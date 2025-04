Audi S6 Sportback e-tron im Test: Ganz der Alte?

Der Audi A6 diente uns immer schon als schnelle Reiselimousine, die Wertigkeit mit Komfort und Dynamik zu verbinden wusste – besonders in der potenten Ausführung als S6. Der vollelektrische Audi A6 e-tron tritt hier als Audi S6 e-tron mit zwei E-Maschinen im quattro-Allradgespann an, das insgesamt 370 kW (503 PS) locker macht, im Modus Launch Control kurzzeitig sogar 405 kW, was 551 PS entspricht. Das reicht, um dem guten alten, bis zu 250 km/h schnellen S6 auf der Teststrecke mit dem Sprint von null auf 100 km/h in nur 3,8 s den Schneid abzukaufen. Maximal rennt Audis Top-Elektriker in der Oberklasse 240 km/h.

Doch auch im Alltagsgebrauch hat sich der A6 entwickelt, da er als A6 e-tron Sportback kein Stufenheckauto mehr ist, sondern im abgeschrägten Heck eine große, praktische Heckklappe trägt, unter der sich ein variabel nutzbares Transportvolumen von 502 bis 1330 l erschließt (hier erklären wir die verschiedenen Karosserieformen). Viel Raum haben auch die Personen im Fond für ihre Beine, doch auf der tief montierten Sitzbank fehlt es an Schenkelauflage. Das war im bisherigen Stufenheck-A6 optimaler gelöst. Die besseren Plätze sind also – wie so oft – vorn, wo wir im S6-Testwagen die großzügigen, anschmiegsamen und dauerhaft Halt gebenden Sportsitze plus vorfinden.

Die Verarbeitungs- und Materialqualität enttäuscht im Testwagen

Steigt man vom bisherigen A6 auf den neuen Audi S6 e-tron um, ist erst einmal Umgewöhnung angesagt. Die um die Person am Steuer gruppierten beiden Displays in brillanter OLED-Ausführung hat man, wie der Test zeigt, jedoch schnell im Griff dank flacher, plausibel aufgebauter Bedienmenüs. Die leistungsfähige Software verarbeitet Eingabeschritte sehr schnell und ermöglicht auch eine flüssige Sprachbedienung. Da hat der e-tron im Vergleich zum letzten A6 große Fortschritte gemacht. Die digitalen Cockpit-Instrumente lassen sich aber nur minimal anpassen.

Neuer Audi-Standard ist das Bedienfeld in der Fahrertür, auf dem Funktionen wie Licht, Spiegeleinstellung und Sitzheizung gebündelt sind. Das sind jedoch keine echten Tasten mit mechanischem Druckpunkt. Stattdessen drückt man die aufgedruckten Symbole auf dem Plastikfeld in der Hoffnung, richtig getroffen zu haben, denn ein haptisches Feedback gibt es nicht. Hochglänzendes, schwarzes, aber teils scharfkantiges Hartplastik – nicht zu verwechseln mit Klavierlack – spielt beim Audi S6 Sportback e-tron im Test überdies eine (zu) große Rolle. An die Wertigkeit der teils in Aluminium, Holz und Alcantara ausgeführten früheren A6-Interieurs reicht dieser S6 e-tron bei Weitem nicht heran.

Für die volle Funktionalität aller Systeme muss man beim 99.550 Euro teuren Audi S6 e-tron 4200 Euro in das Tech pro-Paket investieren, in dem viele empfehlenswerte Technik-Extras gebündelt sind, etwa die sehr gut funktionierenden Assistenten zum teilautonomen Fahren, das Beifahrerdisplay oder das volladaptive LED-HD-Matrix-Licht. Das umfassend informierende Head-up-Display mit Augmented-Reality-Einspielungen gibt es nur im 3575 Euro teuren MMI experience pro-Paket.

Der S6 – schnelles Auto mit schneller Software

Auf der Teststrecke glänzt der Audi S6 e-tron mit gefühlvoller Lenkung samt progressiver Übersetzung, mit der sich der 2,4-Tonner erstaunlich leichtfüßig und spurstabil auch durch enge Radien dirigieren lässt. Auf Lastwechsel reagiert er zwar ab und an mit einem spontan nach außen drückenden Heck, das die Fahrdynamikregelung dann wieder auf Kurs bringt. Beruhigend wirkt dabei stets das serienmäßige adaptive Luftfederfahrwerk, das unschöne Karosseriebewegungen weitgehend unterbindet, obwohl bei langsamer Fahrt die optionalen 21-Zöller schon mal etwas poltrig über Querfugen hinwegrollen.

