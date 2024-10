RS 6 e-tron bei Erprobungsfahrten abgelichtet

All das weist ein Erlkönig, der in Nordeuropa gesichtet worden ist, nicht auf – was aber in diesem Entwicklungsstadium nichts bedeuten muss.

Mit dem Audi RS 6 e-tron (Avant) mischt Audi Sport ab 2025 auch in der elektrischen Oberklasse mit Wumms ordentlich mit. Die Rede ist mit 441 kW (600 PS) nicht nur vom schnellen Fahren, sondern dank 800 V-Technik auch vom schnellen Laden. Bis zu 700 Kilometer Reichweite gibt es obendrauf.

Preis des Audi RS 6 (Avant) e-tron (2025) noch offen

2024 kommt die erste elektrische Oberklasse aus Ingolstadt, der Audi A6 e-tron. Rund ein Jahr später, also 2025, dürfte das Topmodell, der Audi RS 6 e-tron, an den Start gehen. Im Gegensatz zur noch aktuellen C8-Generation, die es in der RS-Variante lediglich als Kombi gibt, wird der e-tron allem Anschein nach auch in seiner stärksten Ausbaustufe sowohl als Avant als auch als Limousine ausgeliefert. Zur Erinnerung: Die letzte RS 6 Limousine gab es 2010 – mit famosem V10 unter der Haube. Für eine preisliche Einordnung ist es zwar noch zu früh, doch liefert der 460 kW (625 PS) starke Mercedes-AMG EQE 53 mit einem Einstiegspreis von 111.491 Euro (Stand: Juli 2023) zumindest eine grobe Hausnummer. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Antrieb: PPE-Plattform mit 441 kW (600 PS)

Worauf wir uns beim Audi RS 6 (Avant) e-tron (2025) leistungstechnisch einstellen dürfen, hat Porsche für die gemeinsam mit Audi entwickelte PPE-Architektur (Premium Platform Electric) bereits kommuniziert: Die Technik gibt bis zu 441 kW (600 PS) und 1000 Newtonmeter her. Leistungswerte, die wir so auch beim RS-Modell erwarten. Zum Vergleich: Die im März 2022 vorgestellte Studie zum A6 Avant e-tron leistet im Verbund der beiden E-Maschinen an Vorder- und Hinterachse 350 kW (476 PS) – also elektrischer Allradantrieb – und verfügt über ein maximales Drehmoment von 800 Newtonmeter. Hier wie dort stehen sehr flach bauende Batterien als Energiespeicher zur Verfügung, die dank einer Spannungslage von 800 Volt hohe Ladeleistungen von bis zu 270 kW ermöglichen. Im Idealfall zieht sich der Ingolstädter 300 Kilometer Reichweite in nur zehn Minuten, die WLTP-Reichweite soll bei etwa 700 Kilometer liegen.

Übrigens, wen das elektrische Angebot nicht überzeugt, wird auch weiterhin die Wahl haben, eine RS-Variante mit Verbrenner zu bestellen. Die firmiert künftig unter der A7-Baureihe und wird voraussichtlich ebenfalls als Avant und Limousine angeboten.

Exterieur: Ausgestellte Kotflügel & Fake-Lufteinlässe

Wie beim RS 6 mit V8 zeugen auch beim stärksten Elektro-A6 ausgestellte Kotflügel von der Potenz, flankiert von großen Fake-Lufteinlässen an der Front im kontrastierenden Schwarz und massivem Schuhwerk. All das weist ein Erlkönig, der in Nordeuropa gesichtet worden ist, nicht auf – was aber in diesem Entwicklungsstadium noch nichts bedeuten muss. Was aber tatsächlich auf die gestiegene Motorleistung und damit die Audi RS 6 (Avant) e-tron-Variante hinweist, sind die auffällig großen Bremsscheiben samt roter Zange. Und dass unserem Erlkönig-Fotografen außerdem eine Limousine und kein Kombi vor die Kamera gefahren ist, spricht für die These, dass Audi Sport nach langer Zeit auch wieder Stufenheckableger auf die Straße bringt.