung von Grund auf und zeigt sich wie der Audi Q6 e-tron (2024) mit dem neuen Markendesign samt neuem Markengesicht.

Dabei ist das Design als Solches nicht ganz unbekannt: Bereits 2021 präsentiere Audi mit dem A6 e-tron Concept eine Studie, die dem heutigen Modell sehr ähnlich sieht. Wobei: eigentlich ist es ja andersherum! Preise nennt Audi noch nicht. Der Marktstart des Neuen ist für September 2024 angesetzt. Er erscheint in zwei Karosserievarianten als Kombi (Avant) und als Fließhecklimousine (Sportback). Mit Blick auf die noch aktuelle A6-Generation, die als Limousine bei 55.500 Euro und als Kombi (Avant) bei 58.000 Euro startet, gehen wir von einem deutlich höheren Startpreis des Elektromodells aus. Zumal die noch aktuellen Hybridmodelle auch einen deutlichen Preisaufschlag voraussetzen mit 63.800 Euro bei der Limousine und 66.890 Euro beim Avant. Geschätzt dürfte der Startpreis des neuen A6 e-tron bei rund 80.000 Euro liegen (Alle Preise Stand: Juli 2024).

Antrieb: Bis zu 370 kW & 750 km Reichweite

Der Audi A6 e-tron (2024) fußt wie auch der Q6 und Q8 e-tron auf der PPE (Premium Platform Electric). Sie ist skalierbar, bietet Hinterrad- oder Allradantrieb und ermöglicht unterschiedlich hoch oder flach bauende Akkupakete. Zum Marktstart bietet Audi auch gleich zwei Leistungsstufen für den Elektro-Audi an, die jeweils in beiden Karosserievarianten verfügbar sind. Die Basisvariante des A6 e-tron leistet 270 kW (368 PS) und kommt mit Heckantrieb, während der leistungsstärkere Audi S6 e-tron mit 370 kW (503 PS) und Allradantrieb aufwartet. Die Beschleunigungswerte gibt Audi mit 5,3 s (A6) und 3,9 s (S6) auf 100 km/h an. Die Höchstgeschwindigkeiten liegen bei 210 und 240 km/h.

Mit dem 800-V-Bordnetz erzielt Audi bis zu 270 kW Ladeleistung an entsprechenden High-Performance-Chargern. In nur zehn Minuten lassen sich so bis zu 310 km "auftanken" und in 21 min soll die Batterie von zehn auf 80 Prozent geladen sein. Auch an 400-V-Ladestationen lässt sich der A6 e-tron aufladen. Dabei wird die 800-V-Batterie in zwei elektrische Bänke mit je 400 V aufgeteilt. Sie lassen sich dann auch parallel mit je 135 kW aufladen. An Wallboxen ist das (AC-)Laden mit bis zu 11 kW möglich – vorerst, denn Audi wird zu einem späteren Zeitpunkt auch 22 kW AC-Ladeleistung anbieten. Wann genau, möchte der Hersteller allerdings noch nicht verraten. Mit einer Größe von 94,4 kWh (Netto) sollen mit der Batterie Reichweiten von bis zu 750 km möglich sein.

Auch die Rekuperation hat Audi weiterentwickelt: Mit bis zu 220 kW Leistung speist das System so wieder Energie zurück in die Batterie. Dabei übernimmt das System größtenteils auch die Aufgabe der Bremsen. Audi spricht davon, dass sich rund 95 Prozent der im Alltag anliegenden Bremsvorgänge über die Rekuperationsverzögerung abwickeln lassen. Entscheidend sei hierbei die Temperatur und der Ladezustand der Batterien.

Exterieur: Sehr nahe an der Studie

Die Gestaltung des Audi A6 e-tron (2024) liegt recht nah an der Studie Audi A6 e-tron Concept, die mit kurzen Überhängen, einem flaches Greenhouse, einem Coupé-ähnlichen Dachverlauf sowie konvex und konkav ausgeformten Flächen einen muskulösen Auftritt erzeugt. Auch das Serienmodell zeigt sich mit einer betont sportlichen Gestaltung. Allen voran die markant gezeichnete Front mit den grimmig dreinblickenden Scheinwerfern und der schwarz eingefärbten Schürze. Die dunkle Kontrastfläche versteckt dabei diverse Sensoren und auch die Scheinwerfer für das Fernlicht. Der Single-Frame-Grill ist typisch für Audi und wie bei anderen Elektromodellen der Ingolstädter Marke in Wagenfarbe gehalten.

Am Heck präsentieren sich dabei die markante Rückleuchtenleiste und das nun illuminierte Audi-Logo. Ein Diffusor und ein Dachkantenspoiler (beim Avant) betonen den sportlichen Auftritt. Im Profil zeigen die A6 e-tron-Modelle eine recht flaches Greenhouse und eine schwarze Kontrastfläche über den Seitenschwellern. Sie sorgt nicht nur dafür, dass der A6 e-tron deutlich flacher erscheint, sondern soll auch die Stelle markieren, an der die Akkus des Elektroautos untergebracht sind (im Boden). Die Felgen messen in der Basis 19 Zoll, die S-Line und der S6 rollen auf 20-Zöllern, während letzterer optional auch auf 21 Zoll großen Felgen stehen darf. Der Audi ist 4,93 m lang und 1,49 m hoch bei einem Radstand von 2,95 m.

Interieur: Q6 e-tron nimmt A6 e-tron-Cockpit vorweg

Im Innenraum des Audi A6 e-tron (2024) zeigt sich eine neue und volldigitale Bildschirmlandschaft, die auf die Person am Steuer ausgerichtet ist. Das große Audi MMI-Panoramadisplay zeigt ein Curved Design und wartet mit OLED-Technologie auf. Es setzt sich aus zwei Bildschirmelementen in je 11,9 Zoll und 14,5 Zoll Größe zusammen. Die Liste an Optionen für den Innenraum ist lang: So lässt sich die Bildschirmlandschaft um ein Beifahrerdisplay in 10,9 Zoll Größe erweitern. Wem das noch nicht reicht, kann sich ein Augmented-Reality-Head-up-Display an Bord holen. Die Seitenspiegel können wahlweise durch Kameras ersetzt werden, dessen Anzeigedisplays in den A-Säulen der Türen sitzen. Ein Hingucker ist das optionale Panoramaglasdach mit schaltbarer Verschattung. Dabei kann aus vier Voreinstellungen gewählt werden, ob und wie das Glas verdunkelt wird. In den Kofferraum des Avant passen zwischen 502 und 1422 l, während der Sportback nur 92 l weniger fasst.