Obwohl sie sich sprachlich entsprechen, sind Pferdestärken (PS) und horsepower (hp) nicht dasselbe. Die AUTO ZEITUNG erklärt den Unterschied zwischen den angloamerikanischen und den europäischen Pferden und wie sie zum Kilowatt (kW) stehen.

Eigentlich sollten Kilowatt (kW) bereits seit Jahrzehnten die internationale Standardeinheit für die Leistung von Fahrzeugen bilden, im täglichen Umgang herrschen Pferdestärken (PS) beziehungsweise horsepower (hp) jedoch noch immer vor – der Mensch ist eben ein Gewohnheitstier. Ironischerweise gilt zudem im angloamerikanischen Raum ein anderer Standard als hierzulande. Dabei sind PS und hp fast identisch, aber eben nicht ganz: 1 PS entsprechen 0,98623 hp. Spricht man beispielsweise von 300 PS, wird der Unterschied deutlicher, denn in den USA oder dem Vereinigten Königreich entspricht das 295,896 hp. Die Differenz geht auf die unterschiedlichen Einheitensysteme zurück. Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Leslie & Cars fährt den Lamborghini Revuelto (2024) im Video:

Entstehung von PS & hp

Um seine Dampfmaschinen mit den bis dato üblichen Arbeitspferden vergleichen zu können, verglich James Watt die Leistung der Maschine mit der des Tieres. Auf dem europäischen Festland arbeitete man mit dem metrischen System: Ein PS ist die benötigte Leistung, um eine Masse von 75 kg in einer Sekunde einen Meter anzuheben. Das angloamerikanische System definiert ein hp als die benötigte Leistung, um ein Gewicht von 33.000 Pfund in einer Minute um einen Meter anzuheben. Diese Differenz führt heute noch zu Verwirrung, da US-amerikanische und britische Hersteller zum Teil von horsepowers (hp) sprechen.

Manche Hersteller übernehmen bewusst das europäische Maß der Pferdestärke (PS), andere vermischen die Einheiten und die dazugehörigen Werte selbst. Die verlässlichere Variante ist eindeutig die Angabe in Kilowatt (kW). Die Mechanik definiert die metrische Standard-Einheit Watt (W) als die Leistung, die man aufbringen muss, um unter dem Kraftaufwand von einem Newton (entsprechend etwa 100 g) ein Objekt innerhalb einer Sekunde um einen Meter anzuheben. Wie unser Umrechner verrät, entspricht ein Kilowatt (kW) 1,36 PS.

Auch interessant:

Brake horsepower (bhp) als Besonderheit

Um die Verwirrung perfekt zu machen, gibt es neben Pferdestärken (PS) und horsepowers (hp) auch noch die Angabe in brake horsepowers (bhp). Dieser Begriff lässt Rückschlüsse auf die Messmethode bei der hp-Erhebung zu, denn es wird mithilfe einer am Motor angebrachten Bremse (brake) das Drehmoment gemessen. Aus Drehzahl und Drehmoment lässt sich wiederum die bhp-Leistung berechnen. Grundsätzlich vernachlässigt dieser Wert also die Verluste über Getriebe und Antrieb, teilweise wird jedoch auch bhp geschrieben, wenn eigentlich hp gemeint ist.