Der Audi RS 6 verspricht ab 2019 einen heißen Tanz! Gut ein Jahr nach der Serienvariante rollt er mit über 600 PS an die Startlinie. Ein heißer Konkurrenzkampf in der Oberklasse ist folglich programmiert.

Ganz neu, und doch optisch klar verwurzelt kommt der nächste Audi RS 6 (2019). In unserer Illustration zeigt der kommende Audi RS 6 mit durchgehender Lichtleiste am Heck und einer schräg abfallenden D-Säule klare Anleihen am Audi 100 Avant. Und doch ist die starke Oberklasse eigenständiger denn je. Audi-Chefdesigner Marc Lichte hat sich schließlich zur Aufgabe gemacht, die Modellreihen der Ingolstädter im Design deutlicher voneinander zu trennen. Da der neue Audi A6 für 2018 angekündigt ist, wird der neue Audi RS 6 aller Voraussicht nach 2019 auf den Markt brettern, vielleicht sogar wieder auch als Limousine. Schließlich debütierten die RS-Ableger bislang immer ein bis zwei Jahre nach dem zahmen Serienableger. Wie der aktuelle RS 6 wird auch der künftige Audi RS 6 (2019) einen V8 unter der Haube haben, der dann aber aus einer Co-Entwicklung mit Porsche stammt. Daher bleibt es höchstwahrscheinlich auch bei ähnlich oder gar gleich großem Hubraum von rund vier Litern, doch korrigiert sich die PS-Leistung von vormals 560 PS nach oben. Die neue Schallmauer lautet beim Audi RS 6 (2019) 600 PS – auch, weil sich die Mitbewerber in der oberen Mittelklasse in diese Richtung orientieren.

Neuheiten Audi A6 (2018): Preis & Motor (Update) 58.050 Euro für den neuen A6

Audi-Modellpalette (Sport) im Video:

Neuer Audi RS 6 (2019) mit über 600 PS