Ansonsten zeichnet sich der Audi S6 Sportback e-tron durch eine sehr gute Dämmung sämtlicher Fahrgeräusche aus. Wem das zu wenig sportlich erscheint, der kann sich im Modus dynamic auch künstliche Motorgeräusche einspielen lassen. Offenkundig nicht künstlich sind hingegen die leichten Brummfrequenzen, die sich zum Teil aus dem Antrieb dazumischen. Doch insgesamt ist der Strom-S6 ein überaus komfortables, flinkes Langstreckenauto, das bei einem Testverbrauch von 23,2 kWh auf 100 km über 400 km weit kommt. Danach nimmt der 94,9-kWh-Akku am Schnelllader flugs wieder Energie auf mit bis zu 277 kW Ladeleistung.

Mit Zurückhaltung kann man den Verbrauch auf Werte um die 17,5 kWh drücken, am besten unter Nutzung der adaptiven Rekuperation, die das energiegewinnende Bremsen meist optimal der Fahrsituation anpasst. Das Bremspedal muss dabei nur noch selten betätigt werden, und wenn, dann nur sanft, was dank des gut auf das Rekuperieren abgestimmten Pedalgefühls bestens gelingt. Verlangt die Situation nach einer Vollverzögerung, gibt sich der S6 ebenfalls keine Blöße und kommt aus 100 km/h nach 33,9 m zum Stillstand.

Technische Daten & Messwerte des Audi S6 Sportback e-tron

AUTO ZEITUNG 08/2025 Audi S6 Sportback e-tron Technik Motor vorn: Asynchron-, hinten: Permanentmagnet-Synchronmaschine Leistung 405 kW (551 PS) Max. Drehmoment 855 Nm (275 vorn, 580 hinten) Getriebe Konstantübersetzung Antrieb Allradantrieb (quattro) Batterie Lithium-Ionen (NCM), flüssiggekühlt Spannung 800 V Kapazität (brutto/netto) 100,0 / 94,9 kWh Ladeleistung AC/DC 11 / 270 kW Gewichte Leergewicht (Werk/Test) 2405 / k. A. kg Zulässiges Gesamtgewicht 2870 kg Effektive Zuladung 465 kg Gewichtsverteilung (v/h) k. A. Anhängelast (gebremst/ungebremst) k. A. Dachlast / Stützlast 75 / 80 kg Fahrleistungen 0 - 50 km/h k.A. 0 - 100 km/h 3,8 s 0 - 150 km/h k. A. Höchstgeschwindigkeit 240 km/h (Werksangabe) Wendekreis Links / Rechts 11,2 / 11,2 m (mit Allradlenkung) Bremswege 100 - 0 km/h (kalt) 33,9 m 50 - 0 / 150 - 0 km/h 9,1 / 75,5 m Verbrauch & Reichweite WLTP-Reichweite bis zu 625 km WLTP-Verbrauch 20,9–18,3 kWh/100 km Test-Reichweite 409 km Test-Verbrauch 23,2 kWh Ladevorgang Ladeleistung (Durchschnitt) Ø 189,5 kWh Ladedauer 10-80 % SoC 21 Minuten Nachgeladene Energie 74,1 kWh Nachgeladene Reichweite 319 km Preise Grundpreis ca. 83.000 € Testwagenpreis k. A. Wartung & Garantie Serviceintervall 24 Monate / variabel Garantie Gesamtfahrzeug 2 Jahre / ohne km-Begrenzung Garantie Hochvolt-Akku 8 Jahre / 160.000 km Garantie Lack / Rost 3 Jahre / 12 Jahre Mobilitätsgarantie 3 Jahre / unbegrenzt Versicherung & Steuern Typklassen (KH / VK / TK) 19 / 28 / 26 Versicherungskosten (KH / VK / TK) k. A. Kfz-Steuer pro Jahr 0 €