Preis: Audi S6 e-tron (2025) ab 101.150 Euro

Nachdem sowohl der Audi A6 als auch der Audi A6 e-tron vor kurzem ihren Verkaufsstart hatten, kommt Ende Mai 2025 die vorläufige Topmotorisierung auf den Markt: der Audi S6 e-tron. Wie das Namenskürzel "e-tron" verrät, handelt es sich hierbei um die rein elektrische Variante. Diese wird als Avant (Kombi) und Sportback (Fließheck) angeboten. Einen S6 als Verbrenner gibt es Stand April 2025 noch nicht, dürfte aber nur eine Frage der Zeit sein. Preislich geht es beim Audi S6 e-tron (2025) bei 101.150 Euro los, ein stattlicher Aufpreis gegenüber den 62.800 Euro des A6 e-tron (Alle Preise: Stand April 2025).

Der Audi S6 Avant e-tron (2024) im Fahrbericht (Video):

Antrieb: S6 e-tron mit 370 kW (503 PS) & 647 km Reichweite

Der Audi S6 e-tron (2025) wird, wie der Name verrät, elektrisch angetrieben. Benziner und Diesel sind (noch) dem regulären A6 vorbehalten. Dank der "Premium Plattform Electric" kommt der S6 e-tron mit einer 800-V-Batterie. Diese verfügt über eine Nettokapazität von 94,9 kWh, steht für eine Reichweite von bis zu 647 km und kann mit bis zu 270 kW geladen werden. Die Leistungsdaten belaufen sich auf 370 kW (503 PS), die im Launch Control Modus auf 405 kW (551 PS) erhöht werden. So beschleunigt der S6 e-tron in 3,9 s von 0 auf 100 km/h, 240 beträgt die Höchstgeschwindigkeit. Der WLTP-Verbrauch ist mit 16,4 bis 17,4 kWh angegeben, in unserem Test (AUTO ZEITUNG 8/2025) kam der S6 e-tron Sportback auf einen Verbrauch von 17,5 bis 23,2 kWh. Vermutlich wird Audi bald noch einen S6 mit Verbrenner ankündigen. Erwartbar wäre eine PHEV-Lösung mit Sechszylinder. In anderen Audi-Modellen leistet der 3,0-l-V6 367 PS (270 kW) mit MHEV-Hybridsystem. Nähme man stattdessen Audis Plug-in-Hybrid-Technik, wäre eine Leistung von 500 PS (368 kW) möglich.

Exterieur: eigenständig zu Verbrenner A6

Der Audi S6 e-tron (2025) trägt die aktuelle Designlinie der Marke mit den vier Ringen: So sind die Frontscheinwerfer aufgeteilt in ein schmales Tagfahrlicht auf der Höhe der Motorhaubenkante und den darunter liegenden, unauffällig in die Stoßstange integrierten Hauptscheinwerfer. Der Grill ist, typisch e-tron, geschlossen und wird von zwei äußeren Lufteinlässen eingerahmt. Das Heck prägt ein durchgehendes Leuchtband, über dem das ebenfalls rot beleuchtete Markenlogo sitzt. Die S-exklusiven Designelemente halten sich in Grenzen. Somit sind die Spiegelkappen, solange sie noch analog sind, in S-typischer Aluminium-Optik. Zudem sind die Lufteinlässe in der Front und Diffusor im Heck in der gleichen Optik umrahmt.

Interieur: Optionale Bildschirm-Landschaft

Foto: Audi

Im Innenraum des Audi S6 e-tron (2025) findet man ein oben und unten abgeflachtes Lenkrad. Dahinter befinden sich das 11,9 Zoll große "Audi Virtual Cockpit" und der 14,5 Zoll großer Touchscreen, über den sich die Funktionen steuern lassen. Optional gibt es einen dritten, 10,9 Zoll großen Bildschirm für die Personen auf dem Beifahrersitz, über den sich im Internet surfen und Videos streamen lassen. Sind die optionalen digitalen Außenspiegel dabei, befinden sich links und rechts zwischen Tür und Armaturenbrett Bildschirme. Sie stellen dar, was die nach hinten gerichteten Kameras aufnehmen.

Der Kofferraum des S6 e-tron (2025) ist deutlich kleiner als beim S6 der vorherigen Generation. Das Volumen beträgt 502 l (Avant) zuzüglich der 27 l unter der vorderen Haube (Frunk). Legt man die Rückbank um, sind entweder bis zu 1330 l (Sportback) oder bis zu 1422 l (Avant) drin. Damit liegt der Kofferraum Größentechnisch näher an dem des aktuellen A5 Avant als an seinem Vorgänger.

Von Martin Kallendrusch

Fahreindruck: S6 e-tron kann weit mehr, als auf öffentlichen Straßen erlaubt

Der neue Audi S6 Avant e-tron ist ein hochwertiger, komfortabler und extrem kräftiger Sportkombi mit hohem Fahrdynamik-Potenzial, der aber auch entspannt und äußerst leise durch die Landschaft rollen kann. Der Kofferraum hätte allerdings größer ausfallen dürfen, und der Grundpreis von über 100.000 Euro ist kein Schnäppchen.

Von Elmar Siepen