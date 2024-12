So schlägt sich der neue i5 Touring-Gegner

Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Der S6 Avant e-tron orientiert sich stilistisch am bisherigen A6.

Praxistaugliche, aber nicht überragende 502 l plus 27 l im Frunk unter der vorderen Haube gehen gerade noch in Ordnung, doch bei umgelegter Rückbank stehen maximal 1422 l bereit – weniger als in manchem Kompaktklasse-Kombi.

Bestens konturierte Ledersitze, Lautsprecher in den Kopfstützen.

In Kurven wirkt der Audi bestens ausbalanciert. In engen bis mittleren Radien folgt der starke Ingolstädter spontan den Richtungsvorgaben, während die Progressivlenkung neben gutem Fahrbahnkontakt auch das Gefühl vermittelt, den über 2,3 t schweren S6 sicher in der Hand zu haben.

Einmal in Bewegung, liefert der neue Audi S6 Avant e-tron besten Geräuschkomfort.

Die Marke mit den vier Ringen plagen einbrechende Gewinne und ein schwächelnder E-Auto-Absatz. Hilft der neue Audi A6 e-tron (2024), das Blatt zu wenden? Zur ersten Testfahrt haben wir uns den S6 Avant geschnappt.

Evolution statt Revolution: Die neue Elektro-Oberklasse bei Audi heißt A6 e-tron, und das Design, speziell das des Avant, nimmt Anleihen am bekannten A6-Umriss. Ein Zugeständnis an die Moderne sind die schlitzförmigen Tagfahrleuchten und die darunter liegenden Hauptscheinwerfer, die das neue A6 e-tron-"Gesicht" bilden. Das sind allerdings Marginalien angesichts dessen, was sich unter dem Blech gegenüber der früheren Verbrennerversion getan hat. Der neue Audi A6 e-tron (2024) steht nämlich, wie schon der Audi Q6 e-tron, auf der Premium Platform Electric (PPE), dem Elektro-Baukasten für die Luxusfahrzeuge im VW-Konzern, und ist neben der Avant-Variante nur als Schrägheck-Fünftürer (Sportback) erhältlich.

Zwar bietet der Elektro-Avant, wie wir bei der ersten Testfahrt feststellen dürfen, hinreichend Platz für die Passagier:innen, beim Kofferraum allerdings hapert es: Praxistaugliche, aber nicht überragende 502 l plus 27 l im Frunk unter der vorderen Haube gehen gerade noch in Ordnung, doch bei umgelegter Rückbank stehen maximal 1422 l bereit – weniger als in manchem Kompaktklasse-Kombi.

Erste Testfahrt: Der Audi S6 Avant e-tron (2024) besticht mit hohem Geräuschkomfort

Den neuen Audi A6 Avant e-tron (2024) gibt es mit Antrieben ab 210 kW (286 PS). Für die erste Testfahrt kam der Audi aber gleich in der stärksten Version als S6 Avant e-tron (ab 101.150 Euro) zum Einsatz. Hier bringen es eine permanenterregte Synchronmaschine hinten und eine Asynchronmaschine vorn (elektrischer Allradantrieb), elektronisch aufwendig geregelt, zusammen auf 370 kW (503 PS). Mit aktivierter Launch-Control sind sogar 405 kW (551 PS) nutzbar. Den Strom liefert eine Lithium-Ionen-Batterie mit einer Nettokapazität von 94,9 kWh, die sich mit bis zu 270 kW laden lässt und für maximal 647 km Reichweite (WLTP) sorgen soll.

Der Druck auf den Startknopf erweckt die großzügige Displaylandschaft zum Leben, die gestochen scharfe Grafiken zeigt. Optional gibt es ein Beifahrerdisplay (Tech pro Paket). Das Infotainment ist wie erwartet mit Over-the-air-Updates und Chat-GPT ganz auf der Höhe der Zeit. Einmal in Bewegung, liefert der neue Audi S6 Avant e-tron (2024) bei unserer ersten Testfahrt besten Geräuschkomfort. Die Abrollgeräusche bleiben dezent, und bis auf einen simulierten, aber synthetischen Motorsound glänzen Antriebs- und Windgeräusche durch fast völlige Abwesenheit. So lässt sich kommod über Land rollen, zumal das serienmäßige S-Luftfederfahrwerk Asphaltverwerfungen gekonnt einebnet.

Der S6 kann weit mehr, als auf öffentlichen Straßen erlaubt ist

Die kurvenreichen Strecken am Präsentationsort Teneriffa bieten auch Gelegenheit, vom Dynamikpotenzial des neuen Audi S6 Avant e-tron (2024) zu kosten. Hier wirkt der Audi bestens ausbalanciert. In engen bis mittleren Radien folgt der starke Ingolstädter spontan den Richtungsvorgaben, während die Progressiv-Lenkung neben gutem Fahrbahnkontakt auch das Gefühl vermittelt, den über 2,3 t schweren S6 sicher in der Hand zu haben. Wer im Dynamic-Modus aus Kehren beschleunigt, lernt die sehr gut funktionierende Allrad-Kraftverteilung mit unterhaltsam hecklastiger Note kennen und spürt, dass der S6 Avant e-tron weit mehr kann, als auf öffentlichen Straßen erlaubt ist.

Das gilt auch für die brachiale Kraftentfaltung: Der Tritt aufs Strompedal, etwa beim Einfädeln auf die Autobahn, lässt die digitale Tempoanzeige hyperventilieren, während die Besatzung in die bestens geformten Sitze gedrückt wird. Und wenns mal richtig eilig vorangehen soll, erreicht der Audi laut Hersteller bereits nach 3,9 s Tempo 100 und maximal 240 km/h Höchstgeschwindigkeit (Übersicht der schnellsten Autos der Welt). Den WLTP-Verbrauch (16,4 bis 17,4 kWh pro 100 km) verfehlt man bei dem Tempo zwar, dafür kann der neue Audi S6 Avant e-tron (2024) mit bis zu 220 kW rekuperieren. Während der Testfahrt bedeutete dies auf einer etwa 35 km langen, meist bergabführenden Passage laut Bordcomputer einen Reichweitengewinn von satten 100 km. In Summe also genug Argumente, um Interessenten zu elektrisieren.

Technische Daten

AUTO ZEITUNG 26/2024 Audi S6 Avant e-tron Technische Daten Motor permanenterregte Synchronmaschine hinten

Asynchronmaschine vorne Antrieb Konstantübersetzung; Allrad Systemleistung 370 kW/503 PS (mit Launch Control: 405 kW/551 PS) Max. Drehmoment 275 Nm vorne, 580 Nm hinten Kapazität/Spannung9 94,9 kWh (netto)/800 V Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4928/1923 (2137)*/1541 mm Leergewicht/Zuladung 2335/545 kg Kofferraumvolumen 502-1422 l Fahrleistungen Beschleunigung (0-100 km/h) 3,9 s Höchstgeschwindigkeit 240 km/h Verbrauch auf 100 km 17,4-16,4 kWh Reichweite 647 km Kaufinformationen Grundpreis 101.150 € Marktstart Herbst 2024 Alle Daten Werksangaben; *Breite mit Außenspiegel