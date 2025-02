Viel zeigen will Volvo so kurz vor der Premiere am 5. März 2025 nicht. Lediglich kleine Einblicke erlaubt der schwedische Autobauer auf seine neue Limousine ES90.

Preis: Das könnte der Volvo ES90 (2025) kosten

Bis der Volvo ES90 endgültig auf die Straße rollt, könnte es nicht mehr so lange dauern. Für den 5. März 2025 hat der zum chinesischen Geely-Konzern gehörende Autobauer die offizielle Präsentation seiner neuen vollelektrischen Limousine angekündigt. Demnach ist ein Marktstart für 2025 denkbar. Zum Preis gibt es noch keine offiziellen Angaben. Doch die kommende Elektro-Limousine dürfte etwas teurer werden als der S90, der jedoch bereits nicht mehr konfigurierbar ist (Stand: Februar 2025). Volvo verweist auf einen verfügbaren Lagerbestand, der preislich ab 83.020 Euro zu haben ist. Der neue Volvo ES90 könnte demnach bei 90.000 Euro starten.

Antriebe: Erstes Volvo Modell mit neuem Ladesystem

Bereits vor der offiziellen Präsentation des neuen ES90 verrät Volvo recht viel zum Antrieb. So wird der ES90 das erste Volvo-Modell mit 800-V-Ladetechnik. Verglichen zur 400-V-Technik gibt es nicht nur eine verbesserte Ladeeffizienz und eine verkürzte Ladedauer, sondern auch mehr Reichweite. So soll die Limousine mit vollem Akku bis zu 700 km weit kommen und dann an einer 350-kW-Schnellladestation in zehn Minuten Energie für 300 km nachladen.

Durch die verbesserte Hard- und Software wird bei gleichem Strom mehr Leistung und Reichweite geliefert, zugleich weniger Wärme erzeugt. Dadurch kann die Batterie mit bis zu 350 kW aufgeladen werden, ohne dass das elektrische System überlastet wird. Weil laut Hersteller alle Komponenten des elektrischen Systems aktualisiert wurden, sinkt auch das Gesamtgewicht des Fahrzeuges.

Exterieur und Interieur: Dünne Informationslage

Um es kurzzufassen: Bis auf die geleakten Maße des Volvo ES90 (2025) sind noch keinerlei Infos durchgedrungen. Laut denen soll die Limousine 4999 mm lang, 1945 mm breit und 1547 mm hoch sein, bei einem Radstand von 3100 mm. Das entspricht in etwa den Maßen eines BMW i5 oder eines Mercedes EQE. Die Bilder zur Ankündigung der Präsentation sind auch sehr ungenau. Man sieht das Fahrzeugheck samt typischen Scheinwerfern. Allerdings auch Beleuchtungselemente in der Heckscheibe.

Der Innenraum dürfte ebenfalls eine Überarbeitung erfahren und nochmals aufgeräumter als im Vorgängermodell sowie mit üppigen, digitalen Anzeigen erscheinen. Volvo hat lediglich kommuniziert, dass Nachhaltigkeit im Fokus steht und 29 Prozent des im ES90 verwendeten Aluminiums und 18 Prozent des Stahls recycelt sind. Bei den Holzeinlagen im Innenraum handelt es sich um FSC-zertifiziertes Holz